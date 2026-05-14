Семак: побеждать нужно в каждом матче, игра с «Ростовом» не исключение.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о финальном матче сезона.

В 30-м туре Мир РПЛ петербургский клуб встретится с «Ростовом ». Матч состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Впереди у «Зенита» решающий матч сезона против «Ростова». С каким настроением готовитесь?

– Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением.

– Выезд в Ростов‑на‑Дону связан с различными логистическими сложностями. Может ли это быть дополнительной проблемой при подготовке к игре?

– Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем.

– Как футболисты выглядят с точки зрения физического состояния?

– Все по‑разному, как всегда. В целом функциональное состояние абсолютно нормальное. Кто‑то чуть‑чуть подустал к концу сезона, кому‑то, может быть, наоборот не хватает игровой практики. Но в целом состояние нормальное.

– Появились новости, что Джон Дуран покинул расположение команды. В чем причина, если не секрет?

– Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили.

– Что скажете о «Ростове»?

– Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми, – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков, и опережает «Краснодар» на 2 балла.