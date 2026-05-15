  • Арбелоа о словах Мбаппе про спад «Реала» весной: «В первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй»
Арбелоа о словах Мбаппе про спад «Реала» весной: «В первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на высказывание форварда команды Килиана Мбаппе о том, что во второй половине сезона «Мадрид» потерял стиль и структуру игры.

Арбелоа возглавляет «Реал» с 12 января после отставки Хаби Алонсо.

- Он [Мбаппе] также сказал, что раньше в игре команды была структура, а потом ее потеряли…

– Если хотите, можете показать мне запись пресс-конференции, и мы ее обсудим. Думаю, было бы здорово, если бы он так считал. Пожалуй, в первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй, – сказал Арбелоа.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16884 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
Тёпленькая пошла.
Да это уже горячая!
Язык-то шершавым оказался, щас против шерсти лизать начнёт
Спортс, ну камон, я что, в желтушной газетёнке новость читаю?! Любой может перейти на ту же Марку и ознакомиться с оригиналом. Там написано: "...если он так говорил о структуре команды, мне это кажется нормальным, потому что он забил больше голов в первой половине сезона". То есть, там нет никакой дерзости, Арбелоа - максимальное пресмыкающееся, как и раньше.
Комментарий удален модератором
>Я что, в желтушной газетёнке новость читаю?!
На третий день Орлиный Глаз
заметил, что у сарая одной стены не хватает.
Предлагаю открыть настоящий источник в ссылке и прочитать. Там Арбелоа только и занимается тем, что оправдывается, тошно читать даже, не тренер, а водонос какой-то
Как ни крути виноват Негрейра
Энрике сейчас, видимо, сидит и ржет в голос, что избавился от него.
Насколько довели, что даже Арбелоа огрызаться начал
Следующий кулачный бой, видимо, между Арбелоа и Мбаппе будет
При тебе, дураке, и перестал забивать.
При тебе, дураке, и перестал забивать.
Так он с начала года из лазарета не выходит, че он будет забивать то...
А связь арбелоа не улавливает? Потеря связей- меньше забивают....
Знаете, за последние годы куча топ клубов выдавили всякую дичь, типа Челси, Барса, Мю, но шли они к этому долгое время, но Реал всех переплюнул и превратился за два года в настоящее шапито
Материалы по теме
Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»
14 мая, 23:06
Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»
14 мая, 22:13
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
14 мая, 22:03Видео
