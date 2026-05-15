Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»

Сборная Ирана еще не получила виз в США.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная до сих пор не получила американские визы.

В среду команду проводили на ЧМ на специальной церемонии, организованной в Тегеране, однако улететь в США она пока не может.

«Завтра или послезавтра у нас состоится решающая встреча с ФИФА. Они должны предоставить нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому визы были одобрены. Ни одной визы пока не выдано.

Игроки должны ехать в Анкару для дактилоскопии, но мы пытаемся организовать это в Анталье, чтобы не было необходимости ехать в Анкару», – отметил Тадж.