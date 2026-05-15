  Иван Сергеев: «Краснодар» в последнее время стал заклятым для «Динамо» соперником! Держали в голове поражение в Кубке, хотели вернуть должок. Дополнительная мотивация не нужна»
Иван Сергеев: «Краснодар» в последнее время стал заклятым для «Динамо» соперником! Держали в голове поражение в Кубке, хотели вернуть должок. Дополнительная мотивация не нужна»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал победный гол в ворота «Краснодара» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ.

– Какое задание получили от тренеров перед выходом на замену?

– Надо было выполнить те требования, которые у нас предъявляются к нападающим. Ролан Александрович сказал, что я меняю Костю Тюкавина, так как он подустал. В принципе, мне мои функции были ясны, понятны. Так что ничего нового.

– Как игра смотрелась со скамейки запасных?

– Непростой матч. По накалу, интриге, сценарию зрителям, думаю, встреча понравилась. Сначала «Краснодар» имел преимущество. Затем мы выравняли игру и даже смотрелись предпочтительнее.

В концовке на поле шла обоюдоострая борьба. Обе команды имели моменты. Большое спасибо Андрею Луневу, который вытащил этот матч! Не зря его признали лучшим игроком. Заслужил!

Пока сидел на скамейке, переживал вместе со всеми. Был вместе с командой. Держали в голове обидное поражение от «быков» в Кубке. Хотели вернуть должок! Здорово, что удалось это сделать, да еще и дома, при своих зрителях. Хотел бы их поблагодарить. Был полный стадион, и болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы же порадовали их домашней победой.

– То есть желание поквитаться с «Краснодаром» зашкаливало?

– Конечно. Без спортивной злости в футболе никуда! За это мы и любим спорт. Настраивались только на победу. «Краснодар» в последнее время стал каким-то просто заклятым для нас соперником! Увы, вылетели из Кубка по пенальти. Так что дополнительно мотивировать нас не нужно было. Проявили характер, выиграли, – сказал форвард.

Ваня молодец, по красоте забил!
И какой важный гол, вернули Динамовцы должок салона))

А то судья 5 минут нарисовал откуда-то и игнорил фолы, все под камбэк быков готовили
Ответ King_X
Заговор!
Ответ King_X
На классе положил
Краснодар уже для многих стал принципиальным соперником с их "особенным" Судейством, одни только спартачи тихо радуются, когда Краснодару проигрывают
Ущербная мотивация
Ответ карабашка
Разгружал что-ли?)
Какие же тупые вопросы у журналиста
Ответ Baxxter
Какие же тупые вопросы у журналиста
А когда они у них умные были ?
Ответ Кондитер
А когда они у них умные были ?
Ну тут тоже верно)
Ответ ArtBro
Зря вы так, достаточно было посмотреть на требуны, когда забивали Тюкавин и Сергеев и когда прозвучал финальный свисток, как радовались болельщики, они тоже все за политпроект по вашему топят, а это значит, что и для них эта победа была важна
Ответ ArtBro
Смири гордыню , примирись с поражением и шагай дальше
Ну как не нужна мотивация? На днюху мюллер не по детски насыпал бабосиков.Скромничает Ванёк.
Почему бред ? Чемпионы такого не говорят ?
