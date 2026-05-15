  Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»
Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подвел предварительные итоги выступления «Мадрида» в текущем сезоне.

За два тура до финиша Ла Лиги «Реал» не поднимется выше 2-го места. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/4 финала.

«Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры – и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.

Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением [все исправить]», – сказал Мбаппе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Интересно, а что это такое произошло и кто в этом виноват?
Во всём виноват коллективный Юра Ла Саета.

Который несмотря ни на что продолжает пороть чушь про особенный путь Реала и особенных тренеров, которые должны этот особенный путь принимать и учитывать.
Реально. Даже второму интервью Переса он и другие в блоге про Мадрид хлопают в ладоши и такие «да, да, сезон без трофеев это из-за Негрейры», хотя там уже стало всем очевидно, что дед окончательно приехал
А не надо было Пересу доводить Алонсо до отставки! Надо было дать ему полный карт-бланш, чего не было сделано. Теперь - плачьте ...
Это всё Негрейра устроил. Перес потерял из-за него 7 тренеров
Вот я тоже не понимаю, ведь дело не том, что они решили скинуть системного тренера, которому надо было купить креативного полузащитника в центр поля. А дело в том, что не назначили пенальти, когда англосакс упал на локоть Гарсии
Именно так и было. Работа Алонсо смотрелась сверинтересно. Я, болельщик скорее Барсы, ловил себя на том, что смотрю почти все матчи Реала именно из-за этого. Противостояние творческих мыслей Флика и Алонсо даже в матчах с другими соперниками читалось как нечто захватывающее. Мбаппе был там в числе главных, да и в целом исполнительский ряд впечатлял. Винисиус испоганил все. Еще и главного конкурента выставил крайним.
Такую интригу сорвали, жаль.
Перес совершил ошибку выбрав клоуна на седьмом номере
А кто же это сказал всем игрокам не делать коридор для Барсы, наперекор тренеру , у которого была структура?
черепахи живучие, но память короткая
Так-то это предложение и правда было странным. И явно не из-за него проблема была.
Следующий сезон с моуриньё будет ещё провальней и скандальней
Решили всем коллективом, что Алонсо нам не нужен и затем всё про@рали, если сказать простым русским языком!
Нет, простым русским языком будет так: "Сраный Винисиус слил тренера, который нам ставил нормальную игру, и пришел конус, который хорош только в работе языком".
Э неет, с Виниссиусом целая компашка была: и Беллингем и Вальверде
Ужасно они там все тупые, конечно.
Вроде вот самый самый клуб мира, а внутри такой сброд умственный.
Так-то тут Мбаппе прямо говорит, что это из-за ухода Алонсо... Но вообще, конечно, да, бревна не видит. В первой половине держались за левые пенки.
Есть басня Крылова про лебеля, рака и щуку. Как списал из ситуации в нынешнем Реале.
Так тренера вы сами "ушли"
Пришел шарлатан
И кто виноват?
Правильно, Хаби Алонсо!
Виноват Негрейра
Отличный трансфер для Реала оказался. Такими темпами недалеко и до откровенного интервью Пирсу Моргану с поливанием всех в Реале.

Игрок, который в молодом возрасте ходит пешком вместо того, чтобы помогать команде защищаться и не имеет других навыков кроме как скорости и посредственных ударов, вообще не смеет что-то комментировать про стиль и структуру. С этим балластом-единалом, никакой структуры не будет. Когда он на поле, у него с личной статистикой все хорошо за счет голов, которые создают для него партнеры, но при этом статистика самих партнеров уходит на дно. Пример Винисиуса это только подтверждает. А учитывая, что из ПСЖ в чемпионате Франции в топ-5 бомбардиров никого нет, это говорит о том, что они все правильно сделали, продав любителя трансформеров в Реал. Единственное, нужно было делать это раньше.
Всё правильно. Ничего не добавить.
Ещё Анчелотти его оставил в нападении. Это "тактика Реала". Она прекрасно сработала с лучшим добивальщиком Роналду. И кто-то решил, что Мбаппе его может заменить. Типа такая игра у Реала. Но все почему-то забывают, что Мбаппе скорее был ближе к Месси или Зидану и именно Энрике стал его переучивать в добивальшика. И естественно получилось так себе.
Винисиус не хотел отрабатывать в обороне, Вальверде играть правого защитника, Джуд опускаться ниже в опорную зону, Алонсо не смог найти с ними общий язык.
Виноват во всем Негрейра.
