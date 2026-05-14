20

Кирьяков о футбольной столице России: «Там, где чемпионство – сейчас она переехала в Краснодар. Надолго ли – скоро узнаем»

Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что Краснодар является футбольной столицей России на данный момент.

– Там, где чемпионство. На сегодняшний момент – это Краснодар. Но столица будет меняться и должна все время меняться. Это же не постоянная константа, разве что мы не говорим о периоде, когда «Спартак» выиграл 9 чемпионств. Тогда столицей футбола, без сомнений, была Москва.

– А тот факт, что в Москве играют 4 клуба РПЛ?

– Может быть 20 команд, но если «Зенит» становится чемпионом 6 лет подряд, футбольная столица в Питере. Сейчас она переехала в Краснодар. Но надолго ли – узнаем уже скоро, – сказал Кирьяков.

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 65 очков. Действующий чемпион России «Краснодар» идет вторым с 63 очками.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
тег «Спартак» в разговоре о чемпионстве - лишний, редактор мышей не ловит, чивоуштам

И всё так просто?)
Скороспелая команда, искусственно созданная. Без болельщиков, без традиций. Какая столица? Хоть я и болею за Зенит, но футбольная столица - это определенно Москва. Инфраструктура, старые стадионы, мощные традиции семейного боления, застарелая вражда между фанатами, ажиотаж, высокий уровень конкуренции... Короче все, что мы так любим в футболе. Краснодару - нервно курить в сторонке еще очень и очень долго.
После ухода Галицкого вполне может пополнить список команд-одноразовок.
Без денег любая команда станет искусственной и исчезнет . Хоть Зенит , хоть Краснодар . Сколько традиций было у Торпедо? Вроде московская команда, но денег не стало и где они ? Болтаются между мирами и все
Из Краснодара столица, слава Богу, уже выехала и находится в пути).
Болельщики есть ? А сколько их ? Я ходил на Торпедо Краснодар летом 21 года ( вроде , может 22) , болельщиков Краснодара на фанке было больше ) так что не смеши меня рассказами о традициях и оставшихся болельщиках
В Лондоне и окрестностях команд 12, а только Челси единственный клуб за 20 лет из лондона, кто АПЛ брал.
