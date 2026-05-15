  Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»
Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»

Альваро Арбелоа высказался о свисте болельщиков «Реала» в адрес Килиана Мбаппе.

– Я всегда прошу поддерживать моих игроков.

Винисиуса тоже освистали. Как это исправить?

– Уверен, они справятся. Они столпы «Реала», клуб в них верит. Аплодисменты вернутся.

– Думаете, некоторые игроки проявляют неблагодарность?

– Я не жду от своих игроков того, что сам давал им. Я знаю, как мы, футболисты, устроены. Сейчас я сижу на этом месте, но никто никогда перестает быть футболистом. Я прекрасно знаю, что они чувствуют и о чем думают. Особенно игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго. Я способен понять все.

Я не изменил бы ничего из того, что сказал или сделал, и не отказался бы их защищать, – заявил главный тренер «Реала».

Источник: Marca
Арбелоа не тренер! Да, тренер должен быть хорошим психологом и находить общий язык с игроками, но игроки должны слушать, вникать, дисциплинированно и точно исполнять все задачи и задумки тренера, причём неукоснительно! А угодничество, понимание, некая защита богатых, наглых и молодых лоботрясов, это не работа тренера, а работа половой тряпки! Сэр Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола и другие великие тренеры - не дадут соврать!
По этим критериям и Алонсо не тренер, потому что он не нашёл общий язык с игроками, пытался угождать Мбаппе и Карвахалю, его не слушали на тактических занятиях. Хотя с Байером чего то он добился. С этой раздевалкой Мадрида далеко не каждый справится
Беда в том, что игроки мадрида считают что никому ничего не должны. Тем более какому то тренеру.
Проблема в том что Арбелоа изначально не был тренером, сначала был другом для команды, а потом стал обслугой.
Ошибка Переса что он не поддержал Алонсо и не дал ему реализовать идеи, в любом случае это требовало времени.
Ошибка Переса в приглашении Алонсо изначально.
Модель, которая всегда работала в Мадриде, модель, когда команда состоит из звёзд, исчерпала себя. Сегодняшнее поколение звёзд чхать хотело на любые рамки и ограничения. Игроки перестали быть частью чего-то большего - каждый из них самостоятельная величина и событие, у каждого своя политика.. Послушать Арбелоа, складывается впечатление, что он не главный тренер, а один из работников стадиона, которые обслуживают игроков..
Арбелоа: передайте толмачу - эти вам не по плечу!
Дно
Конус )
Ппц во что превратили великий клуб всего пара тройка токсичных негров🤦‍♂️.
Мбаппе с таким настроением и Францию на ЧМ развалит, как пить дать
еще бы
У Арбелоа нет самоуважения. Будучи более чем обеспеченным человеком, пошел работать обслугой-аниматором в основу, прекрасно понимая что его берут на время, для лизания задниц. И его это полностью устраивает, даже оказавшись на этом месте, он не постарался изменить свою роль. Довольно много говорит об Арбелоа как о человеке.
Не ждёшь того, что игроки будут тебе пончики носить?
А какой нормальный человек станет уважать подхалима, чья главная задача лизать любимым бразильцам маразматика? Когда такой игрок, как Мбаппе говорит, что при Алонсо была структура и идея, то здесь любому адекватному человеку стоит задуматься
Еще и конус что-то высказывает...
