Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»

Мбаппе о месте на скамейке: не злюсь на Арбелоа, для него я 4-й нападающий.

Килиан Мбаппе после матча «Реала» с «Овьедо » (2:0) объяснил, почему начал игру в запасе.

«Я на 100% в порядке. Я не играл [в старте] потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Вини и Гонсало . Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.

У меня нет никаких проблем с Арбелоа . Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини , Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.

Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское», – сказал форвард «Реала».