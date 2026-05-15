Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»
Альваро Арбелоа высказался о свисте болельщиков «Реала» в адрес Килиана Мбаппе.
– Я всегда прошу поддерживать моих игроков.
– Винисиуса тоже освистали. Как это исправить?
– Уверен, они справятся. Они столпы «Реала», клуб в них верит. Аплодисменты вернутся.
– Думаете, некоторые игроки проявляют неблагодарность?
– Я не жду от своих игроков того, что сам давал им. Я знаю, как мы, футболисты, устроены. Сейчас я сижу на этом месте, но никто никогда перестает быть футболистом. Я прекрасно знаю, что они чувствуют и о чем думают. Особенно игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго. Я способен понять все.
Я не изменил бы ничего из того, что сказал или сделал, и не отказался бы их защищать, – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
17 комментариев
Ошибка Переса что он не поддержал Алонсо и не дал ему реализовать идеи, в любом случае это требовало времени.
Мбаппе с таким настроением и Францию на ЧМ развалит, как пить дать