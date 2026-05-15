Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подвел предварительные итоги выступления «Мадрида» в текущем сезоне.
За два тура до финиша Ла Лиги «Реал» не поднимется выше 2-го места. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/4 финала.
«Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры – и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.
Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением [все исправить]», – сказал Мбаппе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Который несмотря ни на что продолжает пороть чушь про особенный путь Реала и особенных тренеров, которые должны этот особенный путь принимать и учитывать.
Такую интригу сорвали, жаль.
Вроде вот самый самый клуб мира, а внутри такой сброд умственный.
Пришел шарлатан
И кто виноват?
Правильно, Хаби Алонсо!
Игрок, который в молодом возрасте ходит пешком вместо того, чтобы помогать команде защищаться и не имеет других навыков кроме как скорости и посредственных ударов, вообще не смеет что-то комментировать про стиль и структуру. С этим балластом-единалом, никакой структуры не будет. Когда он на поле, у него с личной статистикой все хорошо за счет голов, которые создают для него партнеры, но при этом статистика самих партнеров уходит на дно. Пример Винисиуса это только подтверждает. А учитывая, что из ПСЖ в чемпионате Франции в топ-5 бомбардиров никого нет, это говорит о том, что они все правильно сделали, продав любителя трансформеров в Реал. Единственное, нужно было делать это раньше.
Виноват во всем Негрейра.