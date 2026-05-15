  • Андрей Аршавин: «У «Ростова» минимальный шанс – если только дух Боселли вселится во всех игроков «Зенита». «Краснодар» начнет боевым составом, у «Оренбурга» ничтожно мало шансов»
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающих матчей 30‑го тура Мир РПЛ.

17 мая «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», «Краснодар» примет «Оренбург». Сине‑бело‑голубые с 65 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 очка. Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит.

«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а Суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», – сказал Аршавин.

11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте матча 29‑го тура с «Динамо» при равном счете не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч – 2:1.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Вот, даже Шава подтверждает мои слова. Ростову и близко ничего не светит. Только болельщикам хочется верить что Ростов навяжет им борьбу ))
Было бы красиво, если Ростов победит 3-2 , а Краснодар выиграет 1-0, причем Боселли забьет головой и потом удалится.
Это что то из параллельной мультивселенной )
Зря все хоронят Оренбург.
если бы Оренбург играл дома, были бы шансы, а в гостях Оренбург никакущий
Я верю что оренбург расшибет демотивированный краснодар
"дух Боселли", в мемориз !!!
Комментарий удален пользователем
Но не в этот раз..)
Так он тут по фактам сказал
Ростов сейчас не конкурент Зениту, тем более без турнирной мотивации.
Не находишь, что было бы странным, если бы конкурентом Зенита был клуб, чей бюджет меньше в 7 раз?
Ростов уже в отпуске, странно надеяться кому-либо на них.
Зенит чемпион и тут уже ничего не поделать, к счастью или сожалению зависит от ваших предпочтений.
