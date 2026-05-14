Арне Слот: «Есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Когда сезон проходит не лучшим образом, всегда возникают споры»

Арне Слот: есть все основания полагать, что я останусь в «Ливерпуле».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот уверен, что останется в команде на следующий сезон.

«Не уверен, что решение зависит только от меня. У меня есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.

Во-первых, у меня контракт с клубом, а во-вторых, [об этом можно] судить по переговорам, которые мы ведем. Планы составлены, клуб ведет переговоры о новых подписаниях, и я участвую в этом.

Если клуб или тренер проводят сезон не лучшим образом, всегда возникают споры. Это происходит не только в «Ливерпуле». Так бывает во всем мире. Такова новая реальность в футболе. Не мне судить людей, которые судят меня. Они имеют полное право на свое мнение.

В наше время каждый может выразить свою позицию. Это происходило и 10-15 лет назад, но тогда это делали в пабе, и не все это слышали. Сейчас это тоже делают в пабах – судя по тому, что я читаю, они, должно быть, немного выпили. Шучу! Но теперь все гораздо более публично», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой».