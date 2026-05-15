У Арбелоа 16 побед, 8 поражений и 2 ничьих в 26 матчах во главе «Реала»

У Арбелоа 16 побед с «Реалом».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа одержал шестнадцатую победу во главе команды.

Мадридцы дома обыграли «Овьедо » в 36-м туре Ла Лиги – 2:0.

Это была 26-я игра испанского специалиста на посту главного тренера столичной команды. На его счету 16 побед, 8 поражений и 2 ничьих, общий счет – 53:32.

17 мая «сливочные» сыграют с «Севильей» в 37-м туре чемпионата Испании .