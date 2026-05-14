За Вальверде следят несколько европейских клубов – его оценивают в 100-120 млн евро. Хавбек не хочет уходить из «Реала» (As)
Федерико Вальверде привлек внимание нескольких европейских клубов.
Как сообщает As, клубы, проявляющие интерес к полузащитнику «Реала», следят за ситуацией с ним на фоне последних скандалов с участием уругвайца. При этом они знают, что хавбек в данный момент не планирует покидать мадридскую команду, но готовы действовать, если ситуация изменится.
Потенциальный трансфер 27-летнего футболиста оценивается в 100-120 миллионов евро.
Утверждается, что прошлым летом с Вальверде контактировал «Манчестер Сити» – англичане могут возобновить свой интерес к игроку.
Ранее сообщалось, что с окружением полузащитника связался «ПСЖ».
В текущем сезоне Ла Лиги Федерико провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
С одной стороны надо - токсичный для раздевалки и деньги дают хорошие. Взамен можно купить более профильного бульдога. Еще мне кажется что он более менее достиг предела. Не думаю что способен сильно прибавить.
С другой стороны он разносторонний, выносливый, не травматичный.
Возможности его прекрасно известны.
Нужен мальчик для битья. Дорого. Не гербалайф.
Ну а Перес продавать
Вот и весь разговор
Разве что ПСЖ на Витинью обмен предложит
Ну или на Сафонова