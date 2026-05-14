Дюгарри о словах Мбаппе про правых политиков: «До ЧМ остался месяц – подходящее ли сейчас время для разжигания этой полемики? Это создает раскол, люди будут возмущаться»

Дюгарри о политических высказываниях Мбаппе: сейчас неподходящее время для этого.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри отреагировал на политические высказывания Килиана Мбаппе .

Ранее французский форвард «Реала » объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям . Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».

«Конечно, мы не должны запрещать ему [высказываться], но важно учитывать текущий момент. Он все меняет. На пресс-конференции журналисты будут задавать такие вопросы один за другим.

Это создает проблемы и напряженность. Это вызовет определенную негативную реакцию у болельщиков, а игроки постоянно проводят время в социальных сетях. Поэтому неизбежно, что некоторые люди будут возмущаться. Появятся экстремисты, которые будут совершать нападки.

Когда у вас есть шанс собрать такую талантливую и сильную команду с отличной атмосферой и игроками, которые прекрасно ладят друг с другом, зачем создавать спорные ситуации, в которых сейчас нет смысла?

Как гражданин, он имеет право на самовыражение. Но сейчас не предвыборный период. Неужели нельзя было подождать, чтобы высказаться?

Давайте не будем наивными: то, что сказал Мбаппе, будет иметь последствия для сборной Франции. Подходящее ли сейчас время, за месяц до чемпионата мира, для разжигания этой полемики?

Что бы он ни сказал, он делает выбор и выступает против части населения Франции . Он создает раскол. Разве цель за месяц до чемпионата мира не в том, чтобы объединиться?» – сказал Дюгарри.

