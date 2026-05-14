  • Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
24

Андрей Лунев: все равно, кто берет золото, если это не моя команда.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как отнесся к тому, что победа бело-голубых над «Краснодаром» в 29-м туре Мир РПЛ (1:2) позволила «Зениту» возглавить таблицу Мир РПЛ.

Перед заключительным туром «Зенит» лидирует с 65 очками. «Краснодар» с 63 баллами идет вторым.

– Как трехкратному чемпиону России в составе «Зенита», тебе было важно помочь бывшим партнерам выйти на первое место?

– У меня весь фокус на выступлениях «Динамо». Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели, – сказал Лунев, игравший за «Зенит» с 2017 по 2021 год.

В заключительном, 30-м, туре чемпионата России «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом». Все игры тура пройдут в воскресенье, 17 мая.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Что-то не слышно было подобных вопросов, когда Оренбург выиграл у Зенита и Краснодар поднялся на первое место.
это другое
Комментарий скрыт
Так-то Динамо сколько матчей принципиальных проиграло быкам за последние года три?! Может, наконец, гордость заиграла у парней. Причем тут Зенит?! Или было бы правильно ещё раз раздвинуть булочки?
На удивление болельщики Краснодара почему то думают, что Динамо так и должно было сделать, просто раздвинуть булочки , и не препятствовать их походу за золотом
Избаловали их москвичи своей благосклонностью. По причине того, что лишь бы кто стал чемпионом, только не Зенит. Это нездоровая ситуация. Нужно хотеть, чтобы своя команда стала чемпионом, потому что какая разница кто стал чемпионом Зенит или Краснодар, если это чужие команды для тебя?
Как же "журналисты" уже пол недели пытаются получить от динамовцев слова о том, что Зенит их мотивировал как-то не так или что-то в таком духе. То Сергеев, то Лунев, то Скопинцев, то Тюкавин... Забавно
Лунев просто сделал свою работу. Качественно.
Не совсем понятно кого и в чём Вы упрекаете! Получается так, что если бы Динамо пропускало от Краснодара и не забивало, то это был бы обычный матч, а в данном случае мало того, что Лунёв выполнял свою работу, так ещё и Ваня Сергеев посмел гол забить!!! И вот матч сразу превратился в "матч жизни". И во всём виноваты Динамо и Зенит, а не игроки Краснодара, которые не использовали свои моменты. Так что говоря про матч жизни от Динамо Вы в первую очередь ставите в неловкое положение Краснодар, который по Вашей логике не привык играть против сопротивляющихся команд. Всем удачи!!
А кто кого упрекает? Просто вопрос недожурналиста провокатора
"Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото" - правильный ответ, адекватного игрока, отлично отработавшего матч.
Почему только в этом? Прошлые сезоны типа радовали? За 30 лет боления, только 2 радости 2011 и 2021 года. Хоть и без титулов, но как играли.
Я думаю как раз Команда Лунева 😁
Здесь неприятно лишь одно! Подкупать и предлагать народные деньги в последних турах командам, не имеющих мотиваций, чтобы с соперниками бились до конца могут Зенит, ну может Спартак. Поэтому Краснодар все равно будет иметь всенародную любовь!
