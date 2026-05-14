Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
Игдисамов: у Кисляка может все получиться в большом европейском клубе.
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к Матвею Кисляку.
«Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Как сказали, он одной ногой в «ПСЖ» (улыбается). Ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор. Это шутка, ха-ха.
Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу.
Матвей – один из лучших полузащитников нашей страны. У него может все получиться в большом европейском клубе», – сказал Игдисамов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Да все уже во Франции, тусят по клубам, ё-моё!