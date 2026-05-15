  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дуран и «Зенит» расторгнут контракт. Форвард будет в распоряжении сборной Колумбии с понедельника (Хулиан Капера)
179

Дуран и «Зенит» расторгнут контракт. Форвард будет в распоряжении сборной Колумбии с понедельника (Хулиан Капера)

Дуран и «Зенит» расторгают контракт, сообщает журналист Капера.

Джон Дуран досрочно покидает «Зенит».

По информации журналиста Хулиана Каперы, арендованный у «Аль-Насра» форвард договорился с российским клубом о расторжении контракта и с понедельника будет находиться в Медельине в распоряжении тренерского штаба сборной Колумбии.

Отмечается, что нападающий хочет найти себе клуб в Европе после завершения чемпионата мира.

Дуран провел 6 игр в Мир РПЛ и забил один гол. Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16876 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Хулиана Каперы
logoДжон Дуран
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЗенит
logoСборная Колумбии по футболу
179 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На ряду с Терри один из лучших легионеров👏
Ответ ciao.ragazzi.2519
На ряду с Терри один из лучших легионеров👏
Если Соболев жена, то Дуран это девчонка на стороне. Чисто взбодрить дельфина
Ответ nth5qxq58z
Если Соболев жена, то Дуран это девчонка на стороне. Чисто взбодрить дельфина
подавить одноглазую змею, передёрнуть затвор, взбодрить дельфина...
4 ляма заплатили за один пенальти и за мотивацию для Соболева. Только Газпром так может
Ответ Roman
4 ляма заплатили за один пенальти и за мотивацию для Соболева. Только Газпром так может
Комментарий скрыт
Ответ Газовая атака секты
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Прощай, легенда! Никогда не забуду, как красиво ты сидел на скамейке!
Его ещё и в сборную берут за какие-то заслуги.
Ответ Фут.Боль
Его ещё и в сборную берут за какие-то заслуги.
Послушать байки берут, как там в РПЛ можно баклуши бить
Ответ Фут.Боль
Его ещё и в сборную берут за какие-то заслуги.
У Колумбии два хороших нападающих: Кордоба и Суарес. Дюрана даже если и попадет в окончательную заявку, то чисто банке греть.
Вспоминаются комменты перед подписанием....
«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.»
По-настоящему, по-чемпионски, главное чтобы бонусы за вклад в чемпионство не зажали))
Этот гол Спартаку с пенальти навсегда войдет в хайлайты мировых спортивных моментов! Удачи, легенда!
Ответ Эдуардо Силва
Этот гол Спартаку с пенальти навсегда войдет в хайлайты мировых спортивных моментов! Удачи, легенда!
Учитывая, реализацию пенальти в этом сезоне... у Дурана так-то 2 пендаля из 2 - 100% результат)
Ответ Эдуардо Силва
Этот гол Спартаку с пенальти навсегда войдет в хайлайты мировых спортивных моментов! Удачи, легенда!
ну он хоть с пенальти забивает
а зачем нужен такой футболист как Мостовой? он все меньше напоминает футболиста в принципе
Какая неожиданная новость, как гром среди ясного неба.
С такой игрой в сборную не заслужил на ЧМ ехать
Чип-тюнинг Соболева завершен - мастер отбыл домой.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела о Дуране в «Зените»: «Он сорвал джекпот – приехал, забрал деньги и уехал. О вкладе в результаты команды говорить нечего»
14 мая, 19:40
Тренер «Зенита» Оливейра о разочаровании от Дурана: «Естественно, мы ждали большего. Рассчитывали на него, выпускали, хотели, чтобы он добавил нам в атаке»
14 мая, 18:14
«Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит». С другой стороны, без него у Соболева не было бы такой мотивации». Рязанцев о форварде
14 мая, 10:53
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
1 минуту назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
11 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
13 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
17 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
32 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
52 минуты назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
57 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
57 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
34 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
42 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
46 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем