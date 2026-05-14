Обляков о сезоне ЦСКА: «Неудачный – за трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте»

Обляков о сезоне ЦСКА: неудачный – за трофей не боремся, в тройку не попадем.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал сезон-2025/26 неудачным для армейцев.

Перед заключительным туром Мир РПЛ ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 48 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Локомотивом».

– Можете подвести итоги сезона?

– Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с «Локомотивом» надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону.

– Как относитесь к тому, что в случае вашего поражения «Локомотив» станет третьим, а «Спартак» – четвертым?

– Неважно, на самом деле. У каждой команды свои задачи. Нам надо проигрывать «Локомотиву », чтобы «Спартак » не стал третьим? Конечно нет, нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать, – сказал Обляков.