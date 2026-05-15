Сергеев считает, что «Динамо» по силам побороться за титул в следующем сезоне: «Главное — хорошо подготовиться к чемпионату»
Сергеев: «Динамо» способно побороться за титул РПЛ-2027.
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев заявил, что бело-голубые способны побороться за титул Мир РПЛ в следующем сезоне.
— С таким составом «Динамо» по силам замахнуться на титул в следующем сезоне?
— Да, все реально. Но надо закончить этот сезон. Впереди отпуск, во время которого состоится чемпионат мира. Главное — хорошо подготовиться к новому чемпионату, – сказал Сергеев.
За тур до конца текущего турнира «Динамо» занимает в РПЛ 8-е место.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16879 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё как обычно, сказки да и только. Краснодар не смогли обыграть, который одним составом играет. В чемпионате могли и четыре банки получить. Старая песня о главном.
Всё как обычно, сказки да и только. Краснодар не смогли обыграть, который одним составом играет. В чемпионате могли и четыре банки получить. Старая песня о главном.
Как не смогли? 2-1 же.
Всё как обычно, сказки да и только. Краснодар не смогли обыграть, который одним составом играет. В чемпионате могли и четыре банки получить. Старая песня о главном.
Как дела там у Вольфсбурга второй дивизион очищать будет 😂
Если Гуся поменять и пару тройку игроков, то возможно.
Всё идёт от руководства. Будут песни Гусева про войну, бои. А по факту опять пару матчей соберутся, а в середине чемпионата сольют всё
Что-то все таки у политиков и футболистов есть общее. И те и те обещают.
И невозможное возможно
Нужен хотя бы один игрок давления. Динамо теряет центр во всех решающих матчах. Надежда на туповатых легов, на которую уповают наши клубы, на мой взгляд путь в никуда. Уровень игроков, не проходящих даже в средние европейские клубы, ясно какой. Надо искать своих. Если их нет, выращивать.
Нужен хотя бы один игрок давления. Динамо теряет центр во всех решающих матчах. Надежда на туповатых легов, на которую уповают наши клубы, на мой взгляд путь в никуда. Уровень игроков, не проходящих даже в средние европейские клубы, ясно какой. Надо искать своих. Если их нет, выращивать.
На какой грядке или клумбе выращивать? Что-то не растут они в России.
На какой грядке или клумбе выращивать? Что-то не растут они в России.
Китай когда-то не имел промышленности, теперь делает всё. Надо просто работать.
По силам, Личка это показал. Но сначала разберитесь с внутренними противоречиями
О началось! Обещалки на булкщее. Беспроигрышная тема
Медвежонок раздухарился, неправильный мед ).
Любой из первой шестерки топ-клубов РПЛ (Зенит, Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Спартак, Динамо) должен стремиться к чемпионству, это естественно и нормально!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем