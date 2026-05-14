Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»

Игдисамов: у Кисляка может все получиться в большом европейском клубе.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ » к Матвею Кисляку.

«Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Как сказали, он одной ногой в «ПСЖ» (улыбается). Ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор. Это шутка, ха-ха.

Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу.

Матвей – один из лучших полузащитников нашей страны. У него может все получиться в большом европейском клубе», – сказал Игдисамов.