  «Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду». Сергеев о «великих игроках»
«Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду». Сергеев о «великих игроках»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев предпочел бы, чтобы победителем ЧМ-2026 стал Криштиану Роналду, а не Лионель Месси.

– За кого будете болеть на чемпионате мира?

– Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий (улыбается). 

Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.

– А за кого вы в вечном споре – Месси или Роналду?

– Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду, – сказал Сергеев.

У португальцев все шансы на победу есть, состав бешенный. Но фаворит всё таки Франция, там буквально два топ-состава и тертый Дешам, который не гнушается играть прагматично ради победы. Месси и Аргентина тоже в когорте претендетов

Чисто со спортивной точки зрения это будет интересный чм... И лебединная песня Роналду с Месси
Вот именно, что Дешам слишком тертый и усталый. Мне кажется, состав Испании не менее звездный, но зато более голодный.
Испания? Как по мне это главный фаворит
Если только как пассажир на верхней полке у толчка доедет, уже давно не локомотив.
Комментарий скрыт
Без машиниста Эдера не доедет )
У Роналду единственный шанс выиграть ЧМ с Португалией это сидеть всё время на лавке. Но если не будет играть, то скажут что его вклад ничтожен, а Месси в одного затащил Аргентину на Олимп, если будет играть, то минус один игрок в команде и шансы резко упадут, и тактической гибкости нне будет никакой. Вот дилемма то 🤔
С Марокко первый тайм сидел на лавке
Счёт первого тайма был 0:1, Португалия проигрывала
А что изменилось во 2 тайме? 🤔
Если Рональду не будет выходить в старте, по крайней мере, после группового этапа, то у Португалии набирается вполне приличная банда, чтобы зажечь
А кто у них топовый центральный нападающий сейчас, просто напомни, а то я забыл?
секретаршу свою попроси напомнить
Жаль португалов. Им в каждом матче приходится вдесятером играть. А ведь реально могли бы претендовать .
Они против Марокко в 2022 ничего не создали без него. Целый тайм. Причём тут он?
С ним на поле особо ничего и не поменялось
Месси не стал чемпионом, Месси выиграл чемпионат мира
Бернарду Сильве, Бруну, Витинье придется тащить за себя и за того парня
За тех парней, не забывай о Леау.
Уж кто, но Роналду точно не заслужил титул чемпиона мира. Насколько нужно было быть мелочным, чтобы на прошлом ЧМ попытаться переписать гол Бруну на себя в важный для сборной период, выставив себя посмешищем. Да и подстеленная соломка про то, что ЧМ - это не мечта для него, делает его главным лицемером в футболе. Еще и сборную при Моргане унизил. Поэтому, спасибо, но не надо такого подарка судьбы для такого балабола и анти-лидера.
Ну если подлый месси получил кубок ЧМ, то почему клубничка не может его получить?
хз, в чем подлость Месси. Свой ЧМ выстрадал своей самоотдачей и игрой на поле.
Меня смешат разговоры об амбициях Португалии.
Португалия, естественно, не претендент на золото.
И очень долго не будет таковым.
Есть у Португалии парочка игроков, подходящих, но нет могущества.
Я бы, например, удивился, если Португалия обыграет .... Уругвай.
Если взять за основу вроде звездный состав, то Дания 1986 или Югославия 1990 (я о выскочках, темных фаворитах) имели больше поводов.
Вспомним Данию.
Лаудруп, Элькьяер, Мортен Ольсен, Лерби, Брилль, Арнесен, Мельби, Буск, Сивибек были очень сильны. Как и Югославия 1990.
Но на чемпионатах мира своя музыка.
Тут нужен коллектив, и причем не только из звёзд, но и подходящих друг к другу звёзд.
У Португалии много лёгких звёзд, играющих на чистых мячах.. И мало трудоголиков.
Так не получится. Так не получилось и у Голландии, дважды.

Я склонен думать, Португалия не станет следующим новым чемпионом мира.
Никогда.

Я бы назвал страну, но она пока преодолела часть пути и развивается не как Португалия, я футбол имею ввиду, а как могучая футбольная держава в зародыше.
Развивается большими шагами, поставляя юных звёзд, бойцов и совершенно придерживаясь именно тех схем, что приводят к большим успехам.
Пока на этапе поисков и провалов.
Но путь ясный.
Португалия на мировых форумах - середняк, который близок к топам , согласен.
Но сегодняшняя команда - пик португальского футбола.
К тому же, она дала слово Богу, что впереди одно место занято на случай божественного везения.

Франция, Аргентина, Испания.
Вот главная тройка.
Намного ниже, но выше остальных Англия.
Чемпионат мира не турнир с победителем- сюрпризом.
Так было однажды. В 1958 году.
А потом никогда.
Да и Мартинес не тренер чемпионов мира.
Португалия выйдет из группы , может быть пройдет один этап, а потом вернётся домой.
Так будет.
Извините.
И не бросайтесь на меня.
Это просто мнение.
Оно ничего не меняет, как и не меняет шансов Португалии.
Наверное, толкатели титула Португалии имеют ввиду героизм.
Но какой героизм от Португалии ожидаете?
Эта не команда героев.
Это команда изящных мастеров.
Франция выставляла такую команду в 1982, а потом и в 1986 годах.
Такое не проходит.
Надо предоставить могущественную команду.
Чемпионом мира становится гигантская команда.
А так, получается шансы Бельгии дале больше Португалии, там свои звёзды.
Слишком трусливая команда, стерильная да и в нарадении нет топа. Блогер из аль насры очень медленный и деревянный, с таким напом нет шансов.
Портки не бойцы, а на ЧМ надо выгрызать.
у голландии трижды не получилось а ни дважды
Месси в соло затащил кубок Мира для Аргентины
Криштик к сожалению на такое не способен 👍
Мегасейв при счете 3:3 в концовке тоже Месси сделал ? И серию пенальти выиграл ? Пробил все 5 пенальти и на воротах постоял?
