Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о финальном матче сезона.
В 30-м туре Мир РПЛ петербургский клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.
– Впереди у «Зенита» решающий матч сезона против «Ростова». С каким настроением готовитесь?
– Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением.
– Выезд в Ростов‑на‑Дону связан с различными логистическими сложностями. Может ли это быть дополнительной проблемой при подготовке к игре?
– Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем.
– Как футболисты выглядят с точки зрения физического состояния?
– Все по‑разному, как всегда. В целом функциональное состояние абсолютно нормальное. Кто‑то чуть‑чуть подустал к концу сезона, кому‑то, может быть, наоборот не хватает игровой практики. Но в целом состояние нормальное.
– Появились новости, что Джон Дуран покинул расположение команды. В чем причина, если не секрет?
– Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили.
– Что скажете о «Ростове»?
– Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми, – сказал Семак.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков, и опережает «Краснодар» на 2 балла.