  • Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
Бывший форвард и директор «Реала» Предраг Миятович считает, что мадридский клуб должен рассмотреть возможность продажи Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.

– Независимо от прихода Моуринью, считаете ли вы, что команде нужны существенные изменения?

– В этом сезоне мы много говорили о плохих результатах. И я всегда утверждал, что дело не в тренере, а в самих игроках. Я думаю, что после двух лет без трофеев пришло время принимать трудные решения, вносить изменения и попрощаться с некоторыми игроками, чтобы мы могли подписать других.

Я считаю, что этим летом нужно многое изменить. Возможно, нам следует подумать о продаже некоторых игроков, которые в настоящее время являются кумирами. Изменения необходимы, потому что на нас оказывается давление – мы должны побеждать. И, кроме того, мы не должны оставлять Моуринью, большим поклонником которого я являюсь, на произвол судьбы, а лучше дать ему команду, адаптированную к современному футболу.

– Вы бы рассмотрели продажу Мбаппе или Винисиуса?

– Что ж, возможно, нам стоит серьезно подумать о продаже одного из них. Действительно. Мы должны принять это решение вместе с новым тренером, со спортивным блоком и подумать о том, кого именно продать.

Закрывать глаза и говорить «пусть они оба останутся» – огромная ошибка. Вот почему футбол такой сложный вид спорта – приходится принимать очень сложные решения.

Тебя могут критиковать в течение первых шести месяцев. И ты можешь совершать ошибки, но ты должен вносить изменения, потому что, если ты не будешь вносить изменения, ситуация не улучшится, – сказал Миятович. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Если бы Вини и Мбаппе играли в любом другом клубе вместе, то танцора уже давно бы продали без разговоров. Мбаппе может играть на нескольких позициях, реализация намного лучше, не ноет, не кричит на партнеров, репутационно клуб не топит. Танцор же кроме как пробежаться по флангу и упереться в игроков ниче не может в тактическом плане. В испанских изданиях постоянно пишут про его дриблинг как у Неймара, но я этого в упор не понимаю, Неймар финтил на уровне Рональдиньо и мог это делать на скорости, а не только в статике, Вини же вообще пассажир если их сравнивать.
Если убрать Вини, поставить Мбаппе на фланг и купить любого напа, который умеет играть в подыгрыше, то команда легко задышит 100%.
Ответ Карен Григорян
Вот это правильный вариант !
Ответ Карен Григорян
Те же мысли у меня. Винисиуса надо продавать пока за него можно выручить хорошие деньги. Отпускать бесплатно экономически нецелесообразно, а к этому может прийти, если Перес будет слишком долго думать.
Нужно менять обстановку в раздевалке. В команде предстоит чистка, Моуринью для этой задачи идеально подходит. Он уже приходил в Реал в состоянии кризиса и смог заложить отличный фундамент для будущим побед!
Ответ Глебуня
Непопулярное мнение, но по-моему все упиваются какой-то ностальгией. Моур приходил не в кризисный Реал, а в обновленный. И приходил как победитель ЛЧ, попутно обыгравший Барселону Гвардиолы. Его хотели все клубы в мире.

Сейчас это бывший тренер Ромы, Фенербахче и Бенфики. Его прайм прошел. Но почему-то все думают иначе.

Просто представьте такую же ситуацию, что произошла в классико с Алонсо - неужели вы реально полагаете, что Перес (после всех его восхвалений Винисиуса и называния своих игроков-дармоедов "детьми", которых ни в коем случае нельзя обижать свистом) окажет поддержку Моуриньо, а не игрокам? Мне вот абсолютно в это не верится. По мне так история повторится, разве что размер неустойки будет выше.
Ответ Александр Мартынов
Моур может стал неактуальнее как тренер, но в отличие от Алонсо, интриган и психолог - совершенно очевидно, что костяк "ветеранов" нужно разгонять.
Нельзя оставить обоих - и Винисиуса, и РеалТВ....
Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения. Поэтому нужно продать обоих
Тот случай, когда хочется разогнать всю команду.
Сказал то, о чем все и так думают, но боялись опубличить.

В текущей формации у Реала слишком много эгоцентриков, которые тянут одеяло на себя. С таким подходом команды уже нет.

Другой вопрос в том, что кроме арабов любого из этих персонажей никто себе больше не сможет позволить. Да, и будем честны, даже если бы и могли, навряд ли бы за них стали биться-бороться, видя то, какие минусы это дает для командного футбола.
Ответ ivannumber1
Англичане финансово могут себе позволить, как при желании и ПСЖ с Баварией. Но, как верно замечено, они не захотят
Через полгода Моуриньо будет искать "крысу" в команде !!!
Ответ G-Dahuzi
раньше он помнишь назвал в Реале трех овец, роналду, пепе, и третьего не помню
Ответ G-Dahuzi
А что если Маур и есть Крыса, которая ищет Крыс, чтобы навести суматоху и зарядить команду?
вини - проект переса.
взяли молодым, раскрутили, теперь один из лидеров в продаже футболок. как может от такого актива отказаться бизнесмен фло?
когда у вас президент Реала мбапе, а тренер винисиус, никто ничего не решит
Продать надо Переса.
