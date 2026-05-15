  Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»
Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»

Альваро Арбелоа: не говорил Мбаппе, что он 4-й нападающий «Реала».

Альваро Арбелоа прокомментировал слова Килиана Мбаппе о том, что ставит его на четвертое место среди нападающих «Реала».

«Мне бы очень хотелось, чтобы у меня было четыре нападающих. У меня нет четырех нападающих, и я никогда не говорил Мбаппе ничего подобного. Возможно, он неправильно меня понял. Я даже не знаю, что сказать. Ни в коем случае я не мог сказать ему, что он четвертый нападающий.

Понятно, что он не может играть, если я не ставлю его в состав. Я главный тренер, я решаю, кто играет, а кто нет. У меня был с ним разговор перед матчем. Не знаю, как он это мог интерпретировать. Игрок, которого четыре дня назад даже не было в заявке на матч, сегодня не должен был начинать с первых минут. Это не финал, не вопрос жизни и смерти.

Гонсало провел отличный матч в прошлый раз, и у нас есть игра в воскресенье, где он будет основным нападающим. Вот и все. У меня нет проблем ни с кем. Я принимаю решения, и я понимаю, что те, кто не играет, недовольны. Я могу понять, что Мбаппе недоволен тем, что не играет, но это решение, основанное на обстоятельствах. Я не хотел рисковать, выпуская его через три дня. Это было самым логичным и естественным решением, здравым смыслом.

Если хотите, поставьте мне запись из микст-зоны, и тогда мы это обсудим. Пока я не услышу, что именно он сказал, я не буду комментировать каждую фразу», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Так вот почему приглашают Моуринью. Им нужен дипломированный переводчик
Я даже специально добавил в закладки новости Мадрида, чтобы не пропустить что-нибудь весёлое из этого шапито 🤣🤣🤣
Жгите ещё 👍🔥
Я даже специально добавил в закладки новости Мадрида, чтобы не пропустить что-нибудь весёлое из этого шапито 🤣🤣🤣 Жгите ещё 👍🔥
Шапито весёлое, конечно, факт. Но, делать вид, как будто впервые на новостях Мадрида, тоже не нужно.
Даже по комментариям понятно сразу, как вы караулите новости, чтобы поглумиться в них над этим шапито) всё о Мадриде)
Настоящие фанаты перестают быть латентными и наконец подписываются на клуб. Немыслимо)
Можете накидать лицемерных минусов, но сами всё прекрасно осознаёте)
Я даже специально добавил в закладки новости Мадрида, чтобы не пропустить что-нибудь весёлое из этого шапито 🤣🤣🤣 Жгите ещё 👍🔥
Какой же питчер слизкий тип. Всю трассу топит за одних, а когда видит что пахнет жареным, технично переобувается. Теперь он уже оставляет комменты с насмешкой реала, ради плюсов. Тебе от самого себя не противно чел?
Они там хотя бы поговорили перед матчем? Один говорит одно, другой - другое. Сразу видна командная атмосфера))
Они там хотя бы поговорили перед матчем? Один говорит одно, другой - другое. Сразу видна командная атмосфера))
Ему некогда разговаривать, Мбаппе прилетает за 12 минут до начала матча в аэропорт Мадрида)
(не выдумка😁)
Ему некогда разговаривать, Мбаппе прилетает за 12 минут до начала матча в аэропорт Мадрида) (не выдумка😁)
Как в фильме Такси?
арбелоа не хватило веса остановиться на словах «я главный тренер и я решаю кто играет, а кто нет». появится.
есть вопросы - двери в тренерскую открыты.
общаешься через журналистов - играть тоже будешь с ними.
долго высказывался в защиту мбаппе, но начинает наедать его самонадеянность.
арбелоа не хватило веса остановиться на словах «я главный тренер и я решаю кто играет, а кто нет». появится. есть вопросы - двери в тренерскую открыты. общаешься через журналистов - играть тоже будешь с ними. долго высказывался в защиту мбаппе, но начинает наедать его самонадеянность.
Проблема в том, что Арбелоа - не тренер, а тряпка Винисиуса. И все игроки, в том числе Мбаппе, это понимают.
арбелоа не хватило веса остановиться на словах «я главный тренер и я решаю кто играет, а кто нет». появится. есть вопросы - двери в тренерскую открыты. общаешься через журналистов - играть тоже будешь с ними. долго высказывался в защиту мбаппе, но начинает наедать его самонадеянность.
Вы случайно не тренер?
Арбелоа просто добил команду, хотел угодить всем, по итогу получилась обратная ситуация
Арбелоа просто добил команду, хотел угодить всем, по итогу получилась обратная ситуация
Трениришка
4 дня не был, значит, будет 4 нападающим. Вроде все сходится
Вечно так у французов, то Людовик 14й, то Мбаппе 4й, хрен их разберёшь...
Вечно так у французов, то Людовик 14й, то Мбаппе 4й, хрен их разберёшь...
Ну блин, со своим сизьем/сэзьем, дизьем/дёзьем - как будто букв им мало))
Нужно было иметь яйца с первого дня в команде, а не после того как отдал всю власть Винисиусу, допустил развалится раздевалке, стоял в сторонке во время конфликтов, а под конец решил воспитывать Мбаппе). Надеюсь у Моура в штабе Арбелоа не будет, назад в молодёжку.
Нужно было иметь яйца с первого дня в команде, а не после того как отдал всю власть Винисиусу, допустил развалится раздевалке, стоял в сторонке во время конфликтов, а под конец решил воспитывать Мбаппе). Надеюсь у Моура в штабе Арбелоа не будет, назад в молодёжку.
Если так рассуждать, у кого они вообще были? И в сборной, и в клубах Мбаппе всегда играет, если хочет.
Если так рассуждать, у кого они вообще были? И в сборной, и в клубах Мбаппе всегда играет, если хочет.
У кого были яйца? у Энрике.
Что ни новость про реал, то тот про того то-то сказал. Может быть им просто дружно поменьше пздеть нужно.
Что ни новость про реал, то тот про того то-то сказал. Может быть им просто дружно поменьше пздеть нужно.
Ниче себе запросы!
Список жертв француза пополняется ) обратного пути уже нет, Альваро!)
Сотрудничающий с ТВ «Реала» журналист Руис о баннерах против Переса: «Их убрали, потому что они должны быть изготовлены из огнестойкого материала. Это делается ради безопасности»
14 мая, 22:04
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
14 мая, 22:03Видео
У Арбелоа 16 побед, 8 поражений и 2 ничьих в 26 матчах во главе «Реала»
14 мая, 21:26
