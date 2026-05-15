Арбелоа о словах Мбаппе про спад «Реала» весной: «В первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй»

Арбелоа: Мбаппе в первой половине забил гораздо больше, чем во второй.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на высказывание форварда команды Килиана Мбаппе о том, что во второй половине сезона «Мадрид » потерял стиль и структуру игры.

Арбелоа возглавляет «Реал» с 12 января после отставки Хаби Алонсо.

- Он [Мбаппе] также сказал, что раньше в игре команды была структура, а потом ее потеряли…

– Если хотите, можете показать мне запись пресс-конференции, и мы ее обсудим. Думаю, было бы здорово, если бы он так считал. Пожалуй, в первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй, – сказал Арбелоа.