  • «Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит». С другой стороны, без него у Соболева не было бы такой мотивации». Рязанцев о форварде
«Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит». С другой стороны, без него у Соболева не было бы такой мотивации». Рязанцев о форварде

Чемпион России в составе «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что аренда Джона Дурана не оправдала ожиданий.

Дуран перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Аль-Насра» и провел за клуб 9 матчей во всех турнирах. Сегодня стало известно, что колумбийский форвард покинул расположение команды «в связи с личными обстоятельствами».

«От Дурана в «Зените» все ждали большего. Он не помог команде. Никогда не следил за этим форвардом и вряд ли буду узнавать, где он продолжит карьеру. Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит».

С другой стороны, если бы Дуран не приехал, у Соболева не было бы такой мотивации. На данный момент Александр – основной нападающий «Зенита», – сказал Рязанцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Помимо зарплаты, которую получает Соболев, его ещё нужно мотивировать арендой Дурана. Дороговато обходится
И это лишь за жалкие 9 голов, половина которых пришла на удачный короткий отрезок
наоборот, дёшево... ведь если бы не было Дюрана за жалкие 2.7 ляма, пришлось бы искать другого форварда, платить большую трансферную стоимость и зарплату... ведь оставлять одного Соболева никак нельзя было... а так, может даже сэкономили... но летом всё же придётся тратить
Рязанцев"С другой стороны, без него у Соболева не было бы такой мотивации..."
Очень дорогая мотивация получилась...
На войне все средства хороши
Рязанцев кстати скаутом в ЦСКА работает
Ответ в вопросе, а для чего Рязанцев переходил в Зенит и сидел на лавкке.
пирожков поесть, в ресторанах СПб побухать
А Кассьеры и Гондоу было недостаточно для мотивации дельфина-пингвина?
Эмм.. А без Дурана у Соболева были проблемы с мотивацией? Клуб личку огромную платит, за чемпионство борется, терпит и держит это полено в основном составе.. Куда еще?!
