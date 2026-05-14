  • Каземиро: «В «Реале» менталитет важнее всего. Ковачич – потрясающий футболист, но в «Мадриде» порой не получал время. Нужно быть сильным духом, чтобы оставаться спокойным»
Каземиро: «В «Реале» менталитет важнее всего. Ковачич – потрясающий футболист, но в «Мадриде» порой не получал время. Нужно быть сильным духом, чтобы оставаться спокойным»

Каземиро: для игроков «Реала» менталитет важнее всего.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о важности силы духа для футболистов.

«По-моему, для игроков «Реала» [их менталитет] важнее всего. Я вижу, что там [много] очень хороших игроков, но из-за этого они играют не так много. Например, Матео Ковачич – потрясающий, непревзойденный футболист. Он выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», играет за «Манчестер Сити»; он невероятен. Но [в «Реале»] он порой не получал игровое время.
 
Я уважаю его мнение, но иногда он не играет и [думает]: «Я должен играть». Для этого нужно быть сильным [морально]. Иногда вы не играете, но остаетесь спокойным и расслабленным, поэтому он топ-игрок. У него есть талант, он первоклассный игрок, но ему нужно оставаться сильным, потому что я знаю, как это расстраивает. Потому что в команде есть Тони Кроос и Лука Модрич, но, по-моему, этот парень невероятен... Мы должны быть спокойными и сильными здесь», – указав на голову, сказал Каземиро в интервью Рио Фердинанду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
Ковачич мог на рекорд Зеедорфа замахнуться, но здоровье подводит
Анчелотти о том, что игроки «Реала» «делают что хотят»: «Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи – хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что ее нет»
13 мая, 17:17
Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»
13 мая, 09:00
