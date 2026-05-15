  • Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
Килиан Мбаппе после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) объяснил, почему начал игру в запасе.

«Я на 100% в порядке. Я не играл [в старте] потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.

У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.

Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское», – сказал форвард «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
То чувство когда не хочется становится на сторону кого-то в этой команде, потому что это сброд а не команда).
Ответ meringue
То чувство, когда с удивлением обнаруживаешь себя на стороне Арбелоа в этом вопросе.
Чем вообще думает "черепаха", когда называет себя 4-й опцией в атаке, уходя с недавних тренировок и будучи до этого в принципе травмированным?
И рыбку съесть, и на поле выйти. И ответственность с себя скинуть на всякий.
Ответ G.H.O.S.T.
Вообще наверное можно в данном конкретно случае быть на стороне Арбелоа, могу согласиться.
Но Арбелоа тоже как бы не особо себя показывает, при нём скандалов сильно больше чем при Хаби, который "не справился с раздевалкой", а Арбелоа пришёл "и улучшил атмосферу".. Видим как улучшил.
В общем, там очень интересно получается))
Мбаппе сказал, мол, Арбелоа назвал его 4 опцией в атаке
Арбелоа на конфе скащал, что не знает, о чем Киллиан, такого не говорил))

Затем добавил, что он считает, что игрок, который пару дней назад из-за травмы пропустил класико, очевидно, не может быть в старте/готов к старту спустя два дня. То есть по идее подтвердил, что Киллиан просто соскочил после того, как узнал, что на банке будет и пошёл на принцип сегодня, не выпустив))

Еще Мбаппе много наговорил на тему, что у них все было в первой половине сезона, и стиль, и структура, и все, а сейчас нет организации/все потеряли. . Походу намекает, мол, слили отдельные игроки (Вини, Феде, Джуд) и ему эте нк нравится

Разговорился тихоня, реально токсичен.
Ну и в Мадриде каждый день новая драма и клоунада, мда уж
Ответ King_X
Мбаппе то разговорился, но в чем он не прав.
Ответ meringue
Тренер может считать, что Мбаппе после травмы не на 100% готов, и в предверии ЧМ, да и клубу не стоит его подвергать риску в ничего не значащем матче. Тем более уже травмы повторяются у него.
Когда же этот позор прекратится. Перед всем миром каждый игрок считает своим долгом высказывать свое недовольство. И это в чудовищно сложный момент для клуба, когда каждый день огромная порция критики вываливается, и еще такая же порция придумывается, где тем более надо держать язык за зубами. Килиан - абсолютно провальный трансфер. Такими заявлениями он подтверждает, что именно его приход добил раздевалку и расколол ее. И его стата тут не имеет значения, потому что весь атакующий потенциал команды строился только вокруг его забегов и замыканий. Кроме рывков он полный НОЛЬ. Трудно представить, кому он вообще будет нужен из топ клубов. Как и Вини. Оба закапывают репутацию не только клуба, но и свою же персональную.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Трудно представить, кому он вообще будет нужен из топ клубов (с)

это серьезно?))
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Заслужили, разве нет? Расист вини выходит с капитанской повязкой.
Заслужили на все 146.
Гдето в сан себастьяне сидит хави алонсо и с улыбкой читает эти новости))
Ответ каток Третьяка
Рад, что Хаби сохранил достоинство. Он будет отличным тренером. Ему нужно в Англию, в клуб, где его ценят
Ответ Ли Ск
Все так, но этот клуб скорее всего сохранит тренера на следующий сезон, как и Арсенал Артету. В Манчестер он не поедет, разгребать бардак в Челси на фоне опыта в Реале тоже. И я очень надеюсь, что он пойдет в Тоттенхем, это реально может закончить его карьеру)
Квара остается в запасе, Дембеле меняют, уже не говорю про Барколя и Дуэ, ноль негатива
Ответ Vik Elis
их меняет тренер, который брал требл и работал во многих европейских топ чемпах, а чего добился Арбелоа? показал дриблинг и тренировал кастилью. Игроки с раздутым эго при первых проблемах припомнят его тренерскую никчемность, что и произошло
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Алонсо легендарный игрок, взял все главные трофеи, как основной игрок, и не один раз. Как тренер сделал Байер, который провел легендарный сезон. Но он все равно не был авторитетом, куда авторитетнее? Только Зидан, других вариантов нет. Но он не вернется
Арбелоа мог бы войти в положение, человек подводил себя на пик к матчу с Овьедо, даже Классико пропустил.
Точно также, как он в конце года пиковал против Олимпиакоса, Кайрата и Талаверы. Выходя даже на уколах в некоторых из этих матчей.
Статка сама себя не нарисует. Вот смотришь список бомбардиров кубка ЛЧ - там Мопе на первом месте, но ведь никто и не будет смотреть, что чуть ли не половина мячей Кайрату и Олимпиакосу забита была.
Ответ Vakhore
Он обижается, потому что хочет играть чтобы набрать форму к чм
Ответ Vakhore
У Кейна тоже стата на слабых командах и на пенках набита. Об этом тоже все молчат)
Ты на скамейке, потому что сам попросил тебя не выпускать до конца ЛЛ. Слишком у тебя большое эго, "наследник" Месси и Роналду, чтобы слушать свист в свою сторону на домашнем стадионе
Ответ Alex Moorag
то есть вы больше верите новостям?)
или по вашему Мбаппе настолько дурак, что попросил не выпускать его, а потом поистерил немного в интервью?)
Ответ Ramin Mamedov
А чего он вообще истерит то? Все проиграно, впереди ЧМ, уступи место детям - дай порезвиться напоследок. Истерит, потому что привык играть, когда сам захочет, а тут его, звезду звездатую, в запасе оставляет какой-то временный тренеришка.
ты не злишься, уважаешь решение тренера, значит обсуждать его должен с тренером, а не залетным журналистом.

мбаппе начал улетать в облака. раньше мне больше нравились его кротость вперемешку с осознанными приземленными реплики.

видать, тактик и любитель порядка моуриньо ему подойдет больше, только это не поможет самому килиану убить зарождающегося в нем червя.

надели на себя корону из достояния крооса, модрича, бенза, рамоса, криша и второй год думают что одной футболкой кубки заработают.
Ответ drag23
Так раньше было лицемерие, а сейчас настоящее отношение. И оно такое - играю, когда хочу, и никакие тренеришки мне не указ. И ничего ему уже не поможет, человеку почти тридцатник.
Ответ drag23
А что ему ещё говорить, когда его обвиняют во всех грехах, хотя по факту виноват далеко не он.
АХАХАХАХ
Спросите у нашего тренеришки 2.0
Фанаты «Реала» освистали Мбаппе при выходе на замену в игре с «Овьедо»
14 мая, 21:17
Фанаты «Реала» освистывали Мбаппе при объявлении состава, Винисиуса – при получении мяча, остальных игроков – во время разминки перед матчем с «Овьедо»
14 мая, 20:01
Арбелоа перед матчем с «Овьедо»: «Чемпионство упущено, но нужно показать, что мы достойны нашей эмблемы. «Реал» всегда возвращается»
13 мая, 13:03
