Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже

Более половины клубов РПЛ считают, что судейство в чемпионате стало хуже.

Спортс’’ опросил все 16 клубов Мир РПЛ, задав вопрос, становится ли судейство в лиге лучше.

Улучшение судейства в РПЛ отметили лишь два клуба (12,6%). 9 из 16 команд (56,2%) ответили, что судейство, напротив, стало хуже, еще 5 клубов (31,2%) заявили, что уровень судейства в лиге не меняется.

Ключевой проблемой судейства в РПЛ клубы называют ВАР – семь команд назвали вмешательства видеоарбитров «чрезмерными», а один клуб описал судейство в РПЛ как «полностью ВАР-судейство». Две команды лиги назвали пенальти за руку защитника «Зенита » Игоря Дивеева в матче с «Локомотивом » «абсолютно непонятным». Кроме того, следствием частого вмешательства ВАР клубы РПЛ называют непоследовательность в трактовках судей и ЭСК.

Представители двух команд лиги считают открытость судей «формальной». Один из клубов считает неудачной попытку вывода Мажича в медиа, заявив, что инициатива «превратилась в фарс»: «Мажичу задают исключительно удобные вопросы, нет сравнения эпизодов, нет взаимодействия с клубами и с реальными судейскими экспертами. Непонятно, как Мажич может оценивать эпизод, когда у клубов еще не истек дедлайн подачи заявления в ЭСК. Плюс заметно прямое давление на членов ЭСК, оценивающих эпизод уже после публичной позиции Мажича».

Кроме того, в клубах РПЛ не понимают систему наказания судей, допускающих серьезные ошибки – представитель одной из команд отметил, что степень наказания судей может быть разной при примерно одинаковых ошибках.

Среди положительных перемен в текущем сезоне клубы отмечают смену поколений судей – этот аспект отметили четыре клуба, один из которых заявил об ухудшении судейства. Три клуба выделили как лидера нового поколения арбитров Инала Танашева . Один из клубов считает, что судейство в РПЛ осталось на прежнем уровне, при этом отмечая ухудшение работы ВАР.

Генсек РФС Митрофанов: «Все клубы говорят, что судейство становится лучше. Ни от кого из них мы не слышали, что оно становится хуже»