  • Дуран уехал из «Зенита», Медведев против Синнера в 1/2 «Мастерса», конфликт Мбаппе и Арбелоа, лишь 2 клуба РПЛ видят улучшение судейства, 2-й подряд дубль Дорофеева и другие новости
1. «Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (2:0), Гонсало и Беллингем забили. Стюарды отобрали у фанатов плакаты с критикой президента «Реала» Переса, устроившего досрочные выборы, а болельщики освистывали Мбаппе, Винисиуса и других игроков команды. Килиан поджег после игры: заявил, что он для Арбелоа лишь четвертый нападающий. Тренер «Мадрида» утверждает, что Мбаппе его не так понял.

2. Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам – перед заключительным туром РПЛ. Ожидается, что договор аренды форварда будет расторгнут.

3. Кубок Стэнли. «Монреаль» повел 3-2 в серии с «Баффало», выиграв 5-й матч (6:3), Демидов установил окончательный счет (есть первый гол в плей-офф!). «Вегас» выбил «Анахайм» (4-2, 5:1 в шестом матче) и вышел на «Колорадо» в финале Запада, Дорофеев положил второй дубль подряд

4. Даниил Медведев прошел Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме и встретится с Янником Синнером, победившим Андрея Рублева, Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду. Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах».

У женщин Коко Гауфф обыграла Сорану Кырстю в полуфинале, Ига Швентек уступила Элине Свитолиной.

5. Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства, показал опрос Спортса’‘. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже.

6.  Новости хоккея. Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго» на 3 года. Скотт Гордон возглавил «Трактор», контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год. «Эдмонтон» уволил Кноблауха с поста главного тренера. Клуб вылетел в 1-м раунде Кубка Стэнли после двух финалов подряд.

7. Бруну, Райс, Холанд, Райя, Семеньо, Габриэл, Гиббс-Уайт и Игор Тиаго номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ, а Шерки, Майну, О’Райли, Холл, Крупи – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку. За приз лучшему тренеру поборются Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс.

8. Новости ЧМ-2026. Мбаппе, Дембеле, Канте, Шерки, Меньян, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Кунде – в заявке Франции на турнир, Шевалье и Камавинга – вне списка. В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин. Анчелотти и сборная Бразилии продлили контракт до ЧМ-2030.

9. «Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни.

10. Бенуа Ришо поставит одну из программ фигуристке Камиле Валиевой.

11. Вратаря Никиту Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение, пишет TV2.

Цитаты дня

Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»

«Перес встал на очень опасный путь к авторитаризму в последние годы. Он напомнил мне диктаторов, которые говорят, что страна в опасности, когда их критикуют». Кальдерон о главе «Реала»

Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»

Министр обороны Израиля о Ямале c флагом Палестины: «Ламин разжигает ненависть, пока наша армия сражается с террористами. Надеюсь, что «Барселона» дистанцируется от этой акции»

Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»

Защитник «Спартака» Джику: «Москва похожа на Париж, но тут безопаснее – не украдут вещи. Меня узнают на улицах, но подходят с уважением»

Фетисов про показ ЧМ по хоккею в России: «Это предательство. Там смотреть нечего, и я никому не советую»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16288 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Спорта очнитесь, реклама не закрывается при запуске приложения. Вашу ламоду никак не закрыть, только с пятого раза получилось зайти при открытии другой рекламы
Вам везёт, у вас Ламода, у меня 90% - грёбаный фастфут
Используйте мобильный браузер brave, Vivaldi или firefox с расширением - отлично режет всю рекламу на смартфоне (всегда проверяю работу блокировщика на спорте 😅)
Во Франции сняли документальный фильм про Сафонова. И оценки за матчи ему выставляют ровно такие, каких он заслужил своей игрой. За последний матч, в котором он спасал, 9 баллов поставили. Вот уж принизили так принизили!

Почему все эти люди типа Журовой и Фетисова, а также местных комментаторов вроде Декстера и Алешки Терминатора, называют себя патриотами? Присосаться к кормушке или попросту быть альтернативно одаренным – это и есть патриотизм? Спойлер: нет.
Сафонов посадил Шевалье на лавку и в итоге тот мимо ЧМ.Ай да Мотя,ай да сукин сын!)))
Да кстати, из всего дайджеста отметил именно эту новость. Своей игрой, трудолюбием, спокойной работой просто отцепил не самого последнего вратаря от топ сборной. Красавчик!
ну про Джину и ванну могли бы и в заголовке написать
Дуран непонятно зачем приезжал.
Город посмотреть!)
В смысле непонятно?

«Зенит» заплатил Дурану 4 миллиона евро до конца сезона.
Фетисов 💩
Ну всë, Медведеву, наверное можно паковать ракетки, хотя.... Стоп! Их же можно раздолбать об корт, если огра не пойдет!
Интересно посмотреть цифры, сколько зенит заплатил бабла за всех этих ноунеймов бразильских. Десяток стадионов можно было построить и детских академий
Комментарий удален модератором
Кто бы говорил про возможности. Со вторым бюджетом занимать десятое место - вот ПРФ адназначна. В этом году сверкнули, даже выше Балтики закончите сезон. Это, несомненно, успех!
Почти в каждом топе есть такие пассажиры
сегодня чемпионат мира по хоккею вообще то!!!
С кем Наши играют? По ходу все пропустил )))
а ты тоже из той публики которая без наших не смотрит?Зачем ты сам на себя накладываешь санкции и лишаешь себя удовольствия.
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
4 минуты назад
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
22 минуты назад
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
23 минуты назадВидео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
36 минут назад
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
39 минут назад
Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
53 минуты назад
3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек
сегодня, 10:39
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
сегодня, 10:37
Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Прошу не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»
сегодня, 10:25
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
сегодня, 10:24
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
28 минут назад
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
52 минуты назад
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию
сегодня, 08:48
Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»
сегодня, 08:31
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:59
