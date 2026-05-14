Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»

Виллаш-Боаш: Моуринью – самый важный тренер в португальском футболе.

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш высказался о возможном переходе главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в «Реал ».

«Как вы понимаете, он самый важный тренер в португальском футболе, у него самое впечатляющее резюме в португальском и международном футболе.

Обычно такие специалисты привлекают внимание крупных клубов, и, очевидно, его связывают с мадридским «Реалом», – сказал Виллаш-Боаш.