Кирьяков о футбольной столице России: «Там, где чемпионство – сейчас она переехала в Краснодар. Надолго ли – скоро узнаем»

Кирьяков о футбольной столице России: сейчас она переехала в Краснодар.

– Там, где чемпионство. На сегодняшний момент – это Краснодар. Но столица будет меняться и должна все время меняться. Это же не постоянная константа, разве что мы не говорим о периоде, когда «Спартак » выиграл 9 чемпионств. Тогда столицей футбола, без сомнений, была Москва .

– А тот факт, что в Москве играют 4 клуба РПЛ?

– Может быть 20 команд, но если «Зенит » становится чемпионом 6 лет подряд, футбольная столица в Питере. Сейчас она переехала в Краснодар. Но надолго ли – узнаем уже скоро, – сказал Кирьяков.

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 65 очков. Действующий чемпион России «Краснодар» идет вторым с 63 очками.