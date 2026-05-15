  • Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»
Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»

Сборная Ирана еще не получила виз в США.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная до сих пор не получила американские визы.

В среду команду проводили на ЧМ на специальной церемонии, организованной в Тегеране, однако улететь в США она пока не может.

«Завтра или послезавтра у нас состоится решающая встреча с ФИФА. Они должны предоставить нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому визы были одобрены. Ни одной визы пока не выдано.

Игроки должны ехать в Анкару для дактилоскопии, но мы пытаемся организовать это в Анталье, чтобы не было необходимости ехать в Анкару», – отметил Тадж.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Al Jazeera
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
Федерация футбола Ирана
logoФИФА
logoПолитика
Если хоть один игрок на ЧМ не получит в любой сборной визу, то это позорище надо отменять!:)
беспредел!
В удивительное время живём, господа !

ЧМ 1942 отменили , даже место проведения не успели определить :
Нацистская Германия, Аргентина, Португалия или Бразилия .
А теперь прямо в чистом виде все , как мы любим - спорт вне политики )
а ведь это они зря отменили...я даже уверен что чемп бы прошёл в германии !!!!!!!!!!!!!
Можно через мексиканскую границу попытаться просочиться
Но пальчики в любом случае надо сдать, без этого жалобы странные
Ожидаемо. Как я и сказал еще во время войны: иранцы поедут в США победителями. Но
их могут не пустить, Трампик-то обидчивый.
В чем победителями? В том что их руководство всё уничтожили?
В том, что фактически просят их разрешения нефтью торговать, а Трамп ничего с этим поделать не может
дадут в последний день
После чемпионата дадут
Ну формально организаторы обязаны выдавать, но на перенос или отмену фифа точно уже не пойдет.
Материалы по теме
Член администрации Белого дома об Иране на ЧМ: «Трамп ясно дал понять, что они приглашены. Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР под видом прессы и тренеров»
13 мая, 15:19
Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу
9 мая, 16:12
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
