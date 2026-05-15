Сотрудничающий с ТВ «Реала» журналист Руис о баннерах против Переса: «Их убрали, потому что они должны быть изготовлены из огнестойкого материала. Это делается ради безопасности»

Баннеры о Пересе якобы могли угрожать пожарной безопасности стадиона.

Баннеры, направленные против президента «Реала» Флорентино Переса , якобы могли убрать из-за соображений безопасности.

Об этом заявил испанский журналист радио COPE Мельчор Руис, сотрудничающий с ТВ «Реала».

Ранее стало известно , что сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу » забрали несколько фанатских баннеров на матче мадридцев с «Овьедо » (2:0). Надписи на данных плакатах гласили: «Флорентино, немедленно уходи» и «Флорентино – виновен».

«Причина, по которой служба безопасности «Реала » убрала баннеры, заключается в том, что баннеры должны быть изготовлены из огнестойкого материала и иметь соответствующий сертификат.

Так гласит закон, и это делается из соображений безопасности», – написал Руис в своем аккаунте в X.