Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже
Спортс’’ опросил все 16 клубов Мир РПЛ, задав вопрос, становится ли судейство в лиге лучше.
Улучшение судейства в РПЛ отметили лишь два клуба (12,6%). 9 из 16 команд (56,2%) ответили, что судейство, напротив, стало хуже, еще 5 клубов (31,2%) заявили, что уровень судейства в лиге не меняется.
Ключевой проблемой судейства в РПЛ клубы называют ВАР – семь команд назвали вмешательства видеоарбитров «чрезмерными», а один клуб описал судейство в РПЛ как «полностью ВАР-судейство». Две команды лиги назвали пенальти за руку защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче с «Локомотивом» «абсолютно непонятным». Кроме того, следствием частого вмешательства ВАР клубы РПЛ называют непоследовательность в трактовках судей и ЭСК.
Представители двух команд лиги считают открытость судей «формальной». Один из клубов считает неудачной попытку вывода Мажича в медиа, заявив, что инициатива «превратилась в фарс»: «Мажичу задают исключительно удобные вопросы, нет сравнения эпизодов, нет взаимодействия с клубами и с реальными судейскими экспертами. Непонятно, как Мажич может оценивать эпизод, когда у клубов еще не истек дедлайн подачи заявления в ЭСК. Плюс заметно прямое давление на членов ЭСК, оценивающих эпизод уже после публичной позиции Мажича».
Кроме того, в клубах РПЛ не понимают систему наказания судей, допускающих серьезные ошибки – представитель одной из команд отметил, что степень наказания судей может быть разной при примерно одинаковых ошибках.
Среди положительных перемен в текущем сезоне клубы отмечают смену поколений судей – этот аспект отметили четыре клуба, один из которых заявил об ухудшении судейства. Три клуба выделили как лидера нового поколения арбитров Инала Танашева. Один из клубов считает, что судейство в РПЛ осталось на прежнем уровне, при этом отмечая ухудшение работы ВАР.
Генсек РФС Митрофанов: «Все клубы говорят, что судейство становится лучше. Ни от кого из них мы не слышали, что оно становится хуже»
А второй-то кто, интересно.
Иначе придется объявить Ростов как рекордсмена в этом вопросе командой с самым мощным админресурсом в лиге.
Даже Спартаку было пофиг на пенку, " ай, да чо там смотреть, чистейший же был, играем дальше")
Честно говоря, глядя на то, как все это работает сейчас, хочется вообще от ВАРа отказаться. Справедливости он нихрена не добавляет. Да, ошибки выявляет, но и новые создает, там где их просто не случилось бы в силу малозаметности и малозначительности эпизода.