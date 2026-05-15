  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»
61

Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»

Килиан Мбаппе: моя единственная ошибка – не помог взять титулы.

Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков «Реала» во время игры мадридцев с «Овьедо» (2:0).

– Как вы себя чувствуете после того, как не сыграли на «Камп Ноу»? И понимаете ли вы свист?

– Очень обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нем забивал. Действительно жаль. Но свист… такова жизнь. Мы не можем изменить мнение разъяренных людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счет.

Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я.

– Почему, как вы думаете, вас освистали? Из-за поездки в Италию?

– Не знаю. Клуб разрешил мне находиться вне Мадрида, и я не единственный, кто отсутствовал. Но такие вещи нужно принимать. Смотреть вперед и исправлять ситуацию.

– Как вы отреагировали на этот свист?

– Нужно принимать это, приятель. Это мнение людей. Никто сегодня не умрет. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах.

– Не считаете ли вы, что допустили ошибки в последние недели: прилетели за 12 минут до матча с «Эспаньолом», уехали в отпуск…

– Отпуск? Это твое мнение, ты не знаешь, чем я занимался. Почему ты говоришь «отпуск»?

Я ошибся только в том, что не помог команде выиграть трофеи. Все остальное – это мнения. Никто не знает, почему я уехал. У меня было разрешение клуба. Просто подобное [мнение] хорошо продается. А я сосредоточен только на одном – завоевании трофеев, – сказал нападающий «Реала».

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16878 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoболельщики
logoКласико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Овьедо
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Он не соврал. Он ВООБЩЕ не помог команде, все правильно. Это команда помогла ЕМУ набить стату, выводя на ударные позиции и реализуя весь голевой потенциал только на нем.
Ну а про то, как он махал рукой Алонсо, указывал ему, нагнетал (и нагнетает) в раздевалке, хотя на публике эдакий тихоня - это, конечно, не ошибки :)
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Он не соврал. Он ВООБЩЕ не помог команде, все правильно. Это команда помогла ЕМУ набить стату, выводя на ударные позиции и реализуя весь голевой потенциал только на нем. Ну а про то, как он махал рукой Алонсо, указывал ему, нагнетал (и нагнетает) в раздевалке, хотя на публике эдакий тихоня - это, конечно, не ошибки :)
Нападающий забивал голы
Вот негодяй
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Он не соврал. Он ВООБЩЕ не помог команде, все правильно. Это команда помогла ЕМУ набить стату, выводя на ударные позиции и реализуя весь голевой потенциал только на нем. Ну а про то, как он махал рукой Алонсо, указывал ему, нагнетал (и нагнетает) в раздевалке, хотя на публике эдакий тихоня - это, конечно, не ошибки :)
Да, это не Винисиус, который даже в пустые не всегда попадает, и теряет мяч на ровном месте.
Моуриньо сделает из тебя мужчину черепашка
Ответ Ishowslow
Моуриньо сделает из тебя мужчину черепашка
Не сделает. Руководство нянчится с игроками и снимает тренеров с должностей, если игрокам не нравится что-то. Рыба гниет с головы. Маур тоже не понравится, нажалуются Пересу и всё начнется по кругу. Тем более Перес не в себе, это очевидно по конференции.
Ответ Ishowslow
Моуриньо сделает из тебя мужчину черепашка
Из Погба он конечно отлично сделал мужчину, она. Вера в этого давно сбитого летчика сродни крайней степени слабоумия и попахивает абсолютно религиозной истерией
Вовремя «ПСЖ» от него избавился
Ответ wxvnpc5psr
Вовремя «ПСЖ» от него избавился
ПСЖ избавился? ПСЖ хотел его оставить всеми правдами и не правдами.

Да и почему все вдруг решили, что во всем виноват Мбаппе? Он свою работу делает хорошо, один из лучших нападающих мира.

Хочется это признавать или нет, но Мбаппе это тот игрок под которого нужно выстраивать команду и тогда будет результат, и результат будет гарантирован.

Есть команды, где нет главной суперзвезды, такие команды периодически даже становятся Топ 1, но чаще всего, в команде есть ведущий игрок, вокруг которого строят команду.

Все любят сейчас бегать вокруг ПСЖ, ставя в пример, как команду, где все равны и всё отлично. Но это единичный случай.
Ответ Денис Мартин_1116524913
ПСЖ избавился? ПСЖ хотел его оставить всеми правдами и не правдами. Да и почему все вдруг решили, что во всем виноват Мбаппе? Он свою работу делает хорошо, один из лучших нападающих мира. Хочется это признавать или нет, но Мбаппе это тот игрок под которого нужно выстраивать команду и тогда будет результат, и результат будет гарантирован. Есть команды, где нет главной суперзвезды, такие команды периодически даже становятся Топ 1, но чаще всего, в команде есть ведущий игрок, вокруг которого строят команду. Все любят сейчас бегать вокруг ПСЖ, ставя в пример, как команду, где все равны и всё отлично. Но это единичный случай.
Нельзя зацикливать команду на одного игрока. Травма у него или спад и что, все, сдулась команда? Тем более на такого как Мбаппе, с ограниченным функционалом. Так даже чемпионский Реал не делал, всегда было несколько опций в атаке.
Черепашка превратился в жабу
Лет 10 тому назад все эксперты считали Килиана главной фигурой футбола на многие годы вперёд.
Помните?
Чуть ли на рекорд Месси по Золотым мячам пророчили.
Помните?
Оказался, что он даже не Анри.
Согласны?
Ответ Busk
Лет 10 тому назад все эксперты считали Килиана главной фигурой футбола на многие годы вперёд. Помните? Чуть ли на рекорд Месси по Золотым мячам пророчили. Помните? Оказался, что он даже не Анри. Согласны?
Уровень Анри)) Согласен, что пока он не тянет. Может не в ту команду.. Может тренер не тот. А были все задатки...
Ответ Busk
Лет 10 тому назад все эксперты считали Килиана главной фигурой футбола на многие годы вперёд. Помните? Чуть ли на рекорд Месси по Золотым мячам пророчили. Помните? Оказался, что он даже не Анри. Согласны?
да
Хм. "Обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нëм забивал". А матч первого круга прошлого сезона, в котором Мбаппе выбил комбо из офсайдов?
Ответ Dmitriy Mikhaylov
Хм. "Обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нëм забивал". А матч первого круга прошлого сезона, в котором Мбаппе выбил комбо из офсайдов?
Да что тут прошлый сезон вспоминать, он играл в Суперкубке в этом сезоне не 5 минут, а запомнился только симуляцией
Ошибся, это когда не в ту дверь вошёл. Ахаха. Наверное ты знал. Или за тебя..
*Такова жизнь", "это мнения людей", "надо это принимать" - да он обкуренный.
Четко он сказал, что подобные версии хорошо продаются. Как только негатив сместился в сторону главной проблемы Реала - Винисиуса, то тут же сразу начали появляться мемы про диктатора в иностранных соц сетях, отъезды за границу с разрешения клуба, типа в этом есть что-то плохое, хотя подобное могут делать абсолютно все игроки любых клубов, если они не готовы играть, но зацепились в этой сиутации именно с Мбаппе. В итоге все забыли про Винисиуса и свиста в его сторону всё меньше и разговоров негативных всё меньше. Скоро еще контракт продлит.
Ответ Madridista CF
Четко он сказал, что подобные версии хорошо продаются. Как только негатив сместился в сторону главной проблемы Реала - Винисиуса, то тут же сразу начали появляться мемы про диктатора в иностранных соц сетях, отъезды за границу с разрешения клуба, типа в этом есть что-то плохое, хотя подобное могут делать абсолютно все игроки любых клубов, если они не готовы играть, но зацепились в этой сиутации именно с Мбаппе. В итоге все забыли про Винисиуса и свиста в его сторону всё меньше и разговоров негативных всё меньше. Скоро еще контракт продлит.
так то не с Мбаппе Реал ЛЧ брал свои, а с "проблемным" Вини, который феерил и был одним из главных творцов побед
Ответ ta1ib
так то не с Мбаппе Реал ЛЧ брал свои, а с "проблемным" Вини, который феерил и был одним из главных творцов побед
Сейчас тебе докажут, что творцом был ЛЧ-22 Бензема, а в 24 главным был Карвахаль.
P. S. Бензема действительно был главным в ЛЧ-22, а Карвахаль действительно был очень важным игроком в составе команды 24 года, но Вини и там, и там был в ведущих ролях
они и Моура сожрут...
Ответ Алексей Матыгин
они и Моура сожрут...
он их сам сожрёт, а ну иди сюда ! (с)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»
14 мая, 22:13
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
14 мая, 22:03Видео
Фанаты «Реала» освистали Мбаппе при выходе на замену в игре с «Овьедо»
14 мая, 21:17
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
1 минуту назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
11 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
13 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
17 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
32 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
52 минуты назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
57 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
57 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
34 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
43 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
46 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем