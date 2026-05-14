Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»

Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса.

Бывший форвард и директор «Реала » Предраг Миятович считает, что мадридский клуб должен рассмотреть возможность продажи Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора .

– Независимо от прихода Моуринью, считаете ли вы, что команде нужны существенные изменения?

– В этом сезоне мы много говорили о плохих результатах. И я всегда утверждал, что дело не в тренере, а в самих игроках. Я думаю, что после двух лет без трофеев пришло время принимать трудные решения, вносить изменения и попрощаться с некоторыми игроками, чтобы мы могли подписать других.

Я считаю, что этим летом нужно многое изменить. Возможно, нам следует подумать о продаже некоторых игроков, которые в настоящее время являются кумирами. Изменения необходимы, потому что на нас оказывается давление – мы должны побеждать. И, кроме того, мы не должны оставлять Моуринью, большим поклонником которого я являюсь, на произвол судьбы, а лучше дать ему команду, адаптированную к современному футболу.

– Вы бы рассмотрели продажу Мбаппе или Винисиуса?

– Что ж, возможно, нам стоит серьезно подумать о продаже одного из них. Действительно. Мы должны принять это решение вместе с новым тренером, со спортивным блоком и подумать о том, кого именно продать.

Закрывать глаза и говорить «пусть они оба останутся» – огромная ошибка. Вот почему футбол такой сложный вид спорта – приходится принимать очень сложные решения.

Тебя могут критиковать в течение первых шести месяцев. И ты можешь совершать ошибки, но ты должен вносить изменения, потому что, если ты не будешь вносить изменения, ситуация не улучшится, – сказал Миятович.