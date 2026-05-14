  • Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже
Более половины клубов РПЛ считают, что судейство в чемпионате стало хуже.

Спортс’’ опросил все 16 клубов Мир РПЛ, задав вопрос, становится ли судейство в лиге лучше.

Улучшение судейства в РПЛ отметили лишь два клуба (12,6%). 9 из 16 команд (56,2%) ответили, что судейство, напротив, стало хуже, еще 5 клубов (31,2%) заявили, что уровень судейства в лиге не меняется.

Ключевой проблемой судейства в РПЛ клубы называют ВАР – семь команд назвали вмешательства видеоарбитров «чрезмерными», а один клуб описал судейство в РПЛ как «полностью ВАР-судейство». Две команды лиги назвали пенальти за руку защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче с «Локомотивом» «абсолютно непонятным». Кроме того, следствием частого вмешательства ВАР клубы РПЛ называют непоследовательность в трактовках судей и ЭСК.

Представители двух команд лиги считают открытость судей «формальной». Один из клубов считает неудачной попытку вывода Мажича в медиа, заявив, что инициатива «превратилась в фарс»: «Мажичу задают исключительно удобные вопросы, нет сравнения эпизодов, нет взаимодействия с клубами и с реальными судейскими экспертами. Непонятно, как Мажич может оценивать эпизод, когда у клубов еще не истек дедлайн подачи заявления в ЭСК. Плюс заметно прямое давление на членов ЭСК, оценивающих эпизод уже после публичной позиции Мажича».

Кроме того, в клубах РПЛ не понимают систему наказания судей, допускающих серьезные ошибки – представитель одной из команд отметил, что степень наказания судей может быть разной при примерно одинаковых ошибках.

Среди положительных перемен в текущем сезоне клубы отмечают смену поколений судей – этот аспект отметили четыре клуба, один из которых заявил об ухудшении судейства. Три клуба выделили как лидера нового поколения арбитров Инала Танашева. Один из клубов считает, что судейство в РПЛ осталось на прежнем уровне, при этом отмечая ухудшение работы ВАР.

Генсек РФС Митрофанов: «Все клубы говорят, что судейство становится лучше. Ни от кого из них мы не слышали, что оно становится хуже»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Один из них Краснодар, верно?
Ответ — Morepokoleno
А второй - Сочи. Они единственные из 16, кто не в курсе, как в РПЛ в прошлом году судили =))
Ответ — Ночной Птах
Не единственные. Балтика тоже не вкурсе, как в РПЛ в прошлом году судили.
улучшение судейства красновар только заметил
Ответ — CaSpeR-13
Комментарий скрыт
Ответ
Комментарий скрыт
Ты чушь орёшь. Интересно чем больше Зенит доволен? Пенальти на Дивееве или удалением Педро? А про Кордобу ты прав, абсолютно неадекватно расценивают его симуляции и размахивание граблями перед рефери.
Видит улучшение судейства Краснодар, это понятно.
А второй-то кто, интересно.
Ответ — Наталья Ларионова
Комментарий скрыт
Ответ — Новый рычаг
Комментарий скрыт
Удаление Педро, рука Дивеева...Конечно же, Зенит доволен судейством.
Один из двух клубов Краснодар.
Ответ — stulovb
Комментарий скрыт
Ответ
Комментарий скрыт
Видишь ли, клубам интересны лишние очки в турнирной таблице, а не статистические изыскания. Так что смысл может иметь лишь статистика левых пенальтей влиявших на результат, а не вообще всех.
Иначе придется объявить Ростов как рекордсмена в этом вопросе командой с самым мощным админресурсом в лиге.
Краснодар и Спартак.
Даже Спартаку было пофиг на пенку, " ай, да чо там смотреть, чистейший же был, играем дальше")
Ответ — KOT_B_yHTAX
А что Спартаку надо было там делать, поведай?
А теперь вопрос: можно назвать адекватным человека, который сравнивает руку Муфи и "руку" Дивеева?
Ответ — Катя СПб
Нет, это спартач
Дело даже не в судьях, а в ВАР, который включается когда захочет по поводу и без. Я уже предлагал сделать ВАР инструментом, к которому могут обращаться тренеры определённое число раз за матч. Тогда меньше будет легковесных пенальти.
Ответ — mascinista
Против этого такое возражение - ВАР и так снижает темп игры, а если еще и по запросам будут устраивать регулярные просмотры (а это просто гарантировано, каждый тренер будет использовать все попытки по максимуму), зрелище станет еще менее смотрибельным.
Честно говоря, глядя на то, как все это работает сейчас, хочется вообще от ВАРа отказаться. Справедливости он нихрена не добавляет. Да, ошибки выявляет, но и новые создает, там где их просто не случилось бы в силу малозаметности и малозначительности эпизода.
Ответ — Eu
Нет. Число обращений должно быть ограничено. Так что из-за ерунды включать ВАР тренеры не станут.
ВАР в свое время задумывался как "антибиотик" от пораженного вирусом коррупции судейства. Но, как всякий вирус, коррупция мутировала и приспособилась к новым обстоятельствам. Скажу более, и это гораздо хуже, коррупция сделала ВАР своим инструментом и распоряжается им по своему усмотрению. При чем здесь Мажич? Иностранец удобен тем, что он с удовольствием берет свою зарплату и не задаёт вопросы, поскольку ему глубоко ..э..наплевать на российский футбол. Какого рожна ему с кем-то ссориться и что-то доказывать. Результатом опроса будет рекомендация судьям не так явно мухлевать, и хотя бы делать вид, что смотрят ВАР.
Всем от судей досталось. ЦСКА больше всего в матчах с Краснодаром. Туча фолов оставленных без внимания, чрезмерно жёстких, преимущественно в область головы и шеи.
Врёте вы всё! Сам Митрофанов говорил, что все клубы отметили улучшение качества судейства в этом году. Неужели он мог сказать неправду? Как вам не стыдно порочить репутацию такого уважаемого человека! 🤣
Рафа Юсте: «Барса» вложила 30 млн евро, чтобы стать чемпионом, пока другие тратили сотни миллионов. Найти баланс между спортивной и финансовой составляющими было настоящим испытанием»
3 минуты назад
Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»
30 минут назад
Райс, Сака, Тимбер и Эзе в 5 утра гуляли у «Эмирейтс» после чемпионства. Игроки «Арсенала» обнимались и фотографировались с болельщиками
38 минут назадВидео
«Барса» + «МЮ»: вспомните, кто играл за оба клуба в XXI веке, помимо Рэшфорда?
45 минут назадТесты и игры
Радимов о выигранном споре с Соболевым: «Слава богу, он не забил «Ростову» семь мячей. Насчет сорта пива не договаривались – надеюсь, нормальное привезет»
51 минуту назад
Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»
сегодня, 09:14
РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением («Ведомости»)
сегодня, 09:08
Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
сегодня, 08:25
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
