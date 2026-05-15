Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»
Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков «Реала» во время игры мадридцев с «Овьедо» (2:0).
– Как вы себя чувствуете после того, как не сыграли на «Камп Ноу»? И понимаете ли вы свист?
– Очень обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нем забивал. Действительно жаль. Но свист… такова жизнь. Мы не можем изменить мнение разъяренных людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счет.
Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я.
– Почему, как вы думаете, вас освистали? Из-за поездки в Италию?
– Не знаю. Клуб разрешил мне находиться вне Мадрида, и я не единственный, кто отсутствовал. Но такие вещи нужно принимать. Смотреть вперед и исправлять ситуацию.
– Как вы отреагировали на этот свист?
– Нужно принимать это, приятель. Это мнение людей. Никто сегодня не умрет. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах.
– Не считаете ли вы, что допустили ошибки в последние недели: прилетели за 12 минут до матча с «Эспаньолом», уехали в отпуск…
– Отпуск? Это твое мнение, ты не знаешь, чем я занимался. Почему ты говоришь «отпуск»?
Я ошибся только в том, что не помог команде выиграть трофеи. Все остальное – это мнения. Никто не знает, почему я уехал. У меня было разрешение клуба. Просто подобное [мнение] хорошо продается. А я сосредоточен только на одном – завоевании трофеев, – сказал нападающий «Реала».
Ну а про то, как он махал рукой Алонсо, указывал ему, нагнетал (и нагнетает) в раздевалке, хотя на публике эдакий тихоня - это, конечно, не ошибки :)
Вот негодяй
Да и почему все вдруг решили, что во всем виноват Мбаппе? Он свою работу делает хорошо, один из лучших нападающих мира.
Хочется это признавать или нет, но Мбаппе это тот игрок под которого нужно выстраивать команду и тогда будет результат, и результат будет гарантирован.
Есть команды, где нет главной суперзвезды, такие команды периодически даже становятся Топ 1, но чаще всего, в команде есть ведущий игрок, вокруг которого строят команду.
Все любят сейчас бегать вокруг ПСЖ, ставя в пример, как команду, где все равны и всё отлично. Но это единичный случай.
Помните?
Чуть ли на рекорд Месси по Золотым мячам пророчили.
Помните?
Оказался, что он даже не Анри.
Согласны?
P. S. Бензема действительно был главным в ЛЧ-22, а Карвахаль действительно был очень важным игроком в составе команды 24 года, но Вини и там, и там был в ведущих ролях