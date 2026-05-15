«Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду». Сергеев о «великих игроках»

Сергеев: Месси уже становился чемпионом мира, пусть теперь выиграет Роналду.

Форвард «Динамо» Иван Сергеев предпочел бы, чтобы победителем ЧМ-2026 стал Криштиану Роналду , а не Лионель Месси .

– За кого будете болеть на чемпионате мира?

– Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий (улыбается).

Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.

– А за кого вы в вечном споре – Месси или Роналду?

– Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду, – сказал Сергеев.