Агент Лукаку исключил переход форварда в РПЛ: «Вообще не вариант»
Себастьян Ледюр, агент форварда «Наполи» Ромелу Лукаку, исключил возможность перехода форварда в Мир РПЛ.
Ранее появилась информация, что Лукаку и «Наполи» договорились о расторжении контракта.
– Рассматривает ли Ромелу Лукаку варианты продолжения карьеры в РПЛ, если поступит достойное предложение?
– Нет, это вообще не вариант, – сказал Ледюр.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
- Вообще не вопрос
- Мой клиент, не хочет сидеть под Соболевым на скамейке)