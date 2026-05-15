Дуран уехал из «Зенита», Медведев против Синнера в 1/2 «Мастерса», конфликт Мбаппе и Арбелоа, лишь 2 клуба РПЛ видят улучшение судейства, 2-й подряд дубль Дорофеева и другие новости
1. «Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (2:0), Гонсало и Беллингем забили. Стюарды отобрали у фанатов плакаты с критикой президента «Реала» Переса, устроившего досрочные выборы, а болельщики освистывали Мбаппе, Винисиуса и других игроков команды. Килиан поджег после игры: заявил, что он для Арбелоа лишь четвертый нападающий. Тренер «Мадрида» утверждает, что Мбаппе его не так понял.
2. Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам – перед заключительным туром РПЛ. Ожидается, что договор аренды форварда будет расторгнут.
3. Кубок Стэнли. «Монреаль» повел 3-2 в серии с «Баффало», выиграв 5-й матч (6:3), Демидов установил окончательный счет (есть первый гол в плей-офф!). «Вегас» выбил «Анахайм» (4-2, 5:1 в шестом матче) и вышел на «Колорадо» в финале Запада, Дорофеев положил второй дубль подряд.
4. Даниил Медведев прошел Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме и встретится с Янником Синнером, победившим Андрея Рублева, Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду. Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах».
У женщин Коко Гауфф обыграла Сорану Кырстю в полуфинале, Ига Швентек уступила Элине Свитолиной.
5. Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства, показал опрос Спортса’‘. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже.
6. Новости хоккея. Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго» на 3 года. Скотт Гордон возглавил «Трактор», контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год. «Эдмонтон» уволил Кноблауха с поста главного тренера. Клуб вылетел в 1-м раунде Кубка Стэнли после двух финалов подряд.
7. Бруну, Райс, Холанд, Райя, Семеньо, Габриэл, Гиббс-Уайт и Игор Тиаго номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ, а Шерки, Майну, О’Райли, Холл, Крупи – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку. За приз лучшему тренеру поборются Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс.
8. Новости ЧМ-2026. Мбаппе, Дембеле, Канте, Шерки, Меньян, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Кунде – в заявке Франции на турнир, Шевалье и Камавинга – вне списка. В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин. Анчелотти и сборная Бразилии продлили контракт до ЧМ-2030.
9. «Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни.
10. Бенуа Ришо поставит одну из программ фигуристке Камиле Валиевой.
11. Вратаря Никиту Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение, пишет TV2.
Цитаты дня
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
«Перес встал на очень опасный путь к авторитаризму в последние годы. Он напомнил мне диктаторов, которые говорят, что страна в опасности, когда их критикуют». Кальдерон о главе «Реала»
Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»
Министр обороны Израиля о Ямале c флагом Палестины: «Ламин разжигает ненависть, пока наша армия сражается с террористами. Надеюсь, что «Барселона» дистанцируется от этой акции»
Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
Защитник «Спартака» Джику: «Москва похожа на Париж, но тут безопаснее – не украдут вещи. Меня узнают на улицах, но подходят с уважением»
Фетисов про показ ЧМ по хоккею в России: «Это предательство. Там смотреть нечего, и я никому не советую»
Ролик дня
Почему все эти люди типа Журовой и Фетисова, а также местных комментаторов вроде Декстера и Алешки Терминатора, называют себя патриотами? Присосаться к кормушке или попросту быть альтернативно одаренным – это и есть патриотизм? Спойлер: нет.
«Зенит» заплатил Дурану 4 миллиона евро до конца сезона.