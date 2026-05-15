Иран показал домашнюю форму к ЧМ-2026 – белую с принтом азиатского гепарда

Стало известно, в какой форме Иран будет играть на ЧМ-2026 .

На церемонии проводов команды на чемпионат мира была продемонстрирована футболка из домашнего комплекта экипировки. Она похожа на ту, что использовалась во время ЧМ-2022 года, но ее главная отличительная особенность – изображение азиатского гепарда в области живота. Footy Headlines подчеркивает, что таким образом авторы дизайна хотят привлечь внимание к находящемуся под угрозой исчезновения виду.

Форма создана при участии Majid – местного производителя спортивной экипировки.

Изображение: varzesh3.com