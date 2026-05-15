  • Мбаппе об Алонсо: «У меня с ним прекрасные отношения. Уверен, он будет отличным тренером»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что у него прекрасные отношения с прежним тренером «Мадрида» Хаби Алонсо.

– Какие у вас отношения с Хаби Алонсо?

– У меня с ним прекрасные отношения. Уверен, он будет отличным тренером, но это [его работа с командой] уже в прошлом… Все знают, что я думаю о Хаби, но это уже в прошлом.

Мы должны смотреть вперед, потому что можем измениться, можем стать лучше, – сказал Мбаппе.

Я что-то путаю или Мбаппе сам не выполнил просьбу Алонсо, встать в коридор и позвал всех уйти с поля после поражения в суперкубке? Выставив тренера идиотом
Там вышло недопонимание
Именно так и было! Видимо из лучших побуждений и хорошего отношения к тренеру)
13 побед в 14 матчах, 7 очков лидерства над Барсой.
И все изменила реакция Винисиуса:(
Ага как и в прошлом сезоне, перед новым годом уже чемпионство праздновали.
Не реакция Винисиуса, а последующее решение президента клуба встать на сторону игрока, а не тренера, тем самым поставив интересы одного футболиста выше клуба и как итог очередной провальный сезон Мадрида. Я уверен, что именно после этой выходки и последующего прецедента, Реал раскололся. Хоть я и презираю Винисиуса, но в первую очередь вся ответственность на неудачах как минимум этого сезона, лежит на плечах Переса.
Хаби Алонсо о Мбаппе: «Уверен, он будет отличным игроком»
Будет отличным? Он выиграл бундеслигу, где годами Бавария катком по всем проходится. Он пришел уже отличным тренером. Черепашка ниндзя в очередной раз решил его унизить? 2 говна - он и Винни его унизили на награждении и фактически слили и еще о каких-то хороших отношениях говорят... И я бы не сказал, что Алонсо не тот тренер, что не может работать со звездунами, просто маразматик Перес зачем-то встал на сторону избалованных негров...
Так-то Алонсо уже и сейчас отличный тренер.
Алонсо и так топовый тренер, а вот Мбеппе превратился в средняка как игрок
Он уже показал себя отличным тренером
Будет? Это состоявшийся топ тренер.
Черепашка плюнул в спину Алонсо, завернув это в форму якобы комплимента
Хаби Алонсо установил уникальное достижение для чемпионата Германии, взяв чемпионство с Байером (вечными лузерами) да еще и сделал это в таком доминирующем стиле. Такой тренер нужен всем топ клубам в мире, но Реал решил, что этот путь не для них.
он и так уже отличный тренер, а вот вы черная реаловская братва будете сезон за сезоном без трофеев
Материалы по теме
Пети о «Реале»: «После прихода Мбаппе было много проблем на поле и за его пределами. На месте Переса я устроил бы серьезную перестройку»
10 мая, 08:31
Мбаппе о том, пытался ли спасти Алонсо в финале Суперкубка: «Я должен комментировать все, что говорят французские журналисты? Тренер попросил поддержать команду, я хочу играть всегда»
19 января, 17:39
Мбаппе об уходе Алонсо из «Реала»: «С чего вы взяли, что между ним и игроками были проблемы? Иногда в том, что говорят, 10% правды и 90% лжи. Нужно уважать решение клуба»
19 января, 13:35
