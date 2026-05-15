Марку Силва из «Фулхэма», вероятно, возглавит «Бенфику». Переговоры на продвинутой стадии

Тренер «Фулхэма » Марку Силва , скорее всего, возглавит «Бенфику».

Переговоры лиссабонских «орлов» с 48-летним португальцем находятся на продвинутой стадии.

Ожидается, что «Бенфика » объявит имя нового тренера на следующей неделе. Тогда же «Реал» представит Жозе Моуринью, возглавляющего ныне лиссабонский клуб.

«Фулхэм» под руководством Силвы занимает в АПЛ 11-е место за два тура до финиша.