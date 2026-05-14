Тедеско пока не планирует возвращаться в Россию. Тренер взял паузу на размышления после ухода из «Фенербахче» («СЭ»)
Тедеско пока не планирует возвращаться в Россию.
Доменико Тедеско не рассматривает вариант с возвращением в Мир РПЛ в ближайшее время.
«После ухода из «Фенербахче» немецкий специалист получил несколько предложений, но взял паузу на раздумья. Возвращение в Россию сейчас не стоит на повестке дня. Но в будущем все может измениться», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, с 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял «Спартак». В «Фенербахче» он работал с сентября 2025-го по апрель 2026-го.
«Зенит» уже точно чемпион?34464 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
этот источник- Спортс?)