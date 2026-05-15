  • Сотрудничающий с ТВ «Реала» журналист Руис о баннерах против Переса: «Их убрали, потому что они должны быть изготовлены из огнестойкого материала. Это делается ради безопасности»
24

Баннеры о Пересе якобы могли угрожать пожарной безопасности стадиона.

Баннеры, направленные против президента «Реала» Флорентино Переса, якобы могли убрать из-за соображений безопасности. 

Об этом заявил испанский журналист радио COPE Мельчор Руис, сотрудничающий с ТВ «Реала».

Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» забрали несколько фанатских баннеров на матче мадридцев с «Овьедо» (2:0). Надписи на данных плакатах гласили: «Флорентино, немедленно уходи» и «Флорентино – виновен».

«Причина, по которой служба безопасности «Реала» убрала баннеры, заключается в том, что баннеры должны быть изготовлены из огнестойкого материала и иметь соответствующий сертификат.

Так гласит закон, и это делается из соображений безопасности», – написал Руис в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Мельчора Руиса
Сертификаты на плакаты тоже должны быть огнестойкими.
Ответ Фут.Боль
Оформляет Хулия Флорентиновна в порядке живой очереди,6-й кабинет.
Не удивлюсь, если в изготовлении этих плакатов был замешан Негрейра
Как хорошо, что успели убрать. А то мог весь стадион нахрен сгореть.
😆😆😆
Ручной писака маразматического деда.. Но на такое поведутся только уж совсем отшибленные фанаты Переса
Вы уж пожалуйста повежливее об Дмитрии Сергеевиче...
"Во имя безопасности" похоже слоган всех маразматичных решений 21 века
Нас ждёт голосование за старика Переса на пеньках?
Где-то я уже такое видел...
ну у Испании свои традиции авторитаризма весьма крепкие)) там франкизм в целом только к концу 70х сменился на более-менее демократию и то насколько я понимаю даже сейчас Франко в Испании весьма популярен. так что испанцы в "голосовании на пеньках" могут еще другим фору дать. собственно сам Перес со своими весьма условными "выборами" этому живой пример
И должна быть печать Переса !
а митинг против переса нельзя собрать из-за ковидных ограничений?
да, но перед этим еще согласовать с администрацией переса
Перес соревнуется с Мбаппе за звание главного диктатора)) Главный вопрос: будет ли ещё одна черепно-мозговая?
