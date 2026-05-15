Сотрудничающий с ТВ «Реала» журналист Руис о баннерах против Переса: «Их убрали, потому что они должны быть изготовлены из огнестойкого материала. Это делается ради безопасности»
Баннеры о Пересе якобы могли угрожать пожарной безопасности стадиона.
Баннеры, направленные против президента «Реала» Флорентино Переса, якобы могли убрать из-за соображений безопасности.
Об этом заявил испанский журналист радио COPE Мельчор Руис, сотрудничающий с ТВ «Реала».
Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» забрали несколько фанатских баннеров на матче мадридцев с «Овьедо» (2:0). Надписи на данных плакатах гласили: «Флорентино, немедленно уходи» и «Флорентино – виновен».
«Причина, по которой служба безопасности «Реала» убрала баннеры, заключается в том, что баннеры должны быть изготовлены из огнестойкого материала и иметь соответствующий сертификат.
Так гласит закон, и это делается из соображений безопасности», – написал Руис в своем аккаунте в X.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Мельчора Руиса
