Хомуха сомневается в Кисляке и Батракове: «В Европе сумасшедший темп игры. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет среди полевых»

Хомуха сомневается, что россияне из РПЛ проявят себя в европейских топ-лигах.

«В Европе сумасшедший темп игры. У меня такие опасения, которые касаются и Кисляка, и Батракова. Наши футболисты не понимают одну простую истину: тебя там никто не ждет с распростертыми объятиями. Необходимо в конкурентной борьбе быть на голову выше. Только тогда ты будешь играть.

А наши футболисты, к сожалению, не готовы к такой конкуренции. Пример — Захарян и все остальные полевые футболисты. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет в Европе», — сказал экс-тренер молодежной сборной России.