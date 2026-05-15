Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»

Губерниев о «Динамо»: Гусев в состоянии работать с коллективом.

Дмитрий Губерниев высказался за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работу на посту тренера «Динамо ».

Сообщалось, что бело-голубых может вновь возглавить Сандро Шварц.

— Надо оставлять Гусева главным тренером «Динамо»?

— Я за Гусева топил еще год назад, вне зависимости от победы «Динамо» над «Краснодаром». Он в состоянии работать с коллективом. Гусев в «Динамо», Игдисамов в ЦСКА — тренеры вполне готовые.

У нас есть прекрасные тренеры. Например, Колыванов во Второй лиге возглавил «Волгарь». Очень хороший специалист, очень тонкий знаток футбола. Хороший методист, понимающий футбол. Он сейчас поднимется из Второй лиги.

У нас Шалимов без работы сидит. Много тренеров у нас хороших. Приглашать сейчас иностранцев… Каждый волен делать, что хочет из владельцев и акционеров. Но я за наш тренерский цех топлю, — сказал комментатор.

За тур до финиша сезона Мир РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.