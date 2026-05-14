Тедеско пока не планирует возвращаться в Россию. Тренер взял паузу на размышления после ухода из «Фенербахче» («СЭ»)

Тедеско пока не планирует возвращаться в Россию.

Доменико Тедеско не рассматривает вариант с возвращением в Мир РПЛ в ближайшее время.

«После ухода из «Фенербахче » немецкий специалист получил несколько предложений, но взял паузу на раздумья. Возвращение в Россию сейчас не стоит на повестке дня. Но в будущем все может измениться», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, с 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял «Спартак ». В «Фенербахче» он работал с сентября 2025-го по апрель 2026-го.