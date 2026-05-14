Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
Флорентино Перес объяснил одно из своих высказываний относительно женщины-журналистки.
В среду президент «Реала» организовал пресс-конференцию после заседания совета директоров мадридского клуба. В определенный момент Перес попросил, чтобы вопрос задала «вон та девушка». Остальным журналистам он сказал: «Вы все очень некрасивые».
– Некоторые ваши комментарии назвали сексистскими...
– Меня все знают. Бедняга тянула руку, а тот, кто должен был дать слово, не сделал этого.
Фраза «та девушка» считается оскорбительной? Мы слишком это раздуваем, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
Перес – журналисту ABC: «Вы каждый день нападаете на «Реал». Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе»
Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»
Вон та - говорить тоже нельзя.
А смотреть то хоть ещё можно?
Вот так радужное движение и процветает. Там запретов нет пока.
Правда как иноземцы делают тоже самое что и местные, так возмущению нет предела)
То есть он дал ей слово на основании её симпатичности, относительно других вариантов. Это ведь и правда такое себе, разве нет?