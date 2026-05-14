  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – становится понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда ни целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
15

Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – становится понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда ни целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»

Генич о мате Медведева в адрес фанатов «Пари НН»: прорвало, подгорело, накипело.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что скандальные заявления вратаря «Пари НН» Никиты Медведева отражают отношение команды к бывшему главному тренеру Алексею Шпилевскому.

После поражения нижегородцев от ЦСКА (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков за плакаты в поддержку Шпилевского. КДК пригласил Медведева на заседание.

– Прорвало, подгорело, накипело. Весь сезон команда находится в нервном состоянии, по словам Никиты становится понятно, что команда не воспринимала Шпилевского. Я не был в раздевалке «Пари НН», но мне кажется, что тренер винил в результатах игроков, а им очень не нравится, когда подобное происходит.

Ощущение, что футболисты долго терпели, а при решении об отставке Шпилевскому, которая стала несвоевременной, руководство клуба советовалось с ними. Проиграли‑то кому перед увольнением Шпилевского? «Спартаку», одной из лучших команд весны, и пропустили после рикошета.

Наверное, игроки думали, когда тренер на них все валил, так: это ты привел нас в эту задницу с этим огромным количеством трансферов, новомодными схемами, непонятными решениями по ходу игры.

– Но команда провела внизу таблицы и прошлый сезон.

– Футболиста куда ни целуй, у него всюду слово на букву Ж. Виноват всегда будет Гончаренко, Шпилевский, другой тренер. И футболистам порой проще списать на решения тренеров, а не на свои действия.

Что касается плакатов, как понимаю, в Нижнем Новгороде сформировалась какая‑то группа болельщиков или болельщиц, которым Алексей Николаевич был симпатичен как тренер, как человек. Он красиво говорил, улыбался, может, подходил фотографироваться, раздавал автографы, и людям нравилось, что такой тренер с европейским подходом возглавляет команду. Им, может и все равно, играет «Пари НН» в РПЛ или Первой лиге, но тренера они поддерживали.

Скажу так: когда Шпилевского собирались уволить, группа инициативных женщин создали петицию, чтобы отстоять тренера. Представительница этой группы писала мне, чтобы мы осветили это на телевидении. И эти люди, видимо, пришли на стадион с плакатом или плакатиками в поддержку Шпилевского. Конечно, это не тот плакат, который должен выводить из себя вратаря, который «два года рвет жопу за команду». Это чистые эмоции Никиты, у него накипело. Будь другой результат, он, может быть и не подошел к трибунам. Думаю, он сам понимает, что не прав, – сказал Генич.

«Пускай, #####, дома сидят! За других болеют». Медведев сорвался на фанатов в Нижнем – за плакаты «Наш тренер» со Шпилевским

Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»

«Зенит» уже точно чемпион?34872 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Шпилевский
logoМатч ТВ
logoВиктор Гончаренко
logoНикита Медведев
logoКонстантин Генич
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Угарну если они ещё больше плакат в казань привезут 🤣
Нам рассказывает про самокритику человек, у которого она отсутствует)
Лимита рос футбола очень наглая и ленивая). А для их комфорта ещё лимит ужесточают. Вообще, распоясаются. Хотя, они деревяшки и не более того
На поле вату катают игроки с налогов народа, а потом пасть открывают!
Лично я за показательную порку таких уродов! Они уже в край зажрались...
Сколько голов команда в сезоне привезла сама себе, сколько очков потеряли? Особенно по осени. Дерево, а земенить некем. В пердиве проявится реальрый уровень команды - думаю не выше восьмого места там будут.
Генич, а слабо опубликовать инфо об общении с тобой той дамы, что на тебя вышла? Переписку, скрины, тезисы?
И не надо прикрываться тем, что джентльмены переписки не сливают. Ты наговорил достаточно.
Пы. Сы. Самое забавное будет, если ща в комментах появится реальная девушка, которую так топит генич.
Ответ Reggi
Генич, а слабо опубликовать инфо об общении с тобой той дамы, что на тебя вышла? Переписку, скрины, тезисы? И не надо прикрываться тем, что джентльмены переписки не сливают. Ты наговорил достаточно. Пы. Сы. Самое забавное будет, если ща в комментах появится реальная девушка, которую так топит генич.
Как нефиг появится, в тг каналах они очень активны
Ответ Reggi
Генич, а слабо опубликовать инфо об общении с тобой той дамы, что на тебя вышла? Переписку, скрины, тезисы? И не надо прикрываться тем, что джентльмены переписки не сливают. Ты наговорил достаточно. Пы. Сы. Самое забавное будет, если ща в комментах появится реальная девушка, которую так топит генич.
О чём речь? Очередной скандал с Гиенычем?
Ключевое : тренера уволили после серии побед, после поражения от Спартака.
Кержакова, Юрана, Ивича увольняли при похожих обстоятельствах
В Динамо тоже тренер был не тот в первом круге и вот результат во втором...Не ахти какой, а команда другая, а игроки в ней те же.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
3 минуты назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
4 минуты назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
5 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
25 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
37 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
43 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
50 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
58 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
14 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем