Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»

Килиан Мбаппе: моя единственная ошибка – не помог взять титулы.

Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков «Реала» во время игры мадридцев с «Овьедо » (2:0).

– Как вы себя чувствуете после того, как не сыграли на «Камп Ноу»? И понимаете ли вы свист?

– Очень обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нем забивал. Действительно жаль. Но свист… такова жизнь. Мы не можем изменить мнение разъяренных людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счет.

Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я.

– Почему, как вы думаете, вас освистали? Из-за поездки в Италию?

– Не знаю. Клуб разрешил мне находиться вне Мадрида, и я не единственный, кто отсутствовал. Но такие вещи нужно принимать. Смотреть вперед и исправлять ситуацию.

– Как вы отреагировали на этот свист?

– Нужно принимать это, приятель. Это мнение людей. Никто сегодня не умрет. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах.

– Не считаете ли вы, что допустили ошибки в последние недели: прилетели за 12 минут до матча с «Эспаньолом», уехали в отпуск…

– Отпуск? Это твое мнение, ты не знаешь, чем я занимался. Почему ты говоришь «отпуск»?

Я ошибся только в том, что не помог команде выиграть трофеи. Все остальное – это мнения. Никто не знает, почему я уехал. У меня было разрешение клуба. Просто подобное [мнение] хорошо продается. А я сосредоточен только на одном – завоевании трофеев, – сказал нападающий «Реала».