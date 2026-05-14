Бруну, Райс, Холанд, Райя, Семеньо, Габриэл, Гиббс-Уайт и Игор Тиаго номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
АПЛ огласила имена номинантов на приз лучшему игроку сезона.
На награду претендуют 8 футболистов. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая.
В число номинантов попали:
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 17 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 8 голов, 19 ассистов;
Габриэл Магальяэс («Арсенал») – 20 побед, 6 ничьих, 4 поражения, 3 гола, 4 ассиста, 16 сухих матчей;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 11 побед, 9 ничьих, 15 поражений, 13 голов, 4 ассиста;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений, 26 голов, 8 ассистов;
Давид Райя («Арсенал») – 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 18 сухих матчей;
Деклан Райс («Арсенал») – 23 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 4 гола, 5 ассистов;
Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут») – 16 побед, 11 ничьих, 8 поражений, 16 голов, 4 ассиста;
Игор Тиаго («Брентфорд») – 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, 22 гола, 1 ассист.
Еще стоит отметить насколько же Холанд велик - 34 г+п в этом сезоне, но никто об этом не говорит, обыкновенные цифры для Холанда. Для любого другого игрока это был бы космос и игрок сезона.
Просто Холанд уже вышел на такой уровень, что быть лучшим бомбардиром в АПЛ каждый сезон в порядке вещей. Хотя это невероятное достижение.
Если чисто статистика, то либо Фернандеш в случае рекорда по ассистам,
либо Холанд.