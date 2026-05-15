Фанаты «Реала» освистали Мбаппе при выходе на замену в игре с «Овьедо»

Болельщики «Реала » выразили недовольство Килианом Мбаппе .

Ранее сообщалось, что форварда освистали в момент объявления состава мадридцев на игру с «Овьедо » в 36-м туре Ла Лиги .

Килиан начал домашнюю игру на скамейке и появился на поле только на 69-й минуте. Когда он выходил на поле, фанаты вновь начали гудеть и свистеть.

Примечательно, что уже на 80-й минуте француз отметился голевой передачей Джуду Беллингему – 2:0.