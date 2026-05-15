  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот не думал об уходе из «Ливерпуля»: «В следующем сезоне будем в гораздо лучшем положении. Я впервые в конце года не борюсь за трофей. Но узнал, что хорошо справляюсь с критикой»
25

Слот не думал об уходе из «Ливерпуля»: «В следующем сезоне будем в гораздо лучшем положении. Я впервые в конце года не борюсь за трофей. Но узнал, что хорошо справляюсь с критикой»

Арне Слот: не думал уволиться из «Ливерпуля», дальше будет лучше.

Арне Слот сообщил, что не допускал мысли об уходе из «Ливерпуля».

«Я всегда хотел продолжать работать и ни разу об этом даже не думал, потому что, как я уже много раз говорил, считаю, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении, чем сейчас.

Даже в этом сезоне у нас еще было за что бороться. Два месяца назад мы проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», и именно тогда стало понятно, что мы уже ничего не выиграем. Но мы все еще можем «выиграть» выход в Лигу чемпионов.

Это первый раз в моей карьере, когда под конец сезона я не борюсь за трофей. Только один раз я оставался без трофеев, так что теперь будет второй такой год. Для меня это будет немного в новинку.

Я всегда должен спрашивать себя: «Сколько мне, собственно, лет?» Мне 47! Так что я уже давно не 12-летний мальчик. Я играю в профессиональный футбол с 16 лет. Возможно, не на том уровне, на котором нахожусь сейчас, но я привык к тому, что иногда люди считают тебя отличным футболистом, а иногда ты им совсем не нравишься. С тренером то же самое.

Мы все настолько привыкли к позитивным и негативным отзывам, что если ты не умеешь с этим справляться, то никогда не окажешься в таком клубе, как этот. Это одна из вещей, которые я узнал в этом сезоне: что я довольно хорошо справляюсь с критикой.

Я не меняю свое поведение. Я сохраняю ясную голову и продолжаю делать то, что считаю нужным», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16878 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как болельщик Ман Юнайтед требую чтоб он нах съеб#ся с Ливерпуля
Ответ Серхио Гарсио
Как болельщик Ман Юнайтед требую чтоб он нах съеб#ся с Ливерпуля
Даже болельщики МЮ уже не могут видеть агонию Ливерпуля :)
Он ещё не выиграл столько же трофеев, как Моур, но уже начинает ссылаться на прошлые заслуги.
Так же Тен Хаг говорил - сезон ужасный, но был же кубок недавно!

Короче все признаки шарлатанства как у Моура и Тен Хага. Надеюсь руководство клуба делает выводы.
Боюсь что со Слотом лучше уже не будет.
Но если выплывет в следующем сезоне - буду рад ошибиться.
Ответ Кирилл Набухов
Он ещё не выиграл столько же трофеев, как Моур, но уже начинает ссылаться на прошлые заслуги. Так же Тен Хаг говорил - сезон ужасный, но был же кубок недавно! Короче все признаки шарлатанства как у Моура и Тен Хага. Надеюсь руководство клуба делает выводы. Боюсь что со Слотом лучше уже не будет. Но если выплывет в следующем сезоне - буду рад ошибиться.
А куда он может выплыть? Неужели кто-то реально думает что Ливерпуль в следующем сезоне выиграет АПЛ или ЛЧ? Ну а всё остальное, будь то победа в кубке или призовое место в АПЛ, ну или даже высокая стадия плей-офф в ЛЧ - не будут считаться успехом. Разве что провалом тоже не назовёшь.
Ответ Дмитрий_1116251224
А куда он может выплыть? Неужели кто-то реально думает что Ливерпуль в следующем сезоне выиграет АПЛ или ЛЧ? Ну а всё остальное, будь то победа в кубке или призовое место в АПЛ, ну или даже высокая стадия плей-офф в ЛЧ - не будут считаться успехом. Разве что провалом тоже не назовёшь.
Да окей как бы, никто не требует прям 100% квадруплов
Проблема в том что в этом сезоне у Ливер не было абсолютно никакой игры, даже намека
Где-то подтаскивали индивидуальные навыки футболистом, в матчах с средняками-днищами.
В ЛЧ была 1/4. И в ЛЧ выступление получилось более-менее достойное(повезло что Сарай был в 1/8)
Но вот остальное… С каким же позором они отлетели в Кубке Англии и Кубке Лиги. Полное унижение 4:0 от МС и такое же унижение 3:0 от КП в КЛ!
В этом сезоне АПЛ Ливер слил оба матча МЮ, МС. Ничья и поражение с Челси, но при этом победили и сыграли вничью с Арсеналом.
Ну да, они в топ-5 и в ЛЧ. Но главное - полное отсутствие какой-то модели игры. И никакого результата даже близко не было соответственно
Неужели мы все понимаем что нужно подписывать Алонсо, а руководство нет?
Я, я, я, мне. Так-то клуб, в который он попал, гораздо больше него, а он все о себе любимом. Лунатик.
Гнать лысого однозначно
Конечно чего переживать. ЗП то капает. Если уволят еще и неустоичка прилетит. 🤣 Надоели если честно его интервью. Лучше бы занимался своей непосредственной работой и молчал. Возможно недоброжелателей было бы меньше!
Ему усилили состав на полмиллиарда, а он обосрался по всем фронтам. При том качество игры из матча в матч становится только хуже... как будто реально бензин, который заправил Клопп закончился и пошла саляра лысого физрука....
Если молоть чушь на прессухах называется справляться с критикой, то да мастер. А вот поставить внятную игру никак не выходит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арне Слот: «Есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Когда сезон проходит не лучшим образом, всегда возникают споры»
14 мая, 10:37
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
12 мая, 06:40
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
12 мая, 04:48
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
1 минуту назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
11 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
13 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
17 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
32 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
52 минуты назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
57 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
57 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
34 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
43 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
46 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем