Слот не думал об уходе из «Ливерпуля»: «В следующем сезоне будем в гораздо лучшем положении. Я впервые в конце года не борюсь за трофей. Но узнал, что хорошо справляюсь с критикой»
Арне Слот сообщил, что не допускал мысли об уходе из «Ливерпуля».
«Я всегда хотел продолжать работать и ни разу об этом даже не думал, потому что, как я уже много раз говорил, считаю, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении, чем сейчас.
Даже в этом сезоне у нас еще было за что бороться. Два месяца назад мы проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», и именно тогда стало понятно, что мы уже ничего не выиграем. Но мы все еще можем «выиграть» выход в Лигу чемпионов.
Это первый раз в моей карьере, когда под конец сезона я не борюсь за трофей. Только один раз я оставался без трофеев, так что теперь будет второй такой год. Для меня это будет немного в новинку.
Я всегда должен спрашивать себя: «Сколько мне, собственно, лет?» Мне 47! Так что я уже давно не 12-летний мальчик. Я играю в профессиональный футбол с 16 лет. Возможно, не на том уровне, на котором нахожусь сейчас, но я привык к тому, что иногда люди считают тебя отличным футболистом, а иногда ты им совсем не нравишься. С тренером то же самое.
Мы все настолько привыкли к позитивным и негативным отзывам, что если ты не умеешь с этим справляться, то никогда не окажешься в таком клубе, как этот. Это одна из вещей, которые я узнал в этом сезоне: что я довольно хорошо справляюсь с критикой.
Я не меняю свое поведение. Я сохраняю ясную голову и продолжаю делать то, что считаю нужным», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Так же Тен Хаг говорил - сезон ужасный, но был же кубок недавно!
Короче все признаки шарлатанства как у Моура и Тен Хага. Надеюсь руководство клуба делает выводы.
Боюсь что со Слотом лучше уже не будет.
Но если выплывет в следующем сезоне - буду рад ошибиться.
Проблема в том что в этом сезоне у Ливер не было абсолютно никакой игры, даже намека
Где-то подтаскивали индивидуальные навыки футболистом, в матчах с средняками-днищами.
В ЛЧ была 1/4. И в ЛЧ выступление получилось более-менее достойное(повезло что Сарай был в 1/8)
Но вот остальное… С каким же позором они отлетели в Кубке Англии и Кубке Лиги. Полное унижение 4:0 от МС и такое же унижение 3:0 от КП в КЛ!
В этом сезоне АПЛ Ливер слил оба матча МЮ, МС. Ничья и поражение с Челси, но при этом победили и сыграли вничью с Арсеналом.
Ну да, они в топ-5 и в ЛЧ. Но главное - полное отсутствие какой-то модели игры. И никакого результата даже близко не было соответственно