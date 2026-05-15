Хомуха сомневается в Кисляке и Батракове: «В Европе сумасшедший темп игры. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет среди полевых»
Хомуха сомневается, что россияне из РПЛ проявят себя в европейских топ-лигах.
Дмитрий Хомуха считает, что российским игрокам Мир РПЛ будет сложно проявить себя в европейских топ-лигах.
«В Европе сумасшедший темп игры. У меня такие опасения, которые касаются и Кисляка, и Батракова. Наши футболисты не понимают одну простую истину: тебя там никто не ждет с распростертыми объятиями. Необходимо в конкурентной борьбе быть на голову выше. Только тогда ты будешь играть.
А наши футболисты, к сожалению, не готовы к такой конкуренции. Пример — Захарян и все остальные полевые футболисты. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет в Европе», — сказал экс-тренер молодежной сборной России.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16883 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кейн вон тоже без трофеев до 30 доиграл в ТТХ, что, тоже никчёмный футболист из середняка?
остальные даже пробовать не хотят
половина испанцев играют за Барсу - одна из лучших команд мира
у немцев базовый клуб Бавария - тоже один из лучших клубов мира
действительно почему не пробуют?