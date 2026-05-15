Тарпищев о проекте «Футбол в школе»: «Это народная игра, развивать интерес очень важно»
Шамиль Тарпищев рассказал о важности проекта «Футбол в школе».
«Очень важно развивать интерес к футболу. Это же народная игра.
Проблем с интересом к игре нет. Они были в теннисе у нас, наоборот. А в футболе просто нужна правильная работа», — сказал президент Федерации тенниса России, член жюри конкурса «Магнит футбола».
11 лучших педагогов проекта «Футбол в школе» получат по 150 тысяч рублей, остальные конкурсанты из числа топ-50 — по 70 тысяч, дополнительно 250 педагогов из 67 регионов получат по 35 тысяч.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16884 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, а какие спортивные игры он считает антинародными)? Вопрос, конечно, риторический. Просто сейчас развелось огромное количество людей, которые не умеют говорить умно, а просто озвучивают какие то глупейшие лозунги. Хочется взять такого, встряхнуть посильнее и сказать: давай-ка повтори свою мысль живым человеческим языком, что сказать то хотел, плакатный).
В мое время физ-ра - это баскет и волейбол, футбол по праздникам и на уличном поле, всегда удивлялся, почему футбол в таком игноре у школ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем