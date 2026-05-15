Марку Силва из «Фулхэма», вероятно, возглавит «Бенфику». Переговоры на продвинутой стадии
Тренер «Фулхэма» Марку Силва, скорее всего, возглавит «Бенфику».
Переговоры лиссабонских «орлов» с 48-летним португальцем находятся на продвинутой стадии.
Ожидается, что «Бенфика» объявит имя нового тренера на следующей неделе. Тогда же «Реал» представит Жозе Моуринью, возглавляющего ныне лиссабонский клуб.
«Фулхэм» под руководством Силвы занимает в АПЛ 11-е место за два тура до финиша.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Сorreio da Manhã
Странный выбор для Силва
Фудхэм наверно будет бороться за выживание, хотя хз, как заиграют новички с шипа
смотря кого назначат тренером. Состав более-менее норм, не на выживание
