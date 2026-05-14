Агент Батракова о «ПСЖ»: Алексей спокойно сможет играть на этом уровне.

Владимир Кузьмичев , агент Алексея Батракова , высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива » в «ПСЖ ».

– Вы вообще представляете Батракова в «ПСЖ»?

– Конечно, представляю. Вместо кого – время покажет. То, что Алексей совершенно спокойно сможет играть на этом уровне, у меня сомнений нет. Но для того, чтобы понять, надо увидеть его в этой команде.

– Валерий Филатов говорил, что нормальная сумма за Батракова чуть больше 20 миллионов.

– 20 миллионов – его опция выкупа.

– Это не слишком мало для такого звездного игрока?

– Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея, – сказал Кузьмичев.