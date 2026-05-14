Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»

Андрей Лунев: все равно, кто берет золото, если это не моя команда.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как отнесся к тому, что победа бело-голубых над «Краснодаром » в 29-м туре Мир РПЛ (1:2) позволила «Зениту » возглавить таблицу Мир РПЛ.

Перед заключительным туром «Зенит» лидирует с 65 очками. «Краснодар» с 63 баллами идет вторым.

– Как трехкратному чемпиону России в составе «Зенита», тебе было важно помочь бывшим партнерам выйти на первое место?

– У меня весь фокус на выступлениях «Динамо ». Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели, – сказал Лунев, игравший за «Зенит» с 2017 по 2021 год.

В заключительном, 30-м, туре чемпионата России «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом». Все игры тура пройдут в воскресенье, 17 мая.