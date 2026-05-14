  • Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Алексей спокойно сможет играть на этом уровне, у меня нет сомнений. 20 миллионов – его опция выкупа»
Владимир Кузьмичев, агент Алексея Батракова, высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» в «ПСЖ».

– Вы вообще представляете Батракова в «ПСЖ»?

– Конечно, представляю. Вместо кого – время покажет. То, что Алексей совершенно спокойно сможет играть на этом уровне, у меня сомнений нет. Но для того, чтобы понять, надо увидеть его в этой команде.

– Валерий Филатов говорил, что нормальная сумма за Батракова чуть больше 20 миллионов.

– 20 миллионов – его опция выкупа.

– Это не слишком мало для такого звездного игрока?

– Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея, – сказал Кузьмичев.

За такие бабки ПСЖ его должен брать не глядя, даже если он год проведет на лавке не играя, потом в РПЛ можно за 40 продать будет.
Отличная схема. «Легкие деньги на рпл». Пусть скупают всех наших игроков русских. Через год наши поймут, что играть некому, купят обратно за двойную цену.
Есть два больших но для российских игроков. Лимит на легионеров из стран не Ес и то, чтоб российский игрок уехал в Европу, ему надо платить столько же, сколько ему платят тут. Из-за чего мимо сразу идут клубы из не топ 5 лиг и мимо идут середняки топ 5 лиг, которые в теории могли думать о перепродажах. А команды выше чуть среднего и топ клубы не сильно 10
Раз думают перед тем, как выбрать кого-либо из не ЕС. И о возможной перепродаже в рпл обратно думают в самую последнюю очередь.
ПСЖ видимо из РПЛ берет только за 20.
В данных условиях которых находится наш футбол имея ввиду эпоху отстранения 20 не такая уж и плохая цена .
Паредеса брали за 40+))ну а Семака за трешку забрали
– Конечно, представляю. Еще четче редставляю комиссионные от этого, и очень радостно становится на душе, и светло...
Если это действительно произойдет, будет очень интересно посмотреть за Алексеем.
К чему такие вопросы задавать агенту? От него ожидали что-то другое услышать?
Безусловно, Батраков суперталант, один из топов в России, но реальную оценку ему могут дать люди незаинтересованные, а не агенты, мамы-папы, личные тренеры и тому подобные персонажи.
Вин-вин для всех.

Сложно придумать команду лучше сейчас для молодого игрока. Топовый тренер. Топовые партнёры. Сильная ротация. Русскоговорящие игроки в составе. Свои матчей 20 сыграет.

ПСЖ получает либо игрока в основе за смешной прайс, либо продаст через несколько лет значительно дороже.

Локо получает кэш в условиях экономии бюджета.
А на какой позиции ? Он же центральный атакующий? ПСЖ играет 4-3-3
с его умением раздавать передачи скорей всего центральная зона
С каких это пор агент Кузьмичем стал экспертом в футболе?! Какой ПСЖ, акститесь?! Батраков играть там не сможет! Нет ни одного качества для этого! Кто-то может их назвать?! ))
За игрока такого уровня- 20 млн это копейки. Если перейдёт в псж, его стоймость будет х2 а то и х3, если будут результативные действия
Комментарий скрыт
Сафонов не играет ???? А кто вчера 8 сейвоф , а кто-то говорит . что и вс 10 вытащил от Ланса из-за дырявой защиты?
Когда-нибудь агента Кузьмичева признают человеком, принесшим максимальный урон российскому футболу и все его имущество конфискуют. И это будет правильно
Имущество конфискуют в пользу Андреева и Ткаченко?
я думаю эти пойдут с ним в одной упряжке
Если Батрак будет батрачить в ПСЖ как не в себе, то большая вероятность что может и заиграть ...
