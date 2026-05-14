Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Алексей спокойно сможет играть на этом уровне, у меня нет сомнений. 20 миллионов – его опция выкупа»
Агент Батракова о «ПСЖ»: Алексей спокойно сможет играть на этом уровне.
Владимир Кузьмичев, агент Алексея Батракова, высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» в «ПСЖ».
– Вы вообще представляете Батракова в «ПСЖ»?
– Конечно, представляю. Вместо кого – время покажет. То, что Алексей совершенно спокойно сможет играть на этом уровне, у меня сомнений нет. Но для того, чтобы понять, надо увидеть его в этой команде.
– Валерий Филатов говорил, что нормальная сумма за Батракова чуть больше 20 миллионов.
– 20 миллионов – его опция выкупа.
– Это не слишком мало для такого звездного игрока?
– Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея, – сказал Кузьмичев.
«Зенит» уже точно чемпион?34930 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Раз думают перед тем, как выбрать кого-либо из не ЕС. И о возможной перепродаже в рпл обратно думают в самую последнюю очередь.
– Конечно, представляю. Еще четче редставляю комиссионные от этого, и очень радостно становится на душе, и светло...
Безусловно, Батраков суперталант, один из топов в России, но реальную оценку ему могут дать люди незаинтересованные, а не агенты, мамы-папы, личные тренеры и тому подобные персонажи.
Сложно придумать команду лучше сейчас для молодого игрока. Топовый тренер. Топовые партнёры. Сильная ротация. Русскоговорящие игроки в составе. Свои матчей 20 сыграет.
ПСЖ получает либо игрока в основе за смешной прайс, либо продаст через несколько лет значительно дороже.
Локо получает кэш в условиях экономии бюджета.