Обляков о сезоне ЦСКА: «Неудачный – за трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал сезон-2025/26 неудачным для армейцев.
Перед заключительным туром Мир РПЛ ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 48 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Локомотивом».
– Можете подвести итоги сезона?
– Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону.
– Как относитесь к тому, что в случае вашего поражения «Локомотив» станет третьим, а «Спартак» – четвертым?
– Неважно, на самом деле. У каждой команды свои задачи. Нам надо проигрывать «Локомотиву», чтобы «Спартак» не стал третьим? Конечно нет, нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать, – сказал Обляков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
58 комментариев
Как же это всё произошло
Ведь немало времени прошло
Снова ЦСКА не номер один
И у меня на это пять причин
Первая причина: это ты
А вторая: все твои кенты
Третья: это все твои слова
Мы им не поверили едва
Четвёртая причина: Шевелёв
И пятая причина тоже он
Для Фабио на всё он был готов.
А пятая причина вот она -
Полезла в аналитики жена.
Четвёртая причина Шевелёв
К работе в ЦСКА он не готов
И пятая причина вот она -
Набрал в состав латинского г-на
Он бездарно запорол 99% розыгрышей штрафных и угловых, отдавая всё вратарям в руки, либо за лицевую.
В организации игры очень плох - обостряющие передачи в штрафную эта "пародия на номер 10" вообще не отдает.
Вы не то что провалили сезон Ваня,,вы просто обгадились...еще и болельщиков заставили краснеть за вас своими терками в команде....