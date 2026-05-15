Андрей Аршавин: «У «Ростова» минимальный шанс – если только дух Боселли вселится во всех игроков «Зенита». «Краснодар» начнет боевым составом, у «Оренбурга» ничтожно мало шансов»

Аршавин: у «Ростова» минимум шансов, если только дух Боселли вселится в «Зенит».

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающих матчей 30‑го тура Мир РПЛ .

17 мая «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом », «Краснодар» примет «Оренбург ». Сине‑бело‑голубые с 65 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 очка. Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита », петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит.

«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а Суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», – сказал Аршавин.

11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте матча 29‑го тура с «Динамо» при равном счете не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч – 2:1.