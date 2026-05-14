Депутат Журова об игре Сафонова: «Это весточка Европе: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. На Западе постараются максимально принизить вклад Матвея в успех «ПСЖ»
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об успехах Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Вчера парижский клуб обыграл «Ланс» со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стал чемпионом Франции. Российский вратарь сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча. Сафонов завоевал седьмой титул с «ПСЖ».
«Это, конечно, потрясающий результат Матвея Сафонова. И в этой обстановке, когда ему пишут какие-то гадости или что-то оскорбительное кричат с трибун, ему этот успех дался не очень просто.
Это также весточка европейскому миру: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. И хорошо, что Матвей эту очевидную информацию может доносить до всех в мире. Конечно же, он играет не один, играет вся команда. Но точно то, что на Западе постараются максимально принизить и завуалировать его вклад в успех «Пари Сен-Жермен», – сказала Журова.
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
Аккаунт ПСЖ в Инсте сегодня выложил нарезку сейвов вчерашних, в комментах налетели французы и пишут "русская стена", "к финалу готов", "продавайте Шевалье"
но эта плеяда журовых живут в своем оторванном мирке
Ты не понимаешь - это геополитика (с).
Чистая русофобия
спросите её сколько человек в команде на поле, она не ответит. Ромашкина, прости господи, кладезь знаний в сравнении с этими всеми дуровыми и родниными..