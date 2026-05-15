Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»

Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: я их понимаю.

Альваро Арбелоа высказался о свисте болельщиков «Реала» в адрес Килиана Мбаппе .

– Я всегда прошу поддерживать моих игроков.

– Винисиуса тоже освистали. Как это исправить?

– Уверен, они справятся. Они столпы «Реала», клуб в них верит. Аплодисменты вернутся.

– Думаете, некоторые игроки проявляют неблагодарность?

– Я не жду от своих игроков того, что сам давал им. Я знаю, как мы, футболисты, устроены. Сейчас я сижу на этом месте, но никто никогда перестает быть футболистом. Я прекрасно знаю, что они чувствуют и о чем думают. Особенно игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго. Я способен понять все.

Я не изменил бы ничего из того, что сказал или сделал, и не отказался бы их защищать, – заявил главный тренер «Реала ».