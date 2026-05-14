Арне Слот: «Есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Когда сезон проходит не лучшим образом, всегда возникают споры»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уверен, что останется в команде на следующий сезон.
«Не уверен, что решение зависит только от меня. У меня есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.
Во-первых, у меня контракт с клубом, а во-вторых, [об этом можно] судить по переговорам, которые мы ведем. Планы составлены, клуб ведет переговоры о новых подписаниях, и я участвую в этом.
Если клуб или тренер проводят сезон не лучшим образом, всегда возникают споры. Это происходит не только в «Ливерпуле». Так бывает во всем мире. Такова новая реальность в футболе. Не мне судить людей, которые судят меня. Они имеют полное право на свое мнение.
В наше время каждый может выразить свою позицию. Это происходило и 10-15 лет назад, но тогда это делали в пабе, и не все это слышали. Сейчас это тоже делают в пабах – судя по тому, что я читаю, они, должно быть, немного выпили. Шучу! Но теперь все гораздо более публично», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой».
Молчал бы до конца сезона!
Планы они строят)) Ты ха год новых игроков не смог интегрировать в команду, а сейчас тебе также купят минимум 4х игроков и ты снова будешь говорить, что нужно время на адаптацию)
Но увы уже больше года я этого не вижу.
начальники клуба пошли по странному пути
Ведь невооружённым глазом видно, что нет стиля, примитивный безопасный перекат мяча, никаких опасных и рискованных комбинаций, кажется, что Слот просто трус и пытается какой-то академический футбол по книжке поставить.
В провале следующего сезона со Слотом нет вообще никаких сомнений, а там ещё и игроки ключевые могут задуматься об уходе.
Такое чувство, что в руководстве либо вредители, либо очень недалёкие. Возможно и то и то.
Багаж Клоппа - бесценен. Для всего остального есть Мастеркард