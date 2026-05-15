Погребняк об уходе Дурана из «Зенита»: «Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась»

Погребняк об уходе Дурана из «Зенита»: забил два пенальти и уехал – жизнь удалась.

Павел Погребняк высказался об уходе форварда Джона Дурана из «Зенита » «по личным обстоятельствам».

Колумбиец выступал за петербургский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аль-Насру».

«Честно, даже не хочется говорить о Дуране. В «Зените» много других, положительных новостей, в отличие от отъезда этого нападающего.

Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни», — сказал бывший нападающий «Зенита».