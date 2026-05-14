Бруну, Райс, Холанд, Райя, Семеньо, Габриэл, Гиббс-Уайт и Игор Тиаго номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Бруну, Холанд, Райс и Райя претендуют на приз игроку сезона в АПЛ.

АПЛ огласила имена номинантов на приз лучшему игроку сезона. 

На награду претендуют 8 футболистов. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая. 

В число номинантов попали:

Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед») – 17 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 8 голов, 19 ассистов;

Габриэл Магальяэс («Арсенал») – 20 побед, 6 ничьих, 4 поражения, 3 гола, 4 ассиста, 16 сухих матчей;

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 11 побед, 9 ничьих, 15 поражений, 13 голов, 4 ассиста;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений, 26 голов, 8 ассистов;

Давид Райя («Арсенал») – 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 18 сухих матчей;

Деклан Райс («Арсенал») – 23 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 4 гола, 5 ассистов;

Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут») – 16 побед, 11 ничьих, 8 поражений, 16 голов, 4 ассиста;

Игор Тиаго («Брентфорд») – 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, 22 гола, 1 ассист. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
Бруну в принципе заслужил оверперфомансом.

Еще стоит отметить насколько же Холанд велик - 34 г+п в этом сезоне, но никто об этом не говорит, обыкновенные цифры для Холанда. Для любого другого игрока это был бы космос и игрок сезона.
Еще тот факт, что у него практически нет так называемых "мусорных голов", которые только ради статистики. Практически все голы и ассисты были ключевыми и приносили либо ничьи, либо победы.
Да, с тем же Арсеналом он победный забил.
Просто Холанд уже вышел на такой уровень, что быть лучшим бомбардиром в АПЛ каждый сезон в порядке вещей. Хотя это невероятное достижение.
По-любому Райя должен забирать.Этот приз же не о том кто больше забил отдал,а о прямом влияние на игру.При всем уважении к Бруно личная стата это не то что определяет лучшего.Давид все сделал чтобы привести Арсенал к чемпионству таща канониров в очень многих матчах.
Личная стата Бруну помогла МЮ в лч попасть и это с такой деревяшкой, как шешко в атаке. Тут можно поспорить кто лучше райя или фернандеш, но влияние португальца на игру тоже огромное, это не мусорные цифры
Если это будет игрок Арсенала, то однозначно Райя.
Если чисто статистика, то либо Фернандеш в случае рекорда по ассистам,
либо Холанд.
Самое интересное, что если не брать ассисты с угловых и со штрафных, то Холанд с игры отдал столько же ассистов, сколько и Бруну)
Ну Бруно, все-таки, топовый сезон проводит. Тут без шуток)
Для кого-то топ для викинга это норма
Было бы интересно и справедливо, если бы забрал Райя или Габриэл. Защита Арсенала выиграла чемп (скорее всего), а они были в ней лучшими.
Винисиус. Потому что он там, слава Богу, не играет.
Какой-то новый уровень. Даже тут альтернативно одаренные умудряются приплести Вини!
Чтобы получить MVP Бруно должен обновить рекорд . И тогда вопросов не будет. В матче с Ливером он был близок. Желаю удачи и двух ассистов в двух матчах.
Дьявольский терминатор помноженый на вечность
Если Арсенал возьмёт чемпионство, то думаю правильно было бы лучшего игрока сезона надо дать Райе или Райсу. Бруну крутой сезон проводит, тут без вопросов, но командные достижения тоже надо учитывать.
Арсенал в прошлом году 2-й, в этом первый. МЮ в прошлом году 15-й, в этом 3-й. Командные достижения налицо )
Так то да, у МЮ прогресс в разы круче получается)
