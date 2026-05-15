  • Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»
Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»

Дмитрий Губерниев высказался за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работу на посту тренера «Динамо».

Сообщалось, что бело-голубых может вновь возглавить Сандро Шварц.

— Надо оставлять Гусева главным тренером «Динамо»?

— Я за Гусева топил еще год назад, вне зависимости от победы «Динамо» над «Краснодаром». Он в состоянии работать с коллективом. Гусев в «Динамо», Игдисамов в ЦСКА — тренеры вполне готовые.

У нас есть прекрасные тренеры. Например, Колыванов во Второй лиге возглавил «Волгарь». Очень хороший специалист, очень тонкий знаток футбола. Хороший методист, понимающий футбол. Он сейчас поднимется из Второй лиги. 

У нас Шалимов без работы сидит. Много тренеров у нас хороших. Приглашать сейчас иностранцев… Каждый волен делать, что хочет из владельцев и акционеров. Но я за наш тренерский цех топлю, — сказал комментатор.

За тур до финиша сезона Мир РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Жаль, что на матч ТВ не берут комментаторов - легионеров. Топлю за них
А как же серб Генич?
Серб и молод)
Я, в отличии от губера, не топлю за российских тренеров и мне совершенно непонятно, чем Гусев заслужил продление? Можно говорить про Талалаева, который хоть и долбанутый, но результат в этом сезоне показал, про Мусаева, который три года борется за чемпионство, про Галактионова, который с довольно слабым составом идёт в тройке, но Гусев??? Он не улучшил место в таблице, не вышел в финал кубка, что он вообще сделал-то?
Чем заслужил?
Только тем, что околодинамовские большие люди, навроде Степашина, с оглядкой на Самого, топят за российских тренеров.
Сначала выбирали среди Черчесова и Карпина, теперь выдают авансы Гусеву.
Мое мнение: Гусев даже на бронзу в следующем году не сможет претендовать, не говоря уже о повторении результатов изгнанного Лички
Все верно. Это с учётом того, что Гусев был в команде долгое время до этого, начал самостоятельно тренировать ещё до перерыва, а результат - ноль.
Какой Губер крутой патриот.
И богатый как и положено патриоту момента). На 9 мая концерты вел с натренированным для таких случаев лицом.
Что надрессированный это точно.
2016 год,тот же Губерниев всегда топящий за наших специалистов...
Я очень уважительно отношусь к Леониду Слуцкому, но со сборной у него не получилось...Может, снова Гуса Хиддинка позвать? При нем были успехи.
Да зачем в Динамо этот жалкий чех Личка с его бронзой, до последнего тура боровшийся за золото . Надо топить за наш тренерский цех : Карпин ( 10 место ) и Гусев ( 8 место ) ... Губа как всегда бесподобен
Футбольная аналитика, которую мы заслужили.

Штирлиц всю ночь топил камин. К утру камин утонул.
Губошлёп, по понятным причинам, не утонет
Так называемый "наш тренерский цех" состоит из трех категорий специалистов - безыдейные физруки (большинство), фундаментальные физруки (Ташуев, Семак и т.п.) и креативные физруки (Карпин, Талалаев и т.д.).
чем-то мне они с Тарпищевым схожи. Дима сильно младше, но уже в этой когорте людей, мнение которых всем до с...и, но они считают до сих пор, что в элите общественного мнения
Губер топить, это значит лишить жизни-ты убийца
