За Вальверде следят несколько европейских клубов – его оценивают в 100-120 млн евро. Хавбек не хочет уходить из «Реала» (As)

Европейские клубы следят за ситуацией с Вальверде.

Федерико Вальверде привлек внимание нескольких европейских клубов. 

Как сообщает As, клубы, проявляющие интерес к полузащитнику «Реала», следят за ситуацией с ним на фоне последних скандалов с участием уругвайца. При этом они знают, что хавбек в данный момент не планирует покидать мадридскую команду, но готовы действовать, если ситуация изменится. 

Потенциальный трансфер 27-летнего футболиста оценивается в 100-120 миллионов евро.

Утверждается, что прошлым летом с Вальверде контактировал «Манчестер Сити» – англичане могут возобновить свой интерес к игроку. 

Ранее сообщалось, что с окружением полузащитника связался «ПСЖ». 

В текущем сезоне Ла Лиги Федерико провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Продажа Вальверде будет такой же огромной ошибкой как была продажа Макелеле в свое время
А меня колбасит и не понимаю надо ли продавать.
С одной стороны надо - токсичный для раздевалки и деньги дают хорошие. Взамен можно купить более профильного бульдога. Еще мне кажется что он более менее достиг предела. Не думаю что способен сильно прибавить.
С другой стороны он разносторонний, выносливый, не травматичный.
Не ну дай бог каждому такой предел, что ты на позиции ложного форварда за тайм сити трешку закидываешь, Дак ещё и весь свой фланг полируешь и в обороне недоБегхему помогаешь
Вот бы где МЮ подсуетиться)
Придется Чуме еще раз ему по шапке дать....
Зачем следить за игроком который у всех на виду?
Возможности его прекрасно известны.
Объявление.

Нужен мальчик для битья. Дорого. Не гербалайф.
Вальверде не хочет уходить
Ну а Перес продавать
Вот и весь разговор
Разве что ПСЖ на Витинью обмен предложит
Ну или на Сафонова
Диктатор Мбаппе по любому за своего братишку Орельена впишется 😁
Вальверде стоит намного больше
Понеслась. Сейчас СМИ и "инсайдеры" будут набрасывать всё трансферное окно. Ждём новости про Тчуамени
Для ПСЖ есть только клаусула , она вроде бы миллиард , либо пускай ожидают 29 года , когда контракт закончится.
