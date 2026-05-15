Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
Килиан Мбаппе после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) объяснил, почему начал игру в запасе.
«Я на 100% в порядке. Я не играл [в старте] потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.
У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.
Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское», – сказал форвард «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
108 комментариев
Чем вообще думает "черепаха", когда называет себя 4-й опцией в атаке, уходя с недавних тренировок и будучи до этого в принципе травмированным?
И рыбку съесть, и на поле выйти. И ответственность с себя скинуть на всякий.
Но Арбелоа тоже как бы не особо себя показывает, при нём скандалов сильно больше чем при Хаби, который "не справился с раздевалкой", а Арбелоа пришёл "и улучшил атмосферу".. Видим как улучшил.
Мбаппе сказал, мол, Арбелоа назвал его 4 опцией в атаке
Арбелоа на конфе скащал, что не знает, о чем Киллиан, такого не говорил))
Затем добавил, что он считает, что игрок, который пару дней назад из-за травмы пропустил класико, очевидно, не может быть в старте/готов к старту спустя два дня. То есть по идее подтвердил, что Киллиан просто соскочил после того, как узнал, что на банке будет и пошёл на принцип сегодня, не выпустив))
Еще Мбаппе много наговорил на тему, что у них все было в первой половине сезона, и стиль, и структура, и все, а сейчас нет организации/все потеряли. . Походу намекает, мол, слили отдельные игроки (Вини, Феде, Джуд) и ему эте нк нравится
Разговорился тихоня, реально токсичен.
Ну и в Мадриде каждый день новая драма и клоунада, мда уж
это серьезно?))
Заслужили на все 146.
Точно также, как он в конце года пиковал против Олимпиакоса, Кайрата и Талаверы. Выходя даже на уколах в некоторых из этих матчей.
Статка сама себя не нарисует. Вот смотришь список бомбардиров кубка ЛЧ - там Мопе на первом месте, но ведь никто и не будет смотреть, что чуть ли не половина мячей Кайрату и Олимпиакосу забита была.
или по вашему Мбаппе настолько дурак, что попросил не выпускать его, а потом поистерил немного в интервью?)
мбаппе начал улетать в облака. раньше мне больше нравились его кротость вперемешку с осознанными приземленными реплики.
видать, тактик и любитель порядка моуриньо ему подойдет больше, только это не поможет самому килиану убить зарождающегося в нем червя.
надели на себя корону из достояния крооса, модрича, бенза, рамоса, криша и второй год думают что одной футболкой кубки заработают.