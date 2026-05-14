Дюгарри о словах Мбаппе про правых политиков: «До ЧМ остался месяц – подходящее ли сейчас время для разжигания этой полемики? Это создает раскол, люди будут возмущаться»
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри отреагировал на политические высказывания Килиана Мбаппе.
Ранее французский форвард «Реала» объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».
«Конечно, мы не должны запрещать ему [высказываться], но важно учитывать текущий момент. Он все меняет. На пресс-конференции журналисты будут задавать такие вопросы один за другим.
Это создает проблемы и напряженность. Это вызовет определенную негативную реакцию у болельщиков, а игроки постоянно проводят время в социальных сетях. Поэтому неизбежно, что некоторые люди будут возмущаться. Появятся экстремисты, которые будут совершать нападки.
Когда у вас есть шанс собрать такую талантливую и сильную команду с отличной атмосферой и игроками, которые прекрасно ладят друг с другом, зачем создавать спорные ситуации, в которых сейчас нет смысла?
Как гражданин, он имеет право на самовыражение. Но сейчас не предвыборный период. Неужели нельзя было подождать, чтобы высказаться?
Давайте не будем наивными: то, что сказал Мбаппе, будет иметь последствия для сборной Франции. Подходящее ли сейчас время, за месяц до чемпионата мира, для разжигания этой полемики?
Что бы он ни сказал, он делает выбор и выступает против части населения Франции. Он создает раскол. Разве цель за месяц до чемпионата мира не в том, чтобы объединиться?» – сказал Дюгарри.
Ле Пен о Мбаппе: «Он говорил, что хочет выиграть ЛЧ в «Реале» – после этого ее выиграл «ПСЖ». Пусть говорит, что не хочет победы «Национального объединения», меня это устраивает»
