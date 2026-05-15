  • Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо о Сафонове: «Наличие такого вратаря делает Пачо и Маркиньоса лучше. Матвей невероятен в психологическом аспекте»
Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо о Сафонове: «Наличие такого вратаря делает Пачо и Маркиньоса лучше. Матвей невероятен в психологическом аспекте»

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо отметил роль голкипера парижан Матвея Сафонова в прогрессе защитников команды.

«Мы много говорим о защитниках, особенно о Пачо и Маркиньосе, но наличие такого вратаря за их спиной делает их лучше. Сафонов из тех парней, которые не дрогнут, он невероятен в психологическом аспекте.

Когда у тебя есть такая опора в психологическом плане, можешь быть уверен, что вся команда станет лучше», – сказал Алонзо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Кстати, про академию Краснодара ходят слухи, что там всё очень строго, практически спартанские условия. И вот мы видим Матвея, который не ломается, а прёт как танк на чистой уверенности. Его взяли как второго вратаря, потом купили Шевалье и посадили на полгода. Думаю, многие бы слились. Честно говоря я тоже думал полгода назад, чтт с учётом такой ставки на вратаря-француза Сафонову стоит найти вариант в аренде. Потому что вообще без шансов сидел в глубоком запасе

А он уперто шёл к цели, конкурировал и ждал своего момента. А потом как вцепился и не отпустил. Сейчас по ментальности он один из лучших в мире и смею предположить,что спартанские условия в Краснодаре помогли ему стать таким волевым и не бояться жёсткой конкуренции ща место под солнцем
Ответ zer
Это отличная реклама для Агацева,не удивлюсь если в летнее ТО переберется в условный Интер
Жена ещё помогла походу дела,
В разводах нервы закалил
Приятно читать такие слова от француза в адрес нашего парня. Мотя - стена, молоток. Ничего не побоялся, никто в него не верил, а вот оно как!
Это хороший эксперт, всегда поддерживает Матвея. Мы уже их здесь выучили всех почти как своих.
Нужно сыграть успешно финал. Можно сыграть десятки матчей удачно. Но все будут помнить именно финал. Там можно либо остаться в истории, либо вляпаться.
Кариус не даст соврать
Были матчи без ударов в створ ворот псж и тут многие писали, якобы у Матвея не было работы. Забывая, что вратарь принимает активное участие в руководстве обороной команды.
В очередной раз мне радостно за нашего Матвея! И спасибо за важные слова достойному, в прошлом, вратарю!
Судебные тяжбы развода закалили Мотю. Бывшая русская выпила много крови и с,ела нервы. Теперь и Арсенал не страшен
Измена беременной жене с проводничкой, так будет точнее.
Остался главный матч.
Но ведь нам доказывала одна депутатка, что заслуги Сафонова будут занижать...🤔
Маркиньос и сам кого хочешь сделает лучше. С ним и без него это две разных команды. Думаю, когда Сафонов увидел реакцию Маркиньоса после выноса из ворот, то поверил в себя еще больше
Матвей Сафонов: «Вчера был мощный вечер: победа, сухой матч и статуэтка игрока матча. Вдвойне приятно, что оформили чемпионство – у меня их два из двух. Надеюсь, дальше – больше»
14 мая, 19:50
Гасилин о Сафонове: «Матвей близок к Акинфееву по величию и потенциалу. Дальше только Яшин, которого никто уже не перебьет»
14 мая, 18:47
Журналист Sky Кричли о Сафонове: «Огромный респект, заменить Доннарумму непросто. Нельзя забывать такого ключевого игрока, если «ПСЖ» завоюет дубль, обыграв «Арсенал»
14 мая, 17:42
