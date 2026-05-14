«Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит». С другой стороны, без него у Соболева не было бы такой мотивации». Рязанцев о форварде
Чемпион России в составе «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что аренда Джона Дурана не оправдала ожиданий.
Дуран перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Аль-Насра» и провел за клуб 9 матчей во всех турнирах. Сегодня стало известно, что колумбийский форвард покинул расположение команды «в связи с личными обстоятельствами».
«От Дурана в «Зените» все ждали большего. Он не помог команде. Никогда не следил за этим форвардом и вряд ли буду узнавать, где он продолжит карьеру. Не понимаю, для чего Дуран переходил в «Зенит».
С другой стороны, если бы Дуран не приехал, у Соболева не было бы такой мотивации. На данный момент Александр – основной нападающий «Зенита», – сказал Рязанцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Очень дорогая мотивация получилась...