  • Обляков о сезоне ЦСКА: «Неудачный – за трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал сезон-2025/26 неудачным для армейцев.

Перед заключительным туром Мир РПЛ ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 48 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Локомотивом».

– Можете подвести итоги сезона?

– Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону.

– Как относитесь к тому, что в случае вашего поражения «Локомотив» станет третьим, а «Спартак» – четвертым?

– Неважно, на самом деле. У каждой команды свои задачи. Нам надо проигрывать «Локомотиву», чтобы «Спартак» не стал третьим? Конечно нет, нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать, – сказал Обляков.

«Зенит» уже точно чемпион?34936 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Ваню можно смело продавать, сколько можно на это смотреть. Ахмат, Казань вот его уровень. Чуть лучше Ахметова, где он там сейчас.
Он сейчас остался единственным связующим звеном в команде. Между старыми игроками, молодыми и пришлыми.
Мусаев пусть останется, выходить на последние 10 минут. Вот пусть связывает. Говорят, на тренировках лучший.
«Неудачный – за трофей не боремся, в тройку не попадем.»
...
Как же это всё произошло
Ведь немало времени прошло
Снова ЦСКА не номер один
И у меня на это пять причин

Первая причина: это ты
А вторая: все твои кенты
Третья: это все твои слова
Мы им не поверили едва
Четвёртая причина: Шевелёв
И пятая причина тоже он
Четвёртая причина Шевелёв,
Для Фабио на всё он был готов.
А пятая причина вот она -
Полезла в аналитики жена.
Звучит складно, но я бы, правдоподобности ради, спел так:
Четвёртая причина Шевелёв
К работе в ЦСКА он не готов
И пятая причина вот она -
Набрал в состав латинского г-на
Обляков посредственный игрок, а капитан совсем никакой.

Он бездарно запорол 99% розыгрышей штрафных и угловых, отдавая всё вратарям в руки, либо за лицевую.

В организации игры очень плох - обостряющие передачи в штрафную эта "пародия на номер 10" вообще не отдает.
вопрос тогда знатокам: почему это носит повязку, 10й номер и имеет больше всех игрового времени?
Потому что никого лучше клуб не считает нужным покупать. Или не может себе позволить купить.
Ты - чудак, виноват в том числе.( Если не больше всех). Убери 10 со спины - этот № такой позор не заслужил
А можно услышать, какие конкретно претензии к Облякову?
Человек не умеет исполнять стандарты, но продолжает это делать! Иногда даже до ближней штанги не добивает с углового. Как такое может быть - ума не приложу, ты же профессиональный футболист, 20 лет подряд бьёшь по мячу каждый день. Я сам иногда выхожу во двор попинать мяч с младшим сыном, но помню как и куда ставить голеностоп, чтобы мяч катился или плассировал. А тут же - шок.... И да, номера 10 Ваня точно не достоин.
При твоем непосредственном участии провальный сезон. Легендарные подачи угловых и штрафных войдут в историю.
как и последние 8 лет его пребывания.
Какой контраст если почитать вью осенью и сейчас....
Вы не то что провалили сезон Ваня,,вы просто обгадились...еще и болельщиков заставили краснеть за вас своими терками в команде....
Пару обрезов сделать не забудь, марку надо держать до талого, брусок
За четвёртое место ещё можно зацепиться ради сохранения престижа и чести клуба.
Сезон был неожиданно шикарным по октябрь. А дальше позорище сплошное.
выиграйте хотя бы у Локо, чтобы Спартак зацепился за тройку. хотя, зная Спартак, он не воспользуется подарком
