Сергеев считает, что «Динамо» по силам побороться за титул в следующем сезоне: «Главное — хорошо подготовиться к чемпионату»

Сергеев: «Динамо» способно побороться за титул РПЛ-2027.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев заявил, что бело-голубые способны побороться за титул Мир РПЛ в следующем сезоне.

— С таким составом «Динамо» по силам замахнуться на титул в следующем сезоне?

— Да, все реально. Но надо закончить этот сезон. Впереди отпуск, во время которого состоится чемпионат мира. Главное — хорошо подготовиться к новому чемпионату, – сказал Сергеев.

За тур до конца текущего турнира «Динамо » занимает в РПЛ 8-е место.