Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»
Сборная Ирана еще не получила виз в США.
Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная до сих пор не получила американские визы.
В среду команду проводили на ЧМ на специальной церемонии, организованной в Тегеране, однако улететь в США она пока не может.
«Завтра или послезавтра у нас состоится решающая встреча с ФИФА. Они должны предоставить нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому визы были одобрены. Ни одной визы пока не выдано.
Игроки должны ехать в Анкару для дактилоскопии, но мы пытаемся организовать это в Анталье, чтобы не было необходимости ехать в Анкару», – отметил Тадж.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16871 голос
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Al Jazeera
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ЧМ 1942 отменили , даже место проведения не успели определить :
Нацистская Германия, Аргентина, Португалия или Бразилия .
А теперь прямо в чистом виде все , как мы любим - спорт вне политики )
Но пальчики в любом случае надо сдать, без этого жалобы странные
их могут не пустить, Трампик-то обидчивый.