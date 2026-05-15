«Вызов Соболева в сборную логичен. Во многом благодаря ему «Зенит» в шаге от возвращения золота». Кирьяков о форварде

Кирьяков: вызов Соболева в сборную России логичен.

Сергей Кирьяков оценил включение форварда «Зенита » Александра Соболева в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Если не считать Ибрагимова, то состав вполне прогнозируемый. Там собрались уже привычные Карпину игроки, а вызов Соболева логичен, поскольку нынешней весной Александр очень результативен: помимо забитых голов он навязывает соперникам много борьбы.

И во многом благодаря ему Питер в шаге от возвращения себе золота чемпионата России», – сказал бывший нападающий сборной России.