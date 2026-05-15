Фанаты «Реала» освистали Мбаппе при выходе на замену в игре с «Овьедо»

Болельщики «Реала» выразили недовольство Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что форварда освистали в момент объявления состава мадридцев на игру с «Овьедо» в 36-м туре Ла Лиги.

Килиан начал домашнюю игру на скамейке и появился на поле только на 69-й минуте. Когда он выходил на поле, фанаты вновь начали гудеть и свистеть.

Примечательно, что уже на 80-й минуте француз отметился голевой передачей Джуду Беллингему – 2:0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Молодцы, Мопе любит себя в Реале и в футболе, а не футбол и Реал.
Один из главных единалов в истории футбола, который свою статку любит больше чемпионских кубков.
Ответ Vakhore
С другой стороны со сборной у него успехи такие, что многие бы позавидовали и он там был реально на главных ролях
Ответ Угараю_с_вас
какие у него успехи со сборной? ЧМ где он был не первой скрипкой? С ним как раз нет никаких успехов).
Отличную прожарку los merengues сделали двум нытикам-пешеходам. Гнать обоих из клуба! И поставить тех, кто будут двигаться и играть на команду, а не на себя.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Это случайно не те самые свистели, которые скандировали "Мбаппе" во время презентации Азара.
Какое же глорьё☠️
Не возьмешь его свистом.Он пацан закалённый.В ПСЖ уже проходил подобное
а ему по фиг, он все время смеётся)
Пора на выход, только куда?
Ответ Кирилл_Гришин
Когда то писали что в АПЛ видит себя в Арсенале)
Как же легко фанатов развели. Арбелоа никто не желает освистать? Требовать отставки Переса, который просто чокнулся, тоже? Выгнать токсика Винисиуса, слившего отличного тренера? Нет, никто этого не хочет? Тогда пиар-акция «Мбаппе во всем виноват» признана успешной.
Ответ НеРамос
Перес освистан, блмщик тоже, разве что Арбелоа не досталось, но с дурака и спрос не велик.
Такое не забывается. С обеих сторон. Очень редко такое происходит с воспитанниками клубов, которые посвятили себя одному клубу. У гастарбайтеров, меняющих клубы как перчатки - сплош и рядом..
