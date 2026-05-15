Погребняк об уходе Дурана из «Зенита»: «Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась»
Павел Погребняк высказался об уходе форварда Джона Дурана из «Зенита» «по личным обстоятельствам».
Колумбиец выступал за петербургский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аль-Насру».
«Честно, даже не хочется говорить о Дуране. В «Зените» много других, положительных новостей, в отличие от отъезда этого нападающего.
Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни», — сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
24 комментария
Полагаю, что и у представителей трансферного отдела росфутболпозора тоже остались хорошие впечатления.
Зенит от этого ничего не потерял, т.к. зарплату ему платят арабы...