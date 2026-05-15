Дуран уехал из «Зенита», Медведев против Синнера в 1/2 «Мастерса», конфликт Мбаппе и Арбелоа, лишь 2 клуба РПЛ видят улучшение судейства, 2-й подряд дубль Дорофеева и другие новости

1. «Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (2:0), Гонсало и Беллингем забили. Стюарды отобрали у фанатов плакаты с критикой президента «Реала» Переса, устроившего досрочные выборы, а болельщики освистывали Мбаппе, Винисиуса и других игроков команды. Килиан поджег после игры: заявил , что он для Арбелоа лишь четвертый нападающий. Тренер «Мадрида» утверждает , что Мбаппе его не так понял.

2. Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам – перед заключительным туром РПЛ. Ожидается, что договор аренды форварда будет расторгнут .

3. Кубок Стэнли. «Монреаль» повел 3-2 в серии с «Баффало», выиграв 5-й матч (6:3), Демидов установил окончательный счет (есть первый гол в плей-офф! ). «Вегас» выбил «Анахайм» (4-2, 5:1 в шестом матче) и вышел на «Колорадо» в финале Запада, Дорофеев положил второй дубль подряд .

4. Даниил Медведев прошел Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме и встретится с Янником Синнером, победившим Андрея Рублева, Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду. Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах».

У женщин Коко Гауфф обыграла Сорану Кырстю в полуфинале, Ига Швентек уступила Элине Свитолиной.

5. Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства, показал опрос Спортса’‘ . 9 из 16 команд считают , что судьи стали работать хуже.

6. Новости хоккея. Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго» на 3 года. Скотт Гордон возглавил «Трактор», контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год. «Эдмонтон» уволил Кноблауха с поста главного тренера. Клуб вылетел в 1-м раунде Кубка Стэнли после двух финалов подряд.

7. Бруну, Райс, Холанд, Райя, Семеньо, Габриэл, Гиббс-Уайт и Игор Тиаго номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ, а Шерки, Майну, О’Райли, Холл, Крупи – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку. За приз лучшему тренеру поборются Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс.

8. Новости ЧМ-2026. Мбаппе, Дембеле, Канте, Шерки, Меньян, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Кунде – в заявке Франции на турнир, Шевалье и Камавинга – вне списка. В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS . Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин. Анчелотти и сборная Бразилии продлили контракт до ЧМ-2030.

9. «Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни.

10. Бенуа Ришо поставит одну из программ фигуристке Камиле Валиевой.

11. Вратаря Никиту Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение, пишет TV2.

Цитаты дня

Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ . Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»

«Перес встал на очень опасный путь к авторитаризму в последние годы. Он напомнил мне диктаторов, которые говорят, что страна в опасности, когда их критикуют ». Кальдерон о главе «Реала»

Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»

Министр обороны Израиля о Ямале c флагом Палестины: «Ламин разжигает ненависть, пока наша армия сражается с террористами . Надеюсь, что «Барселона» дистанцируется от этой акции»

Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»

Защитник «Спартака» Джику: «Москва похожа на Париж, но тут безопаснее – не украдут вещи . Меня узнают на улицах, но подходят с уважением»

Фетисов про показ ЧМ по хоккею в России: «Это предательство . Там смотреть нечего, и я никому не советую»

