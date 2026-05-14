19

Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о финальном матче сезона.

В 30-м туре Мир РПЛ петербургский клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени. 

– Впереди у «Зенита» решающий матч сезона против «Ростова». С каким настроением готовитесь?

– Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением.

 – Выезд в Ростов‑на‑Дону связан с различными логистическими сложностями. Может ли это быть дополнительной проблемой при подготовке к игре?

 – Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем.

 – Как футболисты выглядят с точки зрения физического состояния?

 – Все по‑разному, как всегда. В целом функциональное состояние абсолютно нормальное. Кто‑то чуть‑чуть подустал к концу сезона, кому‑то, может быть, наоборот не хватает игровой практики. Но в целом состояние нормальное.

 – Появились новости, что Джон Дуран покинул расположение команды. В чем причина, если не секрет?

 – Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили.

 – Что скажете о «Ростове»?

 – Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми, – сказал Семак. 

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков, и опережает «Краснодар» на 2 балла. 

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ростов при своих болельщиках точно будет играть на победу.Играть на ничью Зениту точно не надо.
К «своим» болельщикам в этом туре Ростов прибавит огромную армию многих других болел )). Понятно -почему !☝️
☝️и что это вы пальцем тут тычите,а?☝️)))
Матч Ростов - Зенит - на три результата, а вот Оренбург, тоже с нулем мотивации как и Ростов, точно Краснодар дернет.
Насчёт Оренбурга не уверен ) а вот насчёт того что Ростов легко сольётся 200%
Короче опять валидол будет по всей видимости, потому что Богданыч не умеет на ничью играть
