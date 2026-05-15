24

Погребняк об уходе Дурана из «Зенита»: «Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась»

Павел Погребняк высказался об уходе форварда Джона Дурана из «Зенита» «по личным обстоятельствам».

Колумбиец выступал за петербургский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аль-Насру».

«Честно, даже не хочется говорить о Дуране. В «Зените» много других, положительных новостей, в отличие от отъезда этого нападающего.

Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни», — сказал бывший нападающий «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Думается,этот парень изначально не хотел играть в РПЛ!
Полагаю, что и у представителей трансферного отдела росфутболпозора тоже остались хорошие впечатления.
2.7 ляма? Какие-то не особо большие потребности для того, чтобы жизнь удалась прям у всех. =)
Ну в совокупности с арабскими деньгами все шикарно
конечно, он хотел перезагрузить карьеру, засветится перед ЧМ, но не получилось, проиграл конкуренцию Соболеву...
Зенит от этого ничего не потерял, т.к. зарплату ему платят арабы...
ты веришь в сказки дяди Медведева, что арабы платят ему ЗП? Если бы арабы полностью оплачивали ему ЗП за ним очередь бы стояла из Серии А, Бундеслиги, АПЛ и прочих, а достался он только Зениту... ну не смеши мои тапки. Арабы не меценаты и не инфантилы какие-то. Это просто Миллер испугался шума и с Медведевым придумали сказку о бесплатной аренде
видимо и в Турции, где ему тоже зарплату платили арабы, Миллер подсуетился
Это просто был дрессировщик дельфина)
не припомню второй ... а так да, Погреб прав ... единственно что смущает, так это позиция руководства - впереди решающая игра за титул, а в составе один безальтернативный нап, сильно зависящий от настроения, да и к тому же который может тупо ногу на тренировке подвернуть
а что руководство сейчас может сделать? летом будут искать ещё одного напа... Дюран в любом случае уже давно не помошник...
пусть не контракт, но какую-никакую бумажку он подписывал до конца сезона
Лично мне изначально было ясно, что история сомнительная. Но если данная функция помогла оживить Соболева, то оно, может, и к лучшему. Есть подозрение, что его образец показал Соболеву, Глушенкову и т.д., что бывает, когда ты плюешь на футбол.
Паша истину глаголет))
Зато у Дурана теперь есть шанс стать Чемпионом России в составе Зенита
как минимум серебро взял уже
Материалы по теме
Дуран и «Зенит» расторгнут контракт. Форвард будет в распоряжении сборной Колумбии с понедельника (Хулиан Капера)
14 мая, 21:53
Петржела о Дуране в «Зените»: «Он сорвал джекпот – приехал, забрал деньги и уехал. О вкладе в результаты команды говорить нечего»
14 мая, 19:40
Тренер «Зенита» Оливейра о разочаровании от Дурана: «Естественно, мы ждали большего. Рассчитывали на него, выпускали, хотели, чтобы он добавил нам в атаке»
14 мая, 18:14
