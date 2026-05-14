Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
Бывший форвард и директор «Реала» Предраг Миятович считает, что мадридский клуб должен рассмотреть возможность продажи Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.
– Независимо от прихода Моуринью, считаете ли вы, что команде нужны существенные изменения?
– В этом сезоне мы много говорили о плохих результатах. И я всегда утверждал, что дело не в тренере, а в самих игроках. Я думаю, что после двух лет без трофеев пришло время принимать трудные решения, вносить изменения и попрощаться с некоторыми игроками, чтобы мы могли подписать других.
Я считаю, что этим летом нужно многое изменить. Возможно, нам следует подумать о продаже некоторых игроков, которые в настоящее время являются кумирами. Изменения необходимы, потому что на нас оказывается давление – мы должны побеждать. И, кроме того, мы не должны оставлять Моуринью, большим поклонником которого я являюсь, на произвол судьбы, а лучше дать ему команду, адаптированную к современному футболу.
– Вы бы рассмотрели продажу Мбаппе или Винисиуса?
– Что ж, возможно, нам стоит серьезно подумать о продаже одного из них. Действительно. Мы должны принять это решение вместе с новым тренером, со спортивным блоком и подумать о том, кого именно продать.
Закрывать глаза и говорить «пусть они оба останутся» – огромная ошибка. Вот почему футбол такой сложный вид спорта – приходится принимать очень сложные решения.
Тебя могут критиковать в течение первых шести месяцев. И ты можешь совершать ошибки, но ты должен вносить изменения, потому что, если ты не будешь вносить изменения, ситуация не улучшится, – сказал Миятович.
Если убрать Вини, поставить Мбаппе на фланг и купить любого напа, который умеет играть в подыгрыше, то команда легко задышит 100%.
Сейчас это бывший тренер Ромы, Фенербахче и Бенфики. Его прайм прошел. Но почему-то все думают иначе.
Просто представьте такую же ситуацию, что произошла в классико с Алонсо - неужели вы реально полагаете, что Перес (после всех его восхвалений Винисиуса и называния своих игроков-дармоедов "детьми", которых ни в коем случае нельзя обижать свистом) окажет поддержку Моуриньо, а не игрокам? Мне вот абсолютно в это не верится. По мне так история повторится, разве что размер неустойки будет выше.
В текущей формации у Реала слишком много эгоцентриков, которые тянут одеяло на себя. С таким подходом команды уже нет.
Другой вопрос в том, что кроме арабов любого из этих персонажей никто себе больше не сможет позволить. Да, и будем честны, даже если бы и могли, навряд ли бы за них стали биться-бороться, видя то, какие минусы это дает для командного футбола.
взяли молодым, раскрутили, теперь один из лидеров в продаже футболок. как может от такого актива отказаться бизнесмен фло?