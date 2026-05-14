  • Арне Слот: «Есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Когда сезон проходит не лучшим образом, всегда возникают споры»
Арне Слот: «Есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Когда сезон проходит не лучшим образом, всегда возникают споры»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уверен, что останется в команде на следующий сезон.

«Не уверен, что решение зависит только от меня. У меня есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.

Во-первых, у меня контракт с клубом, а во-вторых, [об этом можно] судить по переговорам, которые мы ведем. Планы составлены, клуб ведет переговоры о новых подписаниях, и я участвую в этом.

Если клуб или тренер проводят сезон не лучшим образом, всегда возникают споры. Это происходит не только в «Ливерпуле». Так бывает во всем мире. Такова новая реальность в футболе. Не мне судить людей, которые судят меня. Они имеют полное право на свое мнение.

В наше время каждый может выразить свою позицию. Это происходило и 10-15 лет назад, но тогда это делали в пабе, и не все это слышали. Сейчас это тоже делают в пабах – судя по тому, что я читаю, они, должно быть, немного выпили. Шучу! Но теперь все гораздо более публично», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой».

Источник: Sky Sports
Вот зачем он провоцирует болельщиков?
Молчал бы до конца сезона!
Планы они строят)) Ты ха год новых игроков не смог интегрировать в команду, а сейчас тебе также купят минимум 4х игроков и ты снова будешь говорить, что нужно время на адаптацию)
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Я бы стобой согласился, если бы у команды был рисунок игры, тогда всем болельщикам было бы понятно во что хочет играть Слот.
Но увы уже больше года я этого не вижу.
Ливерпуль заслужит сезон на 6-8 месте, если оставит Слота. Тут недалеко потерять статус топ-клуба, на самом деле, спустя два сезона будет сложнее рассказывать рядовым болельщикам о прошлых заслугах.
Да ладно, 10 лет рассказывали.
Бро, какая формула расчета заслуженности места в АПЛ ? Я думал оно по очкам считается, а тут еще метркики есть, подскажи
этого не должно случиться его же каждую игру будут освистывать.
начальники клуба пошли по странному пути
Я правда не понимаю почему такое решение принято внутри руководства. Как будто кто-то отстаивает его интересы: Эдвардс или Хьюз, но не потому что искренне верит, а потому что отстаивает свою правоту и надеется на лучший исход в следующем сезоне.

Ведь невооружённым глазом видно, что нет стиля, примитивный безопасный перекат мяча, никаких опасных и рискованных комбинаций, кажется, что Слот просто трус и пытается какой-то академический футбол по книжке поставить.
Этот клоун умудрился задеть Клоппа в своих интервью, усадил незаслуженно на лавку Робертсона, загнобил на лавке Кьезу, Нгомуа и Эндо. При нем сдали почти все лидеры. Он поехал тусить в конце прошлого сезона, хотя сезон еще не был окончен. Нет игры, он не может подобрать элементарно нужные слова когда общается с прессой. Его не любят болельщики, я бы даже сказал ненавидят. Он делает все, чтобы его уволили, но он каким-то чудом до сих пор у руля.
Походу у него компромат на рукоаодство
Да тут и споров то не должно быть, тебя надо увольнять.
Походу он еще и тупой, кроме того, что бездарный.
Маразм крепчал. Давайте, блин, упустим подходящего тренера и заруиним еще один сезон, прежде чем согласимся, что Слот и Ливерпуль не пара
Чисто для поржать, конечно, можно, но проблема в том, что Алонсо мимо и надолго.
В провале следующего сезона со Слотом нет вообще никаких сомнений, а там ещё и игроки ключевые могут задуматься об уходе.
Такое чувство, что в руководстве либо вредители, либо очень недалёкие. Возможно и то и то.
-1 претендент на следующий сезон.
Багаж Клоппа - бесценен. Для всего остального есть Мастеркард
