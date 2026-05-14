  • Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
Флорентино Перес не считает свои слова на пресс-конференции сексистскими.

Флорентино Перес объяснил одно из своих высказываний относительно женщины-журналистки. 

В среду президент «Реала» организовал пресс-конференцию после заседания совета директоров мадридского клуба. В определенный момент Перес попросил, чтобы вопрос задала «вон та девушка». Остальным журналистам он сказал: «Вы все очень некрасивые». 

– Некоторые ваши комментарии назвали сексистскими...

– Меня все знают. Бедняга тянула руку, а тот, кто должен был дать слово, не сделал этого. 

Фраза «та девушка» считается оскорбительной? Мы слишком это раздуваем, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Перес – журналисту ABC: «Вы каждый день нападаете на «Реал». Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе»

Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Перес прав. Теперь и слова не скажи
Тот негр тянул руку? Это был бедняга Винисиус , обладатель пляжного мяча. Мы слишком раздуваем тему расизма.
Ответ Budabuda
У каталанских бедолаг уже Винисиус головного мозга🤣🤣🤣☝️
Ответ sayrum
Да дайте поржать над лузерами нам)
Тот случай, когда на фоне повесточки даже Перес выглядит адекватным.
Что на этот счёт скажет министр по делам бедняг Испании?
Без "очень некрасивых" было бы норм.
Ответ Санитар-волк
Согласен, вот бы вокруг были только очень красивые девушки.
Ответ DOCTR
Но как тогда понять, что они очень красивые, если некрасивых - не существует?
Целовать их нельзя - Рубиалес соврать не даст.
Вон та - говорить тоже нельзя.
А смотреть то хоть ещё можно?
Вот так радужное движение и процветает. Там запретов нет пока.
Ответ Perssey
Да, да, насилия ж нет, притворяйтесь дальше.
Правда как иноземцы делают тоже самое что и местные, так возмущению нет предела)
Какое ж мудачьё может в здравом уме увидеть здесь сексизм?
Так вроде, на сколько я понимаю, недовольство вызывала фраза о том, что "вы все очень некрасивые, давайте дадим слово вон той девушке".
То есть он дал ей слово на основании её симпатичности, относительно других вариантов. Это ведь и правда такое себе, разве нет?
Ответ Полуэктов Пётр
Нет
Это все наяву происходит?
На фразе «вы все очень некрасивые» я подумал: а не родственник ли Дональда Трампа этот Перес?
