Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»

Андрей Талалаев: зимой были серьезные предложения.

Андрей Талалаев сообщил, что зимой имел возможность сменить работу.

– В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?

– У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форс-мажорные ситуации.

Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера – это серьезный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» – это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это – борьба за первое место и трофеи.

Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности.

Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, – это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование – мы должны претендовать, чтобы выиграть, – сказал главный тренер «Балтики».