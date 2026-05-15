Мбаппе об Алонсо: «У меня с ним прекрасные отношения. Уверен, он будет отличным тренером»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что у него прекрасные отношения с прежним тренером «Мадрида» Хаби Алонсо.
– Какие у вас отношения с Хаби Алонсо?
– У меня с ним прекрасные отношения. Уверен, он будет отличным тренером, но это [его работа с командой] уже в прошлом… Все знают, что я думаю о Хаби, но это уже в прошлом.
Мы должны смотреть вперед, потому что можем измениться, можем стать лучше, – сказал Мбаппе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
