За Вальверде следят несколько европейских клубов – его оценивают в 100-120 млн евро. Хавбек не хочет уходить из «Реала» (As)

Европейские клубы следят за ситуацией с Вальверде.

Федерико Вальверде привлек внимание нескольких европейских клубов.

Как сообщает As, клубы, проявляющие интерес к полузащитнику «Реала », следят за ситуацией с ним на фоне последних скандалов с участием уругвайца. При этом они знают, что хавбек в данный момент не планирует покидать мадридскую команду, но готовы действовать, если ситуация изменится.

Потенциальный трансфер 27-летнего футболиста оценивается в 100-120 миллионов евро.

Утверждается, что прошлым летом с Вальверде контактировал «Манчестер Сити » – англичане могут возобновить свой интерес к игроку.

Ранее сообщалось , что с окружением полузащитника связался «ПСЖ ».

В текущем сезоне Ла Лиги Федерико провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь .