  • Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»
Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»

– В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?

– У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форс-мажорные ситуации.

Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера – это серьезный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» – это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это – борьба за первое место и трофеи.

Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности.

Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, – это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование – мы должны претендовать, чтобы выиграть, – сказал главный тренер «Балтики».

Андрюша Блаблалаев
Ответ Сергей Селезнёв
Андрюша Блаблалаев
Балаболов
Ответ Сергей Селезнёв
Андрюша Блаблалаев
Быдлаев
Андрюше нужно в реал мадрид, там местечко свободно
Ответ Mark Anisimov
Андрюше нужно в реал мадрид, там местечко свободно
Он же говорит, что за первое место. То есть Барса, Бавария, Арсенал, Сити, Интер
Ответ Mark Anisimov
Андрюше нужно в реал мадрид, там местечко свободно
У Реала не хватит денег , Балтика просит большие отступные )
Вести себя научись сначала.
Ему предложения только от психушек могли поступать
Он с трудом избегает точной формулировки Радимова: "Силёнок не хватило"
Ответ M-axi-m
Он с трудом избегает точной формулировки Радимова: "Силёнок не хватило"
И тренерского мозга
Но «Балтика» – это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это – борьба за первое место и трофеи.

Он сам-то верит в это? Это смешно звучит. При определенном фарте Балтика может претендовать на Кубок, если играть там основой. а не вторым составом, да и то далеко не факт. В чемпионате максимум Балтики уже достигнут в этом сезоне-это 5-6 место, для иных задач нужен гораздо более сильный состав
Надеялся в этом году? Ну что за бредни? Чудом попали в топ 7, какое чемпионство 🤦🏻‍♂️ надеюсь в след сезоне он начнет в Балтике и по осени послушать этого сказочного…)
Ответ ciao.ragazzi.2519
Надеялся в этом году? Ну что за бредни? Чудом попали в топ 7, какое чемпионство 🤦🏻‍♂️ надеюсь в след сезоне он начнет в Балтике и по осени послушать этого сказочного…)
В смысле чудом? Весь чемпионат достаточно ровно прошли, и в последнем туре с жидкими могли очки зацепить даже в меньшинстве, но пенальти не забили. Не вижу причин, чтобы и в следующем сезоне в топ-5 или -6 залететь. Игровая модель и принципы понятны, это всегда работало и работает. Вопрос лишь в том - сам Талалаев не психанет ли от всей этой безумной накачки, или не психанут ли игроки, тк находиться под постоянным давлением и лаем очень сложно.
Ответ ciao.ragazzi.2519
Надеялся в этом году? Ну что за бредни? Чудом попали в топ 7, какое чемпионство 🤦🏻‍♂️ надеюсь в след сезоне он начнет в Балтике и по осени послушать этого сказочного…)
Ну не топ7, а топ5 или 6, не меньше уже. И так выше головы прыгнули.
Первое место не светит, но за 3-4 побороться сможет.
Ожидание: клуб, который борется за первые места.
Реальность: эксперт на Матч ТВ
Ответ Пчёлка Феттеля
Ожидание: клуб, который борется за первые места. Реальность: эксперт на Матч ТВ
Наверное пора в динамо 50лет уже борятся 😃
Ответ Пчёлка Феттеля
Ожидание: клуб, который борется за первые места. Реальность: эксперт на Матч ТВ
Такого даже на Матч ТВ не пригласят.
Для начала стоит перестать себя как быдлан, если сам не может пусть человека наймет который ему имидж выправит.
Пока он Андрюша, а не Андрей Викторович.
Забрали Сауся, Андраде и вот вот заберут Хиля и посмотрим на что ты способен.
Ответ wxvnpc5psr
Для начала стоит перестать себя как быдлан, если сам не может пусть человека наймет который ему имидж выправит. Пока он Андрюша, а не Андрей Викторович. Забрали Сауся, Андраде и вот вот заберут Хиля и посмотрим на что ты способен.
Cкорее Андрюсик
Ответ jeckk
Cкорее Андрюсик
Дрюня
Прямо на глазах, видно как у него на голове, растёт корона. Бутафорская! От Царя заразился. Спасать Человека срочно нужно, так вопрос стоит. Потерять можем, Бесценного кадра!
