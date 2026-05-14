Агент Лукаку исключил переход форварда в РПЛ: «Вообще не вариант»

Себастьян Ледюр, агент форварда «Наполи» Ромелу Лукаку, исключил возможность перехода форварда в Мир РПЛ.

Ранее появилась информация, что Лукаку и «Наполи » договорились о расторжении контракта .

– Рассматривает ли Ромелу Лукаку варианты продолжения карьеры в РПЛ, если поступит достойное предложение?

– Нет, это вообще не вариант, – сказал Ледюр.