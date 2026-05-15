Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»
Андрей Талалаев сообщил, что зимой имел возможность сменить работу.
– В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?
– У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форс-мажорные ситуации.
Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера – это серьезный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» – это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это – борьба за первое место и трофеи.
Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности.
Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, – это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование – мы должны претендовать, чтобы выиграть, – сказал главный тренер «Балтики».
Он сам-то верит в это? Это смешно звучит. При определенном фарте Балтика может претендовать на Кубок, если играть там основой. а не вторым составом, да и то далеко не факт. В чемпионате максимум Балтики уже достигнут в этом сезоне-это 5-6 место, для иных задач нужен гораздо более сильный состав
Первое место не светит, но за 3-4 побороться сможет.
Реальность: эксперт на Матч ТВ
Пока он Андрюша, а не Андрей Викторович.
Забрали Сауся, Андраде и вот вот заберут Хиля и посмотрим на что ты способен.