Слот не думал об уходе из «Ливерпуля»: «В следующем сезоне будем в гораздо лучшем положении. Я впервые в конце года не борюсь за трофей. Но узнал, что хорошо справляюсь с критикой»

Арне Слот: не думал уволиться из «Ливерпуля», дальше будет лучше.

«Я всегда хотел продолжать работать и ни разу об этом даже не думал, потому что, как я уже много раз говорил, считаю, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении, чем сейчас.

Даже в этом сезоне у нас еще было за что бороться. Два месяца назад мы проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», и именно тогда стало понятно, что мы уже ничего не выиграем. Но мы все еще можем «выиграть» выход в Лигу чемпионов.

Это первый раз в моей карьере, когда под конец сезона я не борюсь за трофей. Только один раз я оставался без трофеев, так что теперь будет второй такой год. Для меня это будет немного в новинку.

Я всегда должен спрашивать себя: «Сколько мне, собственно, лет?» Мне 47! Так что я уже давно не 12-летний мальчик. Я играю в профессиональный футбол с 16 лет. Возможно, не на том уровне, на котором нахожусь сейчас, но я привык к тому, что иногда люди считают тебя отличным футболистом, а иногда ты им совсем не нравишься. С тренером то же самое.

Мы все настолько привыкли к позитивным и негативным отзывам, что если ты не умеешь с этим справляться, то никогда не окажешься в таком клубе, как этот. Это одна из вещей, которые я узнал в этом сезоне: что я довольно хорошо справляюсь с критикой.

Я не меняю свое поведение. Я сохраняю ясную голову и продолжаю делать то, что считаю нужным», – сказал главный тренер «Ливерпуля».