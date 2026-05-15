Кривцов не чувствует себя заложником в «Краснодаре»: «У меня длительный контракт и нет предложений»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что не чувствует себя заложником в «Краснодаре», несмотря на длительный контракт.

— Нет предложений. Я игрок «Краснодара».

— Просто ваш агент Гргич говорил, что предложений много и он может увезти вас хоть завтра.

— На данный момент я игрок «Краснодара», у меня длительный контракт [до 2029 года].

— Не чувствуете себя немного заложником?

— Да нет, нормально все, – сказал Кривцов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
А в чем проблема ? Всю весну играет в старте почти полные матчи 🤷🏻‍♂️
Так Саа вернётся и опять присядет на лавку
А зачем куда-то ехать? Хорошо себя чувствует в Краснодаре, постоянно играет.
Что за тупые вопросы? Человек в основе чемпиона, что может быть лучше? Контракт с Зенитом?
Ну чемпион он ещё два дня будет
Для Гргича да, контракт с Зенитом будет лучше, Питер ему за запудривание мозгов Кривцова не слабо отвалит комиссионных.
Мда, ну и вопрос последний. Предложений нет, играет постоянно, контракт длинный (значит гарантированно будет получать ЗП), команда борется за чемпионство. Гений отечественный Дурналистики: "Не чувствуете себя заложником"?
Нахер послать надо было этого журналюгу с его тупыми вопросами
какие то странные вопросы.
играет в основе сильного клуба, длинный контракт.
или все, у кого длинный контракт теперь "заложники"?
Лидером стал, куда ехать, если только в ПСЖ как все наши ))
Какие же тупые вопросы
Нет предложений, а агент говорит - есть и куча! О чем это говорит? О том, что публикуемые сейчас в интернете разнообразные слухи об интересе топ-клубов Европы к тому или иному игроку РПЛ - всего лишь агентские вбросы перед сезоном купли/продажи по окончании сезона! Все агенты хотят ажиотажа вокруг своих подопечных, вот и разгоняют фейки! А кто-то ведется, видимо. ))
Кривцов настоящий атлет с характером и футбольными навыками в отличие от того же Черникова - он давно на виду, но этот сезон мне кажется стал для него прорывным. Торопиться уходить точно не стоит, ему есть ещё куда расти в Краснодаре.
