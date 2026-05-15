Агент Медведева о мате в адрес фанатов: «Никита не совладал с эмоциями, форма высказываний была не совсем корректна. Он не равнодушен, в отличие от кого-то другого»

Агент Медведева о мате в адрес фанатов: не совладал с эмоциями, равнодушия нет.

Андрей Талаев, агент Никиты Медведева , отреагировал на наказание вратаря за оскорбление фанатов «Пари НН » в рамках матча 29-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:2).

По ходу матча болельщики нижегородцев показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер». После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них: «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###» .

В четверг КДК оштрафовал голкипера на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение.

«Раз КДК так наказал, значит, так и должно быть. Что касается его высказывания, то я знаю ситуацию изнутри чуть больше, чем остальные.

Понятно, что форма высказываний была не совсем корректна. За нее он извинился. Но нужно и понимать то, что команда играет один из решающих матчей, полностью переигрывает соперника, пропускает два мяча на последних минутах...

Никита не смог совладать с эмоциями – бывает. Во всяком случае, он не равнодушен, в отличие от кого-то другого», – сказал Талаев.

