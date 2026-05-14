Рязанцев о Дуране: без него у Соболева не было бы такой мотивации.

Чемпион России в составе «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что аренда Джона Дурана не оправдала ожиданий.

Дуран перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Аль-Насра » и провел за клуб 9 матчей во всех турнирах. Сегодня стало известно, что колумбийский форвард покинул расположение команды «в связи с личными обстоятельствами».

«От Дурана в «Зените» все ждали большего. Он не помог команде. Никогда не следил за этим форвардом и вряд ли буду узнавать, где он продолжит карьеру. Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит».

С другой стороны, если бы Дуран не приехал, у Соболева не было бы такой мотивации. На данный момент Александр – основной нападающий «Зенита », – сказал Рязанцев.