«Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду». Сергеев о «великих игроках»
Сергеев: Месси уже становился чемпионом мира, пусть теперь выиграет Роналду.
Форвард «Динамо» Иван Сергеев предпочел бы, чтобы победителем ЧМ-2026 стал Криштиану Роналду, а не Лионель Месси.
– За кого будете болеть на чемпионате мира?
– Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий (улыбается).
Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.
– А за кого вы в вечном споре – Месси или Роналду?
– Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду, – сказал Сергеев.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16887 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Чисто со спортивной точки зрения это будет интересный чм... И лебединная песня Роналду с Месси
Счёт первого тайма был 0:1, Португалия проигрывала
Португалия, естественно, не претендент на золото.
И очень долго не будет таковым.
Есть у Португалии парочка игроков, подходящих, но нет могущества.
Я бы, например, удивился, если Португалия обыграет .... Уругвай.
Если взять за основу вроде звездный состав, то Дания 1986 или Югославия 1990 (я о выскочках, темных фаворитах) имели больше поводов.
Вспомним Данию.
Лаудруп, Элькьяер, Мортен Ольсен, Лерби, Брилль, Арнесен, Мельби, Буск, Сивибек были очень сильны. Как и Югославия 1990.
Но на чемпионатах мира своя музыка.
Тут нужен коллектив, и причем не только из звёзд, но и подходящих друг к другу звёзд.
У Португалии много лёгких звёзд, играющих на чистых мячах.. И мало трудоголиков.
Так не получится. Так не получилось и у Голландии, дважды.
Я склонен думать, Португалия не станет следующим новым чемпионом мира.
Никогда.
Я бы назвал страну, но она пока преодолела часть пути и развивается не как Португалия, я футбол имею ввиду, а как могучая футбольная держава в зародыше.
Развивается большими шагами, поставляя юных звёзд, бойцов и совершенно придерживаясь именно тех схем, что приводят к большим успехам.
Пока на этапе поисков и провалов.
Но путь ясный.
Португалия на мировых форумах - середняк, который близок к топам , согласен.
Но сегодняшняя команда - пик португальского футбола.
К тому же, она дала слово Богу, что впереди одно место занято на случай божественного везения.
Франция, Аргентина, Испания.
Вот главная тройка.
Намного ниже, но выше остальных Англия.
Чемпионат мира не турнир с победителем- сюрпризом.
Так было однажды. В 1958 году.
А потом никогда.
Да и Мартинес не тренер чемпионов мира.
Португалия выйдет из группы , может быть пройдет один этап, а потом вернётся домой.
Так будет.
Извините.
И не бросайтесь на меня.
Это просто мнение.
Оно ничего не меняет, как и не меняет шансов Португалии.
Наверное, толкатели титула Португалии имеют ввиду героизм.
Но какой героизм от Португалии ожидаете?
Эта не команда героев.
Это команда изящных мастеров.
Франция выставляла такую команду в 1982, а потом и в 1986 годах.
Такое не проходит.
Надо предоставить могущественную команду.
Чемпионом мира становится гигантская команда.
А так, получается шансы Бельгии дале больше Португалии, там свои звёзды.
Слишком трусливая команда, стерильная да и в нарадении нет топа. Блогер из аль насры очень медленный и деревянный, с таким напом нет шансов.
Портки не бойцы, а на ЧМ надо выгрызать.
Криштик к сожалению на такое не способен 👍