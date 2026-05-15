Агент Медведева о мате в адрес фанатов: «Никита не совладал с эмоциями, форма высказываний была не совсем корректна. Он не равнодушен, в отличие от кого-то другого»

Андрей Талаев, агент Никиты Медведева, отреагировал на наказание вратаря за оскорбление фанатов «Пари НН» в рамках матча 29-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:2).

По ходу матча болельщики нижегородцев показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер». После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них: «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###».

В четверг КДК оштрафовал голкипера на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение.

«Раз КДК так наказал, значит, так и должно быть. Что касается его высказывания, то я знаю ситуацию изнутри чуть больше, чем остальные.

Понятно, что форма высказываний была не совсем корректна. За нее он извинился. Но нужно и понимать то, что команда играет один из решающих матчей, полностью переигрывает соперника, пропускает два мяча на последних минутах...

Никита не смог совладать с эмоциями – бывает. Во всяком случае, он не равнодушен, в отличие от кого-то другого», – сказал Талаев.

«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем – за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Спасибо что объяснил, Андрей. Без тебя бы мы, болезные, не разобрались в понимании того, кто есть Никита Медведев. Тег психология доставил)))
Выступают лучшие клоуны , будут все Андрей,Никита ,Гена,Дюш и Мителкин
Медведев на 300 тысяч рублей оштрафован за нецензурную брань в адрес фанатов. Осипенко и Коста – на 100 тысяч и 50 тысяч соответственно за перепалку
14 мая, 15:59Видео
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – становится понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда ни целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
14 мая, 09:53
Гендиректор «Пари НН» «по-мужски» обсудил с Медведевым слова вратаря фанатам: «Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Никита понес административное наказание»
13 мая, 17:36Фото
Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»
13 мая, 15:33Видео
Мостовой о словах Медведева про фанатов «Пари НН»: «Все правильно сделал, я на его стороне. Про Шпилевского я давно говорил. Как такие появляются в нашем футболе? Они даже не играли»
12 мая, 15:21
