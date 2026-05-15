Иран показал домашнюю форму к ЧМ-2026 – белую с принтом азиатского гепарда

На церемонии проводов команды на чемпионат мира была продемонстрирована футболка из домашнего комплекта экипировки. Она похожа на ту, что использовалась во время ЧМ-2022 года, но ее главная отличительная особенность – изображение азиатского гепарда в области живота. Footy Headlines подчеркивает, что таким образом авторы дизайна хотят привлечь внимание к находящемуся под угрозой исчезновения виду.

Форма создана при участии Majid – местного производителя спортивной экипировки.

Изображение: varzesh3.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footy Headlines
Будет забавно, если местная публика поддержит иранцев) эдакий плевок в лицо Трампу)
странное решение - поехать на ЧМ в сша. это как если бы советские футболисты во время войны поехали бы в гитлеровскую германию
Иран в этом плане ведет себя как титаны, видимо не считают себя жертвой и пострадавшей стороной
А что им делать,патокать разным ...... Атлеты тут не причем. Это Россия боится всего,до сих пор нигде не участвует
Ну коты всегда добавялют плюс к карме, а если ещё и с благой целью то тем более.
Обсудили форму в комментариях…
