Дешам о cоставе сборной: «Франция представляет наше население с заморскими территориями, африканским происхождением. С чем отождествлять себя больше – личный выбор»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игроках африканского происхождения в составе команды и актуальных геополитических проблемах.

Ранее Дешам представил заявку национальной команды на ЧМ-2026. 

«Франция представляет французское население, со своими заморскими территориями, своим африканским происхождением… Кто с чем себя больше отождествляет – это личный выбор.

Геополитический контекст действительно важен. Изменится ли он, пока мы находимся в США? Задавайте моим игрокам вопросы о футболе во время соревнований… Но я не запрещаю им отвечать [на другие], они граждане, у них есть свои собственные взгляды, политические и другие.

Спорт призван объединять людей. Футбол не способен решить повседневные проблемы обычных людей. Это самое волшебное представление из возможных. Но контекст вызывает тревогу, независимо от конфликтов. Мы находимся в своем собственном мире, но мы не глухи, не немы и не слепы к тому, что может происходить рядом или далеко, и что влияет на многих людей», – сказал Дешам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Хз в чем вообще проблема, если это реально сильнейшие игроки с французским паспортом на данный момент

Ладно если бы эти места по квотам за цвет кожи выдавали, но нет же)
Когда за Францию играли итальянец Платини и поляк Раймон Копа, то расистов всё устраивало
Тогда за Францию не играло 3 француза из 26-ти.
«Своими заморскими территориями, своим африканским происхождением»
Это что за имперское мышление?! Срочно избавляться от него и каяться!
Реально имперское же высказывание. От баска тем более странное.
Это официальное название их территорий, островов, Гвианы и прочего
И ни одного гваделупца в сборной!Это большая проблема!
А выходцы с полинезийских островов где?
Комана не взяли
Так в сборной образца 98 тоже хватало заморских. Почти полсостава было. Даже два армянина там затесались.
Одна из последних метрополий, Алжир ничему не научил Францию, очередные грабли - последователи ислама, теперь даже в мэры проходят...
Политика замещения населения коренного на мигрантов, это мировая тенденция. Точнее, тенденция всей белой Европы.
- Франция меняет людей.
- Да? И каким образом?
- Раньше мы были белыми.
Прокручиваю в голове всех известных и великих французов не из футбола, и чёт рассизим какой-то сплошной в голове.
Уже минут пять , как только с одними белыми отождествляется их страна....
Ренуар, Моне, Бодрийар, Сартр, Экзюпери, Камю, Флобер, Гюго, , Ла Фонтен, Наполеон, Робеспьер, Бодлер, Вольтер, Луи де Фюнес, Жан Поль Бельмондо итд итд итд.

Не одного темныша не могу вспомнить.
ПомоЖите, кто знает
Дюма, например.
Луи де Фюнес испанец
Если расистам что-то не нравится, то не надо было колонизировать половину африканского континента
Объединители, снимаю шляпу!
