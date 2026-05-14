Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – становится понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда ни целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»

Генич о мате Медведева в адрес фанатов «Пари НН»: прорвало, подгорело, накипело.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич считает, что скандальные заявления вратаря «Пари НН» Никиты Медведева отражают отношение команды к бывшему главному тренеру Алексею Шпилевскому.

После поражения нижегородцев от ЦСКА (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков за плакаты в поддержку Шпилевского. КДК пригласил Медведева на заседание.

– Прорвало, подгорело, накипело. Весь сезон команда находится в нервном состоянии, по словам Никиты становится понятно, что команда не воспринимала Шпилевского. Я не был в раздевалке «Пари НН», но мне кажется, что тренер винил в результатах игроков, а им очень не нравится, когда подобное происходит.

Ощущение, что футболисты долго терпели, а при решении об отставке Шпилевскому, которая стала несвоевременной, руководство клуба советовалось с ними. Проиграли‑то кому перед увольнением Шпилевского? «Спартаку», одной из лучших команд весны, и пропустили после рикошета.

Наверное, игроки думали, когда тренер на них все валил, так: это ты привел нас в эту задницу с этим огромным количеством трансферов, новомодными схемами, непонятными решениями по ходу игры.

– Но команда провела внизу таблицы и прошлый сезон.

– Футболиста куда ни целуй, у него всюду слово на букву Ж. Виноват всегда будет Гончаренко , Шпилевский , другой тренер. И футболистам порой проще списать на решения тренеров, а не на свои действия.

Что касается плакатов, как понимаю, в Нижнем Новгороде сформировалась какая‑то группа болельщиков или болельщиц, которым Алексей Николаевич был симпатичен как тренер, как человек. Он красиво говорил, улыбался, может, подходил фотографироваться, раздавал автографы, и людям нравилось, что такой тренер с европейским подходом возглавляет команду. Им, может и все равно, играет «Пари НН» в РПЛ или Первой лиге, но тренера они поддерживали.

Скажу так: когда Шпилевского собирались уволить, группа инициативных женщин создали петицию, чтобы отстоять тренера. Представительница этой группы писала мне, чтобы мы осветили это на телевидении. И эти люди, видимо, пришли на стадион с плакатом или плакатиками в поддержку Шпилевского. Конечно, это не тот плакат, который должен выводить из себя вратаря, который «два года рвет жопу за команду». Это чистые эмоции Никиты, у него накипело. Будь другой результат, он, может быть и не подошел к трибунам. Думаю, он сам понимает, что не прав, – сказал Генич.

Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»