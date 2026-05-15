Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»

Мбаппе о «Реале»: хорошо начал сезон, но во второй половине все потерял.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подвел предварительные итоги выступления «Мадрида » в текущем сезоне.

За два тура до финиша Ла Лиги «Реал» не поднимется выше 2-го места. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/4 финала.

«Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры – и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.

Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением [все исправить]», – сказал Мбаппе.