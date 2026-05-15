Иван Сергеев: «Краснодар» в последнее время стал заклятым для «Динамо» соперником! Держали в голове поражение в Кубке, хотели вернуть должок. Дополнительная мотивация не нужна»

Сергеев о голе «Краснодару»: хотели вернуть должок.

Форвард «Динамо » Иван Сергеев прокомментировал победный гол в ворота «Краснодара » (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ .

– Какое задание получили от тренеров перед выходом на замену?

– Надо было выполнить те требования, которые у нас предъявляются к нападающим. Ролан Александрович сказал, что я меняю Костю Тюкавина, так как он подустал. В принципе, мне мои функции были ясны, понятны. Так что ничего нового.

– Как игра смотрелась со скамейки запасных?

– Непростой матч. По накалу, интриге, сценарию зрителям, думаю, встреча понравилась. Сначала «Краснодар» имел преимущество. Затем мы выравняли игру и даже смотрелись предпочтительнее.

В концовке на поле шла обоюдоострая борьба. Обе команды имели моменты. Большое спасибо Андрею Луневу, который вытащил этот матч! Не зря его признали лучшим игроком. Заслужил!

Пока сидел на скамейке, переживал вместе со всеми. Был вместе с командой. Держали в голове обидное поражение от «быков» в Кубке. Хотели вернуть должок! Здорово, что удалось это сделать, да еще и дома, при своих зрителях. Хотел бы их поблагодарить. Был полный стадион, и болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы же порадовали их домашней победой.

– То есть желание поквитаться с «Краснодаром» зашкаливало?

– Конечно. Без спортивной злости в футболе никуда! За это мы и любим спорт. Настраивались только на победу. «Краснодар» в последнее время стал каким-то просто заклятым для нас соперником! Увы, вылетели из Кубка по пенальти. Так что дополнительно мотивировать нас не нужно было. Проявили характер, выиграли, – сказал форвард.