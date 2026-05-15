Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо о Сафонове: «Наличие такого вратаря делает Пачо и Маркиньоса лучше. Матвей невероятен в психологическом аспекте»

Алонзо: Сафонов делает Пачо и Маркиньоса лучше.

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо отметил роль голкипера парижан Матвея Сафонова в прогрессе защитников команды.

«Мы много говорим о защитниках, особенно о Пачо и Маркиньосе, но наличие такого вратаря за их спиной делает их лучше. Сафонов из тех парней, которые не дрогнут, он невероятен в психологическом аспекте.

Когда у тебя есть такая опора в психологическом плане, можешь быть уверен, что вся команда станет лучше», – сказал Алонзо.