Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»
Дмитрий Губерниев высказался за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работу на посту тренера «Динамо».
Сообщалось, что бело-голубых может вновь возглавить Сандро Шварц.
— Надо оставлять Гусева главным тренером «Динамо»?
— Я за Гусева топил еще год назад, вне зависимости от победы «Динамо» над «Краснодаром». Он в состоянии работать с коллективом. Гусев в «Динамо», Игдисамов в ЦСКА — тренеры вполне готовые.
У нас есть прекрасные тренеры. Например, Колыванов во Второй лиге возглавил «Волгарь». Очень хороший специалист, очень тонкий знаток футбола. Хороший методист, понимающий футбол. Он сейчас поднимется из Второй лиги.
У нас Шалимов без работы сидит. Много тренеров у нас хороших. Приглашать сейчас иностранцев… Каждый волен делать, что хочет из владельцев и акционеров. Но я за наш тренерский цех топлю, — сказал комментатор.
За тур до финиша сезона Мир РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.
Только тем, что околодинамовские большие люди, навроде Степашина, с оглядкой на Самого, топят за российских тренеров.
Сначала выбирали среди Черчесова и Карпина, теперь выдают авансы Гусеву.
Мое мнение: Гусев даже на бронзу в следующем году не сможет претендовать, не говоря уже о повторении результатов изгнанного Лички
Я очень уважительно отношусь к Леониду Слуцкому, но со сборной у него не получилось...Может, снова Гуса Хиддинка позвать? При нем были успехи.
Штирлиц всю ночь топил камин. К утру камин утонул.