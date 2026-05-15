Дуран и «Зенит» расторгнут контракт. Форвард будет в распоряжении сборной Колумбии с понедельника (Хулиан Капера)

Дуран и «Зенит» расторгают контракт, сообщает журналист Капера.

По информации журналиста Хулиана Каперы, арендованный у «Аль-Насра » форвард договорился с российским клубом о расторжении контракта и с понедельника будет находиться в Медельине в распоряжении тренерского штаба сборной Колумбии .

Отмечается, что нападающий хочет найти себе клуб в Европе после завершения чемпионата мира.

Дуран провел 6 игр в Мир РПЛ и забил один гол.