  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»
118

Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»

Журова об игре Сафонова: это весточка Европе: футбол у нас есть.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об успехах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера парижский клуб обыграл «Ланс» со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стал чемпионом Франции. Российский вратарь сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча. Сафонов завоевал седьмой титул с «ПСЖ».

«Это, конечно, потрясающий результат Матвея Сафонова. И в этой обстановке, когда ему пишут какие-то гадости или что-то оскорбительное кричат с трибун, ему этот успех дался не очень просто.

Это также весточка европейскому миру: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. И хорошо, что Матвей эту очевидную информацию может доносить до всех в мире. Конечно же, он играет не один, играет вся команда. Но точно то, что на Западе постараются максимально принизить и завуалировать его вклад в успех «Пари Сен-Жермен», – сказала Журова. 

Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6

«Зенит» уже точно чемпион?34746 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Государственная дума
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoСветлана Журова
РИА Новости
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто принижает?
Аккаунт ПСЖ в Инсте сегодня выложил нарезку сейвов вчерашних, в комментах налетели французы и пишут "русская стена", "к финалу готов", "продавайте Шевалье"
Ответ раскаявшийся жиробас
Кто принижает? Аккаунт ПСЖ в Инсте сегодня выложил нарезку сейвов вчерашних, в комментах налетели французы и пишут "русская стена", "к финалу готов", "продавайте Шевалье"
а фан-аккаунты ПСЖ в инстаграмме, например, уже второй год пестрят рилсами с Мотей под русские песни.
но эта плеяда журовых живут в своем оторванном мирке
Ответ раскаявшийся жиробас
Кто принижает? Аккаунт ПСЖ в Инсте сегодня выложил нарезку сейвов вчерашних, в комментах налетели французы и пишут "русская стена", "к финалу готов", "продавайте Шевалье"
Это коварный план: захвалить так что бы сглазить.
Ты не понимаешь - это геополитика (с).
Ох уж этот проклятый Запад..... Светочка нас никуда не пускают из-за движухи, которую уже давно пора заканчивать!
Ответ Глебуня
Ох уж этот проклятый Запад..... Светочка нас никуда не пускают из-за движухи, которую уже давно пора заканчивать!
Её даже не стоило начинать
Ответ Глебуня
Ох уж этот проклятый Запад..... Светочка нас никуда не пускают из-за движухи, которую уже давно пора заканчивать!
Комментарий скрыт
Экономика трещит по швам, нас никуда не пускают, кто же в этом виноват? Проклятый Запад?
Ответ Ovi174
Экономика трещит по швам, нас никуда не пускают, кто же в этом виноват? Проклятый Запад?
И пенсии они у нас воруют, а не депутаты.
В то же самое время Энрике, наверное, принижая заслуги Матвея в ненавистной Европе аж доверяет ему все важнейшие игры в плей-офф ЛЧ, вплоть до финала. Где Журова понабралась этой русофобской херни?
Ответ Black Phoenix
В то же самое время Энрике, наверное, принижая заслуги Матвея в ненавистной Европе аж доверяет ему все важнейшие игры в плей-офф ЛЧ, вплоть до финала. Где Журова понабралась этой русофобской херни?
Это он специально, в надежде что Сафонов пропустит кучу голов и опозорит Россию на весь мир, понимать надо ))))
Ответ Black Phoenix
В то же самое время Энрике, наверное, принижая заслуги Матвея в ненавистной Европе аж доверяет ему все важнейшие игры в плей-офф ЛЧ, вплоть до финала. Где Журова понабралась этой русофобской херни?
Спецом доверяет, ждёт ошибки
Экип максимально понижает Сафонова, ставя ему высшие баллы за матч
Ответ WelcomeBackPURE
Экип максимально понижает Сафонова, ставя ему высшие баллы за матч
Они всего 9 из 10 поставили!
Чистая русофобия
Ответ Mbest77
Они всего 9 из 10 поставили! Чистая русофобия
Это пять! 😀
У Журовой осталось мышление младшего инспектора отдела режима и охраны. То, что такие люди доползают до Думы - один из главных пороков сложившейся в России системы.
Настолько стараются принизить, что аж док. кино сняли про Матвея
А можно не включать микрофон на этом столике?
куда лезет, какая весточка? почему она комментирует сферу, абсолютно чуждую ей?
спросите её сколько человек в команде на поле, она не ответит. Ромашкина, прости господи, кладезь знаний в сравнении с этими всеми дуровыми и родниными..
Этим клоунам в госдуре хотелось бы, чтобы русских действительно ненавидели. В то время, как в соцсетях ПСЖ в комментариях все восхищаются Сафоновым. Так же как восхищаются Овечкиным, Кучеровым и другими топовыми хоккеистами. Так же как будут восхищаться без малейшего политического окраса любым спортсменом, демонстрирующим высокий уровень
Ответ shin93
Этим клоунам в госдуре хотелось бы, чтобы русских действительно ненавидели. В то время, как в соцсетях ПСЖ в комментариях все восхищаются Сафоновым. Так же как восхищаются Овечкиным, Кучеровым и другими топовыми хоккеистами. Так же как будут восхищаться без малейшего политического окраса любым спортсменом, демонстрирующим высокий уровень
В США по статистике % мальчиков с именем Алекс в штатах где популярен хоккей зашкаливает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
8 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
16 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
39 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
46 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
52 минуты назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
сегодня, 09:45
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
35 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
54 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем